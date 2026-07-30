Cỏ nhung nhật Cỏ nhung nhật (Zoysia japonica) là một trong những loại cỏ được yêu thích nhất cho các sân vườn biệt thự, resort hay sân golf nhờ vẻ đẹp tinh tế và sang trọng. Đặc điểm nổi bật của loại cỏ này là lá nhỏ, mịn, mọc sát đất tạo thành thảm cỏ dày đặc, êm ái như nhung. Màu xanh non tươi mát của cỏ nhung nhật mang lại cảm giác dễ chịu, thư thái cho không gian. Chăm sóc: Cần tưới nước đều đặn khi mới trồng. Sau khi cỏ đã bám rễ, có thể giảm tần suất tưới. Bón phân định kỳ để cỏ luôn xanh tốt. Cắt tỉa khi cỏ đạt độ cao mong muốn để duy trì vẻ đẹp. Cỏ nhung nhật.

Cỏ lá gừng (Cỏ lá gừng Thái Lan) Cỏ lá gừng (Axonopus compressus) là loại cỏ phổ biến bậc nhất tại Việt Nam, thường thấy ở các công viên, khu dân cư và sân vườn gia đình. Lá cỏ to bản, màu xanh đậm, mọc bò sát đất tạo thành thảm cỏ chắc chắn. Cỏ lá gừng Thái Lan là một biến thể với lá nhỏ hơn một chút, màu xanh tươi hơn và có vẻ đẹp mềm mại hơn, nhưng vẫn giữ được sự bền bỉ đặc trưng. Chăm sóc: Cỏ lá gừng cần tưới nước đều đặn, đặc biệt vào mùa khô. Cắt tỉa 2-3 tuần/lần tùy tốc độ phát triển. Bón phân hữu cơ hoặc NPK định kỳ để cỏ phát triển khỏe mạnh. Cỏ lá gừng Thái Lan.

Cỏ đậu phộng Cỏ đậu phộng (Arachis pintoi) là một lựa chọn độc đáo cho những ai muốn có một thảm phủ nền vừa xanh tốt vừa có hoa. Đặc điểm nổi bật của loại cỏ này là lá hình bầu dục, màu xanh đậm và đặc biệt là những bông hoa vàng nhỏ xinh nở rộ quanh năm, tạo nên một thảm hoa rực rỡ. Cỏ đậu phộng mọc bò lan, phủ kín mặt đất rất nhanh. Chăm sóc: Cỏ đậu phộng cần tưới nước khi đất khô. Hầu như không cần cắt tỉa, chỉ cần loại bỏ lá già hoặc cành khô. Bón phân nhẹ nhàng khi cần thiết để kích thích ra hoa. Cỏ đậu phộng là một lựa chọn độc đáo cho cảnh quan sân vườn.

Cỏ lông heo Cỏ lông heo (Zoysia tenuifolia) hay còn gọi là cỏ gừng Nhật, là loại cỏ có vẻ ngoài rất đặc biệt. Lá cỏ mảnh, xoăn tít, mọc thành từng cụm nhỏ tạo nên bề mặt gồ ghề, gợn sóng như những đám mây xanh. Loại cỏ này thường được sử dụng để tạo điểm nhấn trong tiểu cảnh, lối đi hoặc những khu vực cần sự độc đáo, phá cách. Chăm sóc: Cỏ lông heo cần tưới nước vừa phải, tránh để úng. Ít cần bón phân. Chỉ cần cắt tỉa nhẹ nhàng để loại bỏ lá khô hoặc điều chỉnh hình dáng nếu cần. Cỏ lông heo phát triển tốt trong hầu hết các điều kiện môi trường