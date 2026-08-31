Tiến sĩ, lương y Phùng Tuấn Giang, Chủ tịch Viện Nghiên cứu phát triển Y dược Cổ truyền Việt Nam cho biết, các thảo dược tác động lên hệ thần kinh sẽ hỗ trợ cơ thể chuyển từ trạng thái căng thẳng sang nghỉ ngơi, phục hồi, từ đó tái lập cân bằng thể chất và tinh thần.

Dưới đây là 4 loại thảo dược được sử dụng rộng rãi để hỗ trợ giấc ngủ và giúp hệ thần kinh thư giãn.

Cây mũ lưỡi trai (Scutellaria lateriflora)

Cây mũ lưỡi trai được đánh giá cao nhờ khả năng làm dịu hệ thần kinh trung ương. Dược liệu này giảm lo âu, thư giãn nhẹ và dễ đi vào giấc ngủ, phù hợp khi tâm trí bị kích thích quá mức hoặc mất ngủ kéo dài.

Đây là một trong những vị thuốc thần kinh quan trọng nhất trong dược liệu học phương Tây. Tính đắng, mát của cây giúp giảm bồn chồn, căng cơ và mệt mỏi do stress. Cây mũ lưỡi trai thường dùng dạng trà hoặc cồn thuốc, dễ phối hợp với cúc La Mã, tía tô đất hay yến mạch sữa.

Lạc tiên tím (Passiflora incarnata)

Lạc tiên tím là thảo dược nổi tiếng với tác dụng giảm lo âu và điều hòa hoạt động thần kinh. Dược liệu được dùng khi căng thẳng kéo dài, suy nghĩ lặp đi lặp lại, khó giải tỏa khỏi tâm trí, mất ngủ do đầu óc hoạt động quá mức, tim đập nhanh, hồi hộp do lo âu.

Lạc tiên giúp làm dịu tâm trí, giảm nhịp tim và hỗ trợ hơi thở đều hơn. Các tài liệu cổ ghi nhận lạc tiên tím có khả năng giảm căng cơ và hạ nhịp tim nhẹ giúp cơ thể thoát khỏi trạng thái kích thích liên tục. Người dân có thể dùng lạc tiên dưới dạng trà.

Cây lạc tiên tím chữa mất ngủ. Ảnh: Cao Thanh

Cúc La Mã (Matricaria chamomilla)

Cúc La Mã có hương thơm nhẹ, vị dịu và tác dụng an thần, được gọi là "trà của giấc ngủ". Dược liệu này giảm lo âu nhẹ, làm dịu thần kinh, giảm co thắt và hỗ trợ tiêu hóa khi stress gây đầy bụng, đau thượng vị. Cúc La Mã mang lại sự thư thái cảm xúc, xua tan bực bội cuối ngày. Một tách trà ấm trước khi ngủ giúp cơ thể nhận tín hiệu được phép nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, những người dị ứng với họ Cúc (Asteraceae) nên thận trọng khi sử dụng.

Oải hương (Lavandula spp.)

Oải hương từ lâu được xem như biểu tượng của sự thư thái. Mùi thơm nhẹ cùng các tinh dầu như linalool và linalyl acetate có tác dụng giảm lo âu, làm dịu hệ thần kinh, hỗ trợ ngủ ngon, hạ nhẹ nhịp tim và huyết áp, giảm căng cơ và khó chịu tiêu hóa.

Người dân có thể sử dụng oải hương dưới nhiều dạng: ngửi tinh dầu, pha trà, tắm thảo dược hoặc dùng trong liệu pháp hương thơm. Oải hương đặc biệt hữu ích cho người mất ngủ thoáng qua, lo lắng nhẹ, hoặc căng thẳng.