Danh sách Top 10 của Bảng xếp hạng FAST500 năm 2026

Nguồn: Vietnam Report

Bài toán giữ nhịp tăng trưởng và giai đoạn trưởng thành của nền kinh tế

Năm 2025, Việt Nam tiếp tục là một trong những quốc gia tăng trưởng ấn tượng nhất châu Á. Tuy nhiên, bức tranh doanh nghiệp lại có những sắc thái phức tạp hơn.

Theo khảo sát của Vietnam Report, dù tỷ lệ đạt và vượt kế hoạch của các doanh nghiệp trong năm qua duy trì ở mức tương đối cao (63,0%), song so với năm 2024, tỷ lệ doanh nghiệp không đạt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận đều tăng, chủ yếu do ngưỡng kỳ vọng tăng trưởng được nâng lên và sự phân hóa ngày càng rõ nét giữa các nhóm doanh nghiệp. Năm 2025, 297,5 nghìn doanh nghiệp gia nhập và quay lại hoạt động, hơn 227,2 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường (tăng gần 15%).





Nguồn: Khảo sát doanh nghiệp FAST500 tháng 1-2/2025-2026

Nghiên cứu của Vietnam Report cũng cho thấy đánh giá về triển vọng kinh tế năm 2026 có mức phân tán khá lớn: 22,9% doanh nghiệp dự báo tăng trưởng dưới 7,5%, trong khi 20,0% doanh nghiệp cho rằng có thể đạt mức 10% trở lên. Điểm chung là mặt bằng kỳ vọng được nâng lên đáng kể so với giai đoạn trước, cho thấy sự lạc quan của cộng đồng doanh nghiệp.





Nguồn: Khảo sát doanh nghiệp FAST500 tháng 1-2/2026

Thống kê của Vietnam Report cho thấy tốc độ tăng trưởng kép bình quân hàng năm về doanh thu trung bình của các doanh nghiệp FAST500 giai đoạn 2021-2024 ghi nhận dấu hiệu phục hồi nhẹ (23,5%), phản ánh tốc độ tăng trưởng dần ổn định trở lại sau khi chịu nhiều sức ép từ biến động kinh tế và suy giảm nhu cầu thị trường. Trong đó, khu vực tư nhân tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt.





Nguồn: Thống kê FAST500 các năm 2022-2026

Tham số mặc định trong tính toán chiến lược

Căng thẳng thương mại, biến động địa chính trị không còn là cú sốc bất ngờ mà đã trở thành tham số mặc định trong tính toán chiến lược hoạt động của doanh nghiệp. Theo khảo sát của Vietnam Report, 74,1% doanh nghiệp đánh giá đây là thách thức lớn nhất, phản ánh mức độ nhạy cảm cao của khu vực nói chung và các doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nói riêng đối với môi trường toàn cầu.

Mặt khác, 70,4% doanh nghiệp cho biết biến động giá năng lượng và nguyên vật liệu đầu vào vẫn là mối quan tâm thường trực. Bất ổn địa chính trị kết hợp với áp lực chi phí cho thấy rủi ro bên ngoài có xu hướng lan truyền nhanh vào chi phí sản xuất trong nước, làm tăng tính bất định trong hoạch định kế hoạch.

Đáng chú ý, 33,3% doanh nghiệp nhìn nhận áp lực pháp lý cũng là thách thức không nhỏ. Thực tế, trong một số trường hợp, độ trễ giữa việc ban hành luật và văn bản hướng dẫn thi hành có thể khiến doanh nghiệp cần thêm thời gian để thích ứng, từ đó sinh ra tâm lý thận trọng. Tuy nhiên, 85,1% doanh nghiệp vẫn ghi nhận những chuyển biến tích cực trong quá trình hoàn thiện thể chế và cải cách môi trường kinh doanh.

Tăng trưởng trong kỷ nguyên mới: AI và sự phân hóa tác động giữa các nhóm ngành

Những thay đổi trong bối cảnh kinh doanh đang định hình lại mục tiêu và chiến lược tăng trưởng của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp FAST500 cho rằng năng lực lãnh đạo và quản trị là lợi thế nổi trội nhất tạo nền tảng cho sự tăng trưởng. Ngoài ra, những yếu tố như hiệu quả vận hành, kiểm soát chi phí, đổi mới sáng tạo, xây dựng thương hiệu và mạng lưới đối tác cũng được doanh nghiệp nhìn nhận là lợi thế cốt lõi.

Việc củng cố những lợi thế này ngày càng gắn chặt với năng lực ứng dụng công nghệ của doanh nghiệp. Nếu năng lực lãnh đạo, quản trị là “bộ điều khiển” thì công nghệ đang trở thành “xương sống”, giúp các quyết định được đưa ra nhanh và chính xác hơn. Đặc biệt, trí tuệ nhân tạo (AI) không chỉ hỗ trợ tự động hóa các quy trình vận hành, mà còn mở ra khả năng phân tích dữ liệu quy mô lớn, cá nhân hóa sản phẩm/ dịch vụ và nâng cao hiệu quả ra quyết định.

Tuy nhiên, mức độ tác động của AI không đồng đều giữa các ngành do đặc thù mô hình kinh doanh, mức độ số hóa và khả năng khai thác dữ liệu. Theo đó, trong năm tới, Tài chính - Ngân hàng được xem là lĩnh vực chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi AI, trong khi lĩnh vực Công nghiệp chế tạo - Tiêu dùng chưa có tính đột phá và Bất động sản - Xây dựng - Vật liệu xây dựng chưa tạo ra tác động rõ rệt.





Nguồn: Khảo sát doanh nghiệp FAST500 tháng 1-2/2026

Với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030, kinh tế Việt Nam đang có bước chuyển mình về chất: từ mở rộng quy mô sang nâng cao giá trị, từ tăng trưởng dựa vào vốn và lao động sang dựa vào năng suất và đổi mới, từ phụ thuộc bên ngoài sang củng cố nội tại. Những thay đổi về năng suất, chất lượng vốn và cải cách thể chế sẽ quyết định quán tính tăng trưởng hiện tại có thể chuyển hóa thành chu kỳ tăng trưởng bền vững hơn hay không. Trong tiến trình này, các doanh nghiệp FAST500 - với vai trò tiên phong trong nâng cao năng suất, ứng dụng công nghệ, phát triển mô hình kinh doanh có giá trị gia tăng cao - đang góp phần định hình hướng đi tiếp theo của nền kinh tế, mở ra quỹ đạo tăng trưởng bứt phá và bền vững hơn.

