Thư mời sự kiện có tên gọi "Awe Dropping", kèm theo logo Apple với hiệu ứng Liquid Glass. CEO Tim Cook đã đăng tải phiên bản động của logo này lên mạng xã hội X, xác nhận ngày diễn ra sự kiện và sử dụng hashtag #AppleEvent.

Bộ tứ iPhone 17

Theo các dự đoán, Apple sẽ ra mắt bốn mẫu iPhone 17 mới. Chắc chắn sẽ có iPhone 17, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. Nhiều khả năng, Apple sẽ ngừng sản xuất phiên bản "Plus" để thay thế bằng iPhone 17 Air, một tùy chọn mỏng hơn với kích thước màn hình 6.6 inch.

Thiết kế tin đồn của iPhone 17 Pro. Ảnh: AppleInsider

Về màu sắc, iPhone 17 và iPhone 17 Air có thể sẽ có các tùy chọn đen, trắng, xám, xanh lá nhạt, tím nhạt và xanh dương nhạt. Trong khi đó, dòng iPhone 17 Pro nhiều khả năng sẽ tiếp tục với các màu sắc "chuyên nghiệp" hơn, bao gồm đen, trắng, xám/titan, xanh lam đậm và cam cháy.

Toàn bộ dòng iPhone 17 có thể có thiết kế mặt lưng mới với cụm camera liền mạch (camera bar), thay thế cho cụm camera lồi truyền thống. Thiết kế này được cho là giúp thiết bị mỏng hơn mà không làm giảm hiệu suất camera.

Các mẫu Pro dự kiến sẽ có nâng cấp camera đáng kể, bao gồm camera trước 24MP và ống kính phía sau có khẩu độ có thể điều chỉnh được. Trong khi đó, iPhone 17 Air có thể được trang bị camera sau đơn 48MP để phù hợp với thiết kế mỏng hơn.

Đây có thể là ngoại hình của iPhone 17 Air. Ảnh: Apple Insider

Dòng iPhone 17 có khả năng sử dụng loại kính mới chống trầy xước và chống phản chiếu tốt hơn cho màn hình. Bên trong, Apple dự kiến ra mắt chip A19 mới, với phiên bản Pro dành riêng cho các mẫu cao cấp. Chip A19 có thể là loại đầu tiên được sản xuất trên tiến trình 2nm của TSMC, giúp tăng hiệu quả năng lượng. Bộ nhớ RAM cũng có thể được nâng cấp, ít nhất là trên các mẫu cao cấp. iPhone 17 Pro và 17 Pro Max có thể sẽ có 12GB RAM, tăng từ 8GB trên iPhone 16.

Rất khó để dự đoán giá bán của iPhone 17 do cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung và các chính sách thuế quan hiện tại. Các ước tính trước đó cho rằng iPhone 17 Pro có thể vượt quá 2.000 USD tùy thuộc vào các loại thuế áp dụng.

Apple Watch Series 11 và Apple Watch Ultra 3

Các tin đồn cho thấy Apple sẽ giới thiệu đồng hồ thông minh Apple Watch Series 11. Thiết bị này có thể không có nhiều thay đổi về thiết kế, mà chủ yếu là nâng cấp cấu hình.

Một trong những tính năng mới được đồn đoán là khả năng theo dõi huyết áp. Tuy nhiên, các chỉ số này sẽ không mang tính chẩn đoán mà chỉ được thêm vào phần dữ liệu sức khỏe tổng quan. Khả năng theo dõi đường huyết vẫn chưa có sẵn.

Apple cũng có thể ra mắt Apple Watch Ultra 3. Sản phẩm này có khả năng được trang bị chip mạnh hơn, giúp cải thiện hiệu suất và hiệu quả năng lượng. Có tin đồn cho rằng Ultra 3 sẽ là thiết bị đeo tay đầu tiên của Apple có kết nối vệ tinh.

Apple TV 4K (thế hệ thứ 4) và Mac

Nhiều khả năng Apple TV 4K thế hệ thứ tư sẽ được ra mắt cùng với iPhone 17. Thiết bị này được cho là sẽ giữ nguyên thiết kế tổng thể nhưng có kích thước nhỏ hơn. Apple có thể sử dụng chip A17 Pro, A18 hoặc thậm chí là A19 mới cho Apple TV 4K.

Ngoài ra, thiết bị này có thể được tăng bộ nhớ lên 8GB, cho phép tích hợp các tính năng Apple Intelligence ngay trên thiết bị, giúp Siri hoạt động hiệu quả và cá nhân hóa hơn.

Đối với dòng Mac, gần như không có khả năng Apple ra mắt máy Mac mới tại sự kiện tháng 9. Các sự kiện giới thiệu Mac thường được tổ chức riêng vào mùa xuân hoặc cuối mùa thu. Do đó, chúng ta có thể thấy dòng MacBook mới sử dụng chip M5 sớm nhất là vào tháng 10.

(Theo Apple Insider)