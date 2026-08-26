1. Kim tiền thảo Cây kim tiền thảo. Ảnh: Bệnh viện YHCT TPHCM Kim tiền thảo (mắt trâu, vảy rồng) là cái tên không thể không nhắc đến khi nói về các bài thuốc trị sỏi thận. Đây là cây mọc hoang cao 30-50cm, lá hình tròn hoặc bầu dục, trông giống đồng tiền xu, thân bò phủ lông trắng, hoa tía ra từ tháng 3-5. Toàn cây có thể dùng làm thuốc, thu hái mùa hè-thu, phơi hoặc sao khô. Theo dân gian, kim tiền thảo được dùng để hỗ trợ điều trị sỏi thận, sỏi túi mật, sỏi bàng quang, phù thũng, các bệnh lý về thận và rối loạn tiêu hóa. Liều dùng thông thường từ 10-30g mỗi ngày, sắc uống riêng hoặc phối hợp với các vị thuốc nam khác.

2. Râu mèo Râu mèo (cây bông bạc) là cây mọc hoang được trồng làm thuốc với tác dụng thanh nhiệt và lợi tiểu rõ rệt. Nước sắc hoặc nước pha từ lá râu mèo tăng lượng nước tiểu, đồng thời thúc đẩy bài tiết clorua, urê cùng axit uric ra khỏi cơ thể. Nhờ cơ chế này, râu mèo thường được dùng hỗ trợ điều trị sỏi thận, sỏi túi mật, phù thũng, tê thấp, sốt ban và cảm cúm hiệu quả.

3. Cây cúc tần Cây cúc tần. Ảnh: N. Huyền Cúc tần (Pluchea indica) là cây bụi làm hàng rào quen thuộc, chứa tinh dầu, flavonoid, polyphenol giúp chống viêm, giảm đau và kháng khuẩn nhẹ. Theo kinh nghiệm dân gian, lá cúc tần vị đắng, tính ấm hỗ trợ tiêu hóa, giảm đau bụng lạnh và tăng tuần hoàn ngoại vi, giảm đau nhức xương khớp. Nhờ tác dụng lợi tiểu, cúc tần còn giúp đào thải cặn khoáng, axit uric để hỗ trợ trị sỏi thận và giảm tích tụ urat. Cây được dùng linh hoạt: nấu nước uống, làm gia vị nấu canh, kho, xông giải cảm hoặc giã đắp ngoài. Tuy nhiên, do lá cúc có tính ấm, người thường xuyên bị nóng trong nên tránh lạm dụng, phụ nữ mang thai cần thận trọng,

4. Cây bòng bong Cây bòng bong điều trị các bệnh lý tiết niệu và tình trạng nóng trong. Ảnh: N. Huyền Cây bòng bong (thòng bong, hải kim sa - Lygodium flexuosum) là loài dương xỉ leo mọc hoang, tính mát giúp thanh nhiệt, giải độc và tác động tốt lên hệ tiết niệu. Nghiên cứu hiện đại cho thấy cây chứa flavonoid và polyphenol có khả năng chống oxy hóa, chống viêm. Bòng bong thường dùng phơi khô sắc uống hỗ trợ đào thải sỏi thận nhẹ, ngoài ra còn để lợi tiểu, trị tiểu buốt, tiểu rắt, mụn nhọt. Tuy nhiên, lưu ý cây chỉ hợp với sỏi nhỏ/cát sỏi chưa tắc nghẽn, sỏi lớn cần can thiệp y khoa.

5. Rau sam Cây rau sam lợi tiểu. Ảnh: N. Huyền Rau sam là cây mọc hoang tính mát, giúp thanh nhiệt, giải độc và hỗ trợ đường tiết niệu. Nhờ tác dụng lợi tiểu, rau sam hỗ trợ đào thải cát sỏi nhỏ ở giai đoạn sớm, cải thiện tiểu buốt, tiểu rắt, nước tiểu vàng. Nghiên cứu hiện đại ghi nhận rau chứa omega-3, flavonoid, alkaloid, vitamin C giúp chống viêm, chống oxy hóa. Cây dùng để ăn (nấu canh, luộc) hoặc giã lấy nước uống cùng râu ngô, mã đề. Lưu ý, rau không làm tan sỏi lớn, không dùng thay thế y tế khi tắc niệu quản, đồng thời người cơ địa lạnh hay phụ nữ mang thai cần thận trọng.

6. Cây mã đề Cây mã đề hỗ trợ đào thải sỏi tiết niệu nhẹ. Ảnh: N.Huyền Mã đề là cây mọc hoang quen thuộc, vị ngọt, tính mát với tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu và thông lâm. Y học cổ truyền dùng mã đề hỗ trợ đào thải sỏi tiết niệu nhẹ và hỗ trợ trị tiểu buốt, tiểu rắt, viêm đường tiết niệu. Khoa học hiện đại chứng minh mã đề chứa aucubin, flavonoid, polysaccharid và chất nhầy giúp chống viêm, chống oxy hóa, lợi tiểu và bảo vệ niêm mạc. Mã đề được dùng nấu canh hoặc sắc nước uống. Lưu ý, người huyết áp thấp, cơ địa lạnh, phụ nữ mang thai nên dùng vừa phải hoặc hỏi bác sĩ; sỏi lớn hay nhiễm trùng nặng cần khám y tế.

7. Cây dứa dại Cây dứa dại. Ảnh: N. Huyền Dứa dại mọc nhiều ở vùng ven suối, đồi núi ẩm phía Bắc. Y học cổ truyền ghi nhận cây vị ngọt dịu, tính mát, giúp thanh nhiệt, lợi tiểu, giảm tiểu buốt, tiểu rắt và sỏi tiết niệu nhẹ; rễ và quả dùng giải độc, mát gan. Rễ hoặc quả thường sắc nước uống (kết hợp mã đề, râu ngô, cối xay) hoặc ngâm rượu. Các nghiên cứu cho thấy quả dứa dại chứa flavonoid, alkaloid, polyphenol có tác dụng chống oxy hóa, chống viêm nhẹ và tăng bài tiết nước tiểu. Tuy nhiên, dứa dại chỉ đóng vai trò hỗ trợ tiêu tan sỏi thận chứ chưa có bằng chứng lâm sàng điều trị dứt điểm sỏi thận.