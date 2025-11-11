VNR500 - Bức tranh quy mô và giá trị bền vững của doanh nghiệp Việt

Ra đời năm 2007, VNR500 - Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam là bảng xếp hạng do Vietnam Report nghiên cứu, xây dựng và công bố thường niên trên Báo VietNamNet, nhằm ghi nhận và tôn vinh những doanh nghiệp có quy mô doanh thu lớn, hiệu quả hoạt động ổn định và đóng góp tích cực cho nền kinh tế quốc gia.

Trải qua 18 năm công bố liên tiếp, VNR500 đã trở thành thước đo uy tín phản ánh năng lực và sức mạnh của các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, đồng thời cung cấp nguồn dữ liệu quan trọng về hồ sơ doanh nghiệp cho giới nghiên cứu, hoạch định chính sách và nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Ngoài những tiêu chí lớn như quy mô, VNR500 cũng hướng tới khía cạnh chất lượng tăng trưởng và tầm ảnh hưởng - sự cân bằng giữa doanh thu, hiệu quả, phát triển bền vững và năng lực thích ứng. Sau hai thập kỉ nghiên cứu và công bố, nhiều doanh nghiệp từng ghi danh trong VNR500 đã phát triển vượt bậc, trở thành những tập đoàn đa ngành, có sức lan tỏa lớn trong khu vực, chứng minh vai trò của bảng xếp hạng như một “bệ phóng thương hiệu” đáng tin cậy.

Các số liệu từ kỳ công bố gần nhất cho thấy, ngành Công nghiệp - Xây dựng vẫn là một trong những động lực phát triển của ngành kinh tế với tỷ trọng lớn trong cơ cấu bảng xếp hạng. Trong khi đó, khu vực Dịch vụ - Tài chính đang bứt tốc mạnh mẽ, phản ánh sự chuyển dịch tất yếu của nền kinh tế từ “sản xuất - gia công” sang “dịch vụ - tri thức”. Đây cũng là minh chứng cho quá trình tái cấu trúc và đổi mới mô hình tăng trưởng mà các doanh nghiệp Việt Nam đang theo đuổi.

Ảnh hưởng lan tỏa - từ thị trường trong nước tới cộng đồng quốc tế

Nếu quy mô là điểm xuất phát, thì ảnh hưởng chính là đích đến mà các doanh nghiệp lớn hướng tới. Thực tế, các doanh nghiệp VNR500 không chỉ có sức mạnh về doanh thu, tài sản hay nhân lực, mà còn thể hiện năng lực dẫn dắt thị trường, lan tỏa mô hình quản trị tiên tiến, đổi mới công nghệ và thực hành phát triển bền vững.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động như hiện nay, việc duy trì vị thế trong VNR500 thể hiện sức chống chịu và khả năng thích nghi đáng nể của doanh nghiệp Việt. Nhiều tên tuổi đã vươn ra thị trường khu vực, khẳng định tầm ảnh hưởng của thương hiệu Việt Nam trên bản đồ kinh tế thế giới - từ lĩnh vực năng lượng, xây dựng, logistics đến công nghệ và bán lẻ.

Quan trọng hơn, VNR500 không chỉ là một bảng xếp hạng mà còn là nghiên cứu độc lập có giá trị, phản ánh xu thế phát triển của nền kinh tế và vai trò của các doanh nghiệp dẫn đầu - vừa là động lực tăng trưởng của thị trường, vừa là lực lượng nòng cốt kiến tạo những tiêu chuẩn mới về quản trị, đổi mới sáng tạo và trách nhiệm xã hội. Thông qua VNR500, một cộng đồng các doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam dần được hình thành và củng cố, trở thành “mạng lưới” dành riêng cho các doanh nghiệp, doanh nhân hàng đầu Việt Nam và là cầu nối đưa thương hiệu Việt vươn ra thị trường thế giới.

Từ quy mô đến ảnh hưởng - hành trình khẳng định vị thế doanh nghiệp Việt Nam

Điểm làm nên uy tín của VNR500 trong nhiều năm qua chính là phương pháp xếp hạng minh bạch, khoa học và độc lập. Các doanh nghiệp được lựa chọn dựa trên cơ sở dữ liệu tài chính được kiểm chứng, kết hợp cùng phân tích định tính về uy tín truyền thông, tốc độ tăng trưởng, tiềm năng phát triển, hiệu quả quản trị và tầm ảnh hưởng trong ngành. Đáng chú ý, doanh nghiệp không phải nộp bất kỳ khoản phí nào để được xét chọn vào bảng xếp hạng, bảo đảm tính khách quan - yếu tố giúp VNR500 duy trì được niềm tin vững chắc từ cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức trong nước, quốc tế.

Sau gần hai thập kỷ, VNR500 không chỉ là bảng xếp hạng mà đã trở thành biểu tượng của tinh thần doanh nghiệp Việt Nam - kiên cường, đổi mới và không ngừng khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Mỗi kỳ công bố là một cột mốc để nhìn lại hành trình phát triển, nỗ lực mở rộng quy mô, đồng thời mở ra hướng đi mới cho những doanh nghiệp đang nuôi dưỡng khát vọng vươn tầm.

Dự kiến công bố trong tháng 11/2025, bảng xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam & Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam năm 2025 sẽ tiếp tục khắc họa rõ nét bức tranh về năng lực và sức ảnh hưởng của các doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Lễ công bố Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2025, do Vietnam Report và Báo VietNamNet phối hợp tổ chức, sẽ diễn ra vào tháng 1/2026 tại TP. Hà Nội.

Sự kiện có sự tham dự của khách mời đặc biệt với sự hợp tác của Boston Report Group (BRG): Nhà kinh tế học E. Glen Weyl - Trưởng nhóm Nghiên cứu tại Microsoft Research, Nhà sáng lập RadicalxChange Foundation và Đồng sáng lập Plurality Institute, “Top 25 người định hình tương lai công nghệ toàn cầu” (WIRED), “Top 50 nhà tư tưởng có ảnh hưởng nhất thế giới” (Bloomberg Businessweek).

Thanh Huyền