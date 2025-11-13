Nguồn: Vietnam Report

Thống kê từ Bảng xếp hạng VNR500 năm 2025

Với mức tăng tổng doanh thu từ 4.744 nghìn tỷ đồng năm 2022 lên 5.565 nghìn tỷ đồng năm 2025, nhóm ngành Công nghiệp - Xây dựng chiếm 68,0% tổng số doanh nghiệp trong bảng xếp hạng, giữ vai trò là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nhóm ngành Dịch vụ ghi nhận mức giảm tổng doanh thu nhẹ (-1,1%), nhưng tỷ trọng doanh nghiệp của nhóm lại tăng từ 26,3% lên 27,7%. Nhóm ngành Nông - Lâm - Thủy sản duy trì tỷ trọng thấp (4,3%), tổng doanh thu đạt hơn 345 nghìn tỷ đồng, tăng 4,0% so với năm trước.

Xét về tổng doanh thu, các ngành có quy mô doanh thu lớn vẫn thuộc về Tài chính, Khoáng sản, xăng dầu và Điện. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của các ngành này tương đối thấp, đặc biệt có dấu hiệu suy giảm ở ngành Tài chính (-5,3%). Mặt khác, những ngành có tốc độ tăng trưởng cao nhất là Vận tải - Logistic (+19,9%), Thực phẩm, đồ uống, thuốc lá (+16,2%) và Hóa chất (+14,8%).

Xét theo hiệu quả hoạt động kinh doanh, VNR500 năm nay ghi nhận xu hướng cải thiện nhẹ. Tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA) và tỷ suất sinh lời trên doanh thu (ROS) bình quân đều tăng như nhau (+0.8%) so với cùng kỳ. Khu vực FDI duy trì hiệu quả sử dụng tài sản và vốn chủ sở hữu vượt trội hơn so với các khu vực còn lại.

Cột mốc mở đầu thời kỳ tăng trưởng cao

Giai đoạn 2015-2024, Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm (CAGR) 6,0% - mức cao nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Thành tựu này phản ánh rõ năng lực phục hồi mạnh mẽ và sức bật đáng kể của nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh thế giới liên tục đối mặt với nhiều cú sốc lớn.

Bước sang năm 2025, kinh tế Việt Nam bắt đầu vào chu kỳ tăng trưởng cao mới. Lạm phát được kiểm soát, cân đối lớn của nền kinh tế được duy trì, môi trường đầu tư - kinh doanh tiếp tục cải thiện. Niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư quốc tế dần phục hồi, thể hiện qua dòng vốn FDI chất lượng cao duy trì đà tăng và đẩy mạnh đầu tư công vào dự án hạ tầng then chốt tạo dư địa tăng trưởng.

Về các chỉ tiêu vĩ mô, dự báo lạm phát được kiểm soát quanh mức 3,5-4%, tỷ giá ổn định, dự trữ ngoại hối tiếp tục củng cố. Kim ngạch xuất nhập khẩu dự báo tăng 8-9%, cán cân thương mại duy trì trạng thái thặng dư. Tổng vốn FDI dự kiến đạt giải ngân trên 24-26 tỷ USD. Vốn đầu tư công ước đạt trên 800 nghìn tỷ đồng. Ước tính tăng trưởng GDP năm 2025 có thể đạt hoặc vượt 8%, duy trì vị thế quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất ASEAN (Boston Report Group - BRG).

Theo khảo sát của Vietnam Report, hoạt động sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp VNR500 cải thiện rõ ràng trong 9 tháng đầu năm, thể hiện ở cả doanh thu, lợi nhuận, đơn hàng và nhân sự.

Vai trò của Đối tác chiến lược toàn diện và “Bộ tứ Nghị quyết”

Dù kinh tế vĩ mô và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp ghi nhận xu hướng tích cực, song vẫn tồn tại nhiều thách thức quốc tế như: bất ổn kinh tế - chính trị, sức ép tỷ giá, lạm phát, biến động giá nguyên liệu đầu vào, vấn đề chuỗi cung ứng…

Tuy nhiên, Việt Nam đã chủ động thích ứng bằng hội nhập, giữ vững vị thế của một nền kinh tế mở, năng động và có sức chống chịu cao. Việc mở rộng mạng lưới đối tác chiến lược toàn diện với 14 quốc gia, trong đó có nhiều nền kinh tế lớn, không chỉ khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trên bản đồ thương mại thế giới, mà còn giúp doanh nghiệp trong nước đứng vững trước cơn sóng thuế quan đang lan rộng toàn cầu.

Theo khảo sát của Vietnam Report, 69,4% doanh nghiệp cho rằng đa dạng hóa thị trường xuất khẩu là lợi thế then chốt giúp giảm thiểu tác động tiêu cực từ các biến động thương mại quốc tế; 63,9% doanh nghiệp đánh giá chuỗi cung ứng linh hoạt là yếu tố quan trọng để thích ứng nhanh với thay đổi; và 61,1% doanh nghiệp xem sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia tăng cao, đạt chuẩn bền vững là yếu tố cốt lõi trong cạnh tranh.

Song hành với tiến trình hội nhập toàn cầu, các chính sách cải cách thể chế và tái cấu trúc nền kinh tế cũng được triển khai quyết liệt. Công cuộc đại cải cách bộ máy hành chính được lên chủ trương và thực hiện nhanh chóng, hiệu quả ngay trong năm 2025. Đây là bước đi quan trọng giúp hình thành các vùng kinh tế lớn, thu hút nguồn vốn đầu tư, mở rộng không gian tăng trưởng cho doanh nghiệp.

Song hành với đó là định hướng thúc đẩy kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế. Khi chính sách thực sự đi vào cuộc sống và “Bộ tứ Nghị quyết” (57-NQ/TW, 59-NQ/TW, 66-NQ/TW, 68-NQ/TW) được triển khai đồng bộ, Việt Nam đang từng bước xây dựng một môi trường thể chế cởi mở, năng động, sáng tạo - nền tảng để hiện thực hóa khát vọng trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

