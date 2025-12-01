Cam kết hàng chính hãng, tư vấn chuyên sâu

Sự đồng hành của Topone Pickleball bắt đầu từ việc đảm bảo chất lượng dụng cụ, yếu tố cốt lõi để người chơi phát huy tối đa khả năng của mình.

Topone Pickleball mang đến những cây vợt từ các thương hiệu hàng đầu như Joola, Selkirk, CRBN,... giúp người chơi tiếp cận công nghệ mới nhất. Từ vợt Power cho những cú đánh mạnh mẽ đến vợt Control cho độ chính xác cao, mỗi sản phẩm đều được kiểm định chất lượng nghiêm ngặt.

Hiểu được tầm quan trọng của việc di chuyển nhanh và an toàn, Top One cung cấp giày chuyên dụng từ Wilson, Asics, Babolat, cùng với các phụ kiện bảo hộ như bó gối, băng cổ tay, giúp giảm thiểu chấn thương, để người chơi an tâm tập luyện và thi đấu.

Sự khác biệt của Topone Pickleball nằm ở đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, am hiểu sâu sắc về Pickleball, sẵn sàng đồng hành cùng người chơi ở mọi cấp độ. Với người chơi mới, Topone Pickleball sẽ tư vấn chọn bộ dụng cụ khởi điểm (Entry Level) phù hợp nhất với thể trạng và ngân sách, giúp người mới nhanh chóng làm quen và yêu thích môn thể thao này.

“Với người chơi trung cấp và chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ phân tích phong cách chơi, từ đó gợi ý các mẫu vợt cao cấp (Pro Series) với thông số kỹ thuật tối ưu, giúp người chơi nâng cao kỹ năng và hiệu suất thi đấu. Ngoài ra, Topone Pickleball còn giải đáp các thắc mắc về bảo quản, nâng cấp dụng cụ, hay những mẹo nhỏ trong việc chọn cán vợt và phụ kiện”, chủ cửa hàng Topone Pickleball cho hay.

Xây dựng cộng đồng chuyên nghiệp, kết nối đam mê

Topone Pickleball không chỉ là nơi cung cấp các sản phẩm và phụ kiện dành cho bộ môn Pickleball, mà còn là đơn vị tiên phong trong việc xây dựng một cộng đồng Pickleball bền vững tại Việt Nam. Với mong muốn lan tỏa tinh thần thể thao và kết nối những người có chung đam mê, Topone Pickleball thường xuyên đồng hành cùng các sự kiện thể thao, tài trợ, hỗ trợ hoặc trực tiếp tổ chức các giải đấu và buổi giao lưu Pickleball, tạo cơ hội để người chơi gặp gỡ, học hỏi và thi đấu trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện.

Bên cạnh đó, Topone Pickleball còn tích cực chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm thực tế thông qua các kênh truyền thông của mình, từ thông tin về luật chơi, kỹ thuật, cách chọn dụng cụ cho đến các xu hướng mới nhất của Pickleball trên thế giới, giúp cộng đồng người chơi trong nước có thêm nguồn tham khảo đáng tin cậy.

Tại Topone Pickleball, khách hàng sẽ luôn được phục vụ và tư vấn tận tâm theo yêu cầu

Topone Pickleball tin rằng, với sự đồng hành toàn diện - từ sản phẩm chất lượng, dịch vụ tư vấn tận tâm đến các hoạt động hỗ trợ cộng đồng - người chơi Pickleball tại Việt Nam sẽ ngày càng tự tin hơn, phát triển mạnh mẽ hơn và cùng nhau góp phần đưa Pickleball trở thành một phong trào thể thao sôi động, bền vững trong tương lai.

Với tầm nhìn trở thành thương hiệu Pickleball hàng đầu tại Việt Nam, Topone Pickleball không ngừng mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Mỗi khách hàng khi đến với Topone Pickleball không chỉ tìm thấy sản phẩm chất lượng, mà còn cảm nhận được sự đồng hành chân thành và niềm đam mê thể thao mà thương hiệu mang lại.

