Cây cúc tần Ấn Độ Cây cúc tần Ấn Độ (tên khoa học: Vernonia elliptica) là một trong những loại cây rủ được ưa chuộng hàng đầu hiện nay. Đặc điểm nổi bật của cúc tần Ấn Độ là khả năng sinh trưởng mạnh mẽ, thân cây mềm mại với những chiếc lá xanh mướt, nhỏ nhắn mọc dày đặc, tạo thành một bức rèm xanh tự nhiên vô cùng ấn tượng. Cây có tốc độ phát triển nhanh, chỉ sau một thời gian ngắn có thể phủ kín cả một mảng tường hoặc lan can ban công. Cách chăm sóc: Cây ưa sáng, cần tưới nước đều đặn nhưng tránh úng. Cắt tỉa định kỳ để cây ra nhiều nhánh mới và giữ dáng. Cây cúc tần Ấn Độ nổi bật với khả năng chống nóng hiệu quả

Cây thường xuân Cây thường xuân (tên khoa học: Hedera helix) là loại cây thân leo rủ quen thuộc, được biết đến với vẻ đẹp cổ điển và sức sống mãnh liệt. Lá thường xuân có hình dạng đa dạng, thường là thùy sâu, màu xanh đậm hoặc có vân trắng, vàng rất đẹp mắt. Cây có khả năng thích nghi tốt với nhiều điều kiện môi trường, có thể sống trong bóng râm hoặc nơi có ánh sáng vừa phải. Cách chăm sóc: Cây ưa ẩm nhưng không chịu úng. Nên tưới nước khi đất se mặt. Tránh ánh nắng gay gắt trực tiếp vào buổi trưa. Cây thường xuân là cây thân leo có khả năng sống cực tốt

Hoa sử quân tử Hình ảnh những chùm hoa sử quân tử (tên khoa học: Combretum indicum) đỏ rực, buông lơi trên ban công chắc chắn sẽ làm bừng sáng cả không gian. sử quân tử là loại cây thân leo có hoa, hoa mọc thành chùm, ban đầu có màu trắng, sau chuyển hồng rồi đỏ thẫm khi già, tạo nên một dải màu sắc ấn tượng. Cây còn có hương thơm dịu nhẹ, đặc biệt vào buổi tối. Cách chăm sóc: Cây ưa nắng hoàn toàn, cần nhiều ánh sáng để ra hoa đẹp. Tưới nước đều đặn và bón phân định kỳ để kích thích ra hoa. Sử quân tử rất sai hoa, hoa có thể nở liên tục trong năm.

Cây lan hoàng dương Cây lan hoàng dương (tên khoa học: Asparagus densiflorus 'Sprengeri') không phải là một loại lan thực sự mà là một loài thuộc họ Măng Tây. Cây có những cành lá mảnh mai, mềm mại như những sợi tóc, buông rủ xuống tạo nên vẻ đẹp thanh lịch và độc đáo. Lá cây màu xanh tươi, mọc dày đặc, mang lại cảm giác nhẹ nhàng, bay bổng cho ban công. Cách chăm sóc: Cây ưa sáng nhưng không chịu nắng gắt trực tiếp. Tưới nước vừa phải, tránh để cây bị úng. Cây lan hoàng dương treo ban công.