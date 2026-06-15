Một số nghiên cứu, trong đó có NASA Clean Air Study, cho thấy nhiều loài cây có khả năng hấp thụ hợp chất hữu cơ dễ bay hơi trong điều kiện thí nghiệm, đồng thời mang lại năng lượng tích cực theo phong thủy.

Dưới đây là 5 loại cây cảnh độc đáo, vừa đẹp mắt, vừa giúp làm sạch không khí, vừa thu hút tiền tài và mang lại bình an cho gia đình.

Cây đa búp đỏ

Cây đa búp đỏ là loại cây cảnh độc đáo với những chiếc lá non màu đỏ tươi mọc lên quanh năm, tạo điểm nhấn nổi bật trong không gian phòng khách.

Cây đa búp đỏ với lá non đỏ tươi quanh năm tượng trưng cho may mắn, hỷ sự và tài lộc đỏ, tạo điểm nhấn độc đáo cho phòng khách.

Lá già chuyển dần sang xanh bóng, cây có dáng đẹp và tán lá rậm. Trong phong thủy, màu đỏ của búp lá non tượng trưng cho may mắn, hỷ sự và tài lộc đỏ.

Đặt một chậu đa búp đỏ trong phòng khách được tin là "khai vận" cho gia chủ, đón nhận nhiều tin vui trong công việc và cuộc sống.

Về khả năng thanh lọc không khí, đa búp đỏ có tác dụng hấp thụ bụi mịn và các chất ô nhiễm trong nhà, đặc biệt hiệu quả với các không gian kín ít thoáng khí.

Cây ưa sáng nhưng vẫn sống tốt trong bóng râm, chỉ cần tưới nước mỗi tuần một lần, rất phù hợp với những gia đình bận rộn.

Cây ngũ gia bì

Cây ngũ gia bì có lá chia thành 5 đến 7 thùy hình chân vịt, trông khá giống các ngón tay xòe rộng.

Trong phong thủy, con số 5 tượng trưng cho ngũ hành cân bằng, hài hòa, vì vậy ngũ gia bì được xem là loại cây có khả năng "hóa giải" những sát khí hoặc năng lượng xấu trong không gian sống.

Cây ngũ gia bì với lá chia 5 thùy hình chân vịt, hóa giải sát khí, cân bằng ngũ hành và thanh lọc formaldehyde, benzene hiệu quả.

Theo quan niệm phong thủy, cây được cho có thể tích tụ những nguồn năng lượng tích cực, giúp gia đình luôn êm ấm, hòa thuận.

Ngũ gia bì được NASA xếp vào danh sách những cây thanh lọc không khí hiệu quả nhất, với khả năng hấp thụ các chất độc hại như formaldehyde, benzene, toluene và xylene.

Cây ưa bóng râm, có thể sống tốt dưới ánh đèn huỳnh quang trong văn phòng, chỉ cần tưới nước khi đất khô.

Tuy nhiên, gia đình có trẻ nhỏ hoặc vật nuôi vẫn nên tìm hiểu đặc tính cụ thể của giống cây trước khi trồng trong nhà.

Cây cau tiểu trâm

Cây cau tiểu trâm là loại cây thân gỗ nhỏ, có dáng đứng thẳng, tán lá xanh mướt và thường được trồng làm cảnh trong nhà hoặc văn phòng.

Loài cây này thuộc hành Mộc nhưng có đặc điểm đặc biệt là lá mang sắc xanh pha vàng, gam màu bản mệnh của Thổ, cùng với khả năng thích nghi cao và sức sống mãnh liệt.

Về mặt phong thủy, cau tiểu trâm tượng trưng cho nguồn năng lượng dồi dào và sự phát triển vượt trội.

Thân cây vươn lên thẳng đứng mang ý nghĩa hứng khởi trong công việc, giúp gia chủ đạt được sự thăng tiến và may mắn.

Loài cây này còn được cho là có tác dụng ổn định tài vận, giữ cho cuộc sống gia đình luôn hòa thuận, ấm no.

Cau tiểu trâm cũng có khả năng thanh lọc không khí, loại bỏ các chất độc hại, rất thích hợp đặt ở phòng khách hoặc sảnh công ty.

Cây phong lộc

Cây phong lộc hoa nổi bật với những chiếc lá có màu xanh đậm pha lẫn các đốm hồng, đỏ hoặc trắng.

Vẻ đẹp đa sắc màu của cây không chỉ làm điểm nhấn cho không gian sống mà còn mang nhiều tầng ý nghĩa phong thủy.

Cây phong lộc với lá xanh pha hồng đỏ hoặc bạc trắng, vừa mang lại may mắn, bình an, vừa tạo độ ẩm tự nhiên tốt cho đường hô hấp.

Trong đó, cây phong lộc lá màu đỏ và hồng rất hợp với người mệnh Hỏa và mệnh Thổ.

Phong lộc được biết đến là loại cây mang lại may mắn, bình an và tài lộc cho gia chủ. Nhiều người tin rằng đặt một chậu phong lộc trong phòng khách sẽ giúp các thành viên trong gia đình luôn gặp may mắn trong công việc, học tập.

Về khả năng thanh lọc, phong lộc có thể hấp thụ các chất độc hại như formaldehyde và benzene, đồng thời tạo ra độ ẩm tự nhiên, rất tốt cho sức khỏe đường hô hấp. Cây ưa bóng râm, chỉ cần tưới nước 1-2 lần mỗi tuần.

Cây cỏ lan chi

Cây cỏ lan chi (còn gọi là cây dây nhện, cây chân nhện) là loại cây thân thảo nhỏ gọn với những chiếc lá dài, mảnh màu xanh pha sọc trắng hoặc vàng chạy dọc.

Cây thường được đặt trên kệ cao hoặc treo trên trần nhà để các nhánh cây rủ xuống tự nhiên, tạo hiệu ứng thác xanh mát mắt.

Một số nghiên cứu trong điều kiện phòng thí nghiệm ghi nhận cỏ lan chi có khả năng hấp thụ đáng kể một số chất ô nhiễm trong không khí.

Ngoài ra, cây còn có tác dụng hút bụi, giúp tạo cảm giác dễ chịu cho không gian làm việc.

Trong phong thủy, cỏ lan chi tượng trưng cho sự bền bỉ, may mắn và khả năng "giữ lộc". Treo một chậu cỏ lan chi trước cửa nhà hoặc trong phòng khách được tin là sẽ xua đuổi năng lượng xấu, đón bình an vào nhà.

Để cây phát huy tối đa khả năng thanh lọc không khí, nên lau lá thường xuyên để bụi bẩn không bám trên bề mặt lá, cản trở quá trình quang hợp.

Việc bố trí cây xanh hợp lý kết hợp với thông gió tự nhiên sẽ giúp không gian sống dễ chịu hơn.