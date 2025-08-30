Một startup tham gia AI Solutions Lab của Google tại Đà Nẵng. Ảnh: Google

Google, phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và Trung tâm nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch & trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng (DSAC), vừa tổ chức chương trình AI Solutions Lab kéo dài 4 ngày (26–29/8) tại Khu Công viên Phần mềm số 2, TP. Đà Nẵng. Đây là hoạt động trọng điểm trong sáng kiến “Kiến tạo tương lai AI” của Google, nhằm củng cố hệ sinh thái AI và hỗ trợ chuyển đổi số tại Việt Nam.

Sự kiện năm nay quy tụ 46 startup từ nhiều lĩnh vực như y tế, logistics, giáo dục… Các đội ngũ được chuyên gia Google trực tiếp cố vấn, đào tạo về công nghệ AI, từ xây dựng giải pháp, mở rộng quy mô, bảo mật đến chiến lược thương mại hóa. Ngoài kỹ thuật, các startup còn tham gia workshop về kỹ năng thuyết trình, giúp sản phẩm và demo truyền tải trọn vẹn giá trị sáng tạo.

Chương trình khép lại với phần trình bày của 12 startup tiêu biểu, giới thiệu các giải pháp AI hướng tới giải quyết thách thức xã hội, môi trường và kinh tế. Đây cũng là cơ hội mở ra hợp tác chiến lược, thu hút đầu tư cho cộng đồng khởi nghiệp trong nước. DSAC đồng hành hỗ trợ thêm nguồn lực, trong đó có không gian làm việc miễn phí dành cho các đội đạt điều kiện.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, nhận định: “Việc lựa chọn Đà Nẵng làm địa điểm tổ chức chương trình khẳng định vị thế của thành phố trong lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) – công nghệ chiến lược gắn liền với định hướng xây dựng đô thị thông minh, sáng tạo và bền vững". Ông gọi AI Solutions Lab là "bệ phóng" cho các startup công nghệ Việt Nam bứt phá.

Ông Marc Woo, Tổng Giám đốc Google Việt Nam, cũng nhấn mạnh: “AI Solutions Lab đã thể hiện tốc độ và sức sáng tạo ấn tượng của các nhà khởi nghiệp Việt Nam trong việc phát triển các giải pháp GenAI nhằm giải quyết những thách thức cấp thiết tại địa phương". Bên cạnh đó, những kết quả cụ thể từ hợp tác với NIC và DSAC cho thấy mối quan hệ hợp tác công – tư đang thúc đẩy kế hoạch Chuyển đổi số Quốc gia và khẳng định vị thế dẫn đầu về AI của Việt Nam trong khu vực.

Một ví dụ nổi bật đến từ Cremi.ai – startup phát triển AI agent giúp nghệ sĩ độc lập sản xuất video âm nhạc chuyên nghiệp với chi phí thấp hơn gấp 10 lần và tạo ra số lượng video gấp 2-3 lần.

AI Solutions Lab là điểm nhấn quan trọng, nối tiếp chương trình Google for Startups: AI Bootcamp diễn ra tại TP.HCM (19–21/9), nơi 72 startup Việt được tiếp cận kiến thức chuyên sâu và nguồn lực AI của Google Cloud.