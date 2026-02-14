Những thanh niên tình nguyện nhập ngũ

Tốt nghiệp đại học loại ưu, đảng viên trẻ Cao Thế Anh (SN 2003, ở xóm Đồng Cọ, xã Phú Xuyên) đã lựa chọn cho mình con đường nhiều thử thách khi viết đơn tự nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.

Anh Cao Thế Anh, thanh niên tỉnh Thái Nguyên tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ. Ảnh: V.H

Thay vì tìm kiếm một công việc ổn định sau khi ra trường, anh Thế Anh mong muốn được rèn luyện trong môi trường kỷ luật, trách nhiệm, từ đó cống hiến sức trẻ cho đất nước. Quyết định của anh nhận được sự ủng hộ từ gia đình, bởi đó là minh chứng cho sự trưởng thành cả trong nhận thức lẫn hành động của một thanh niên thời đại mới.

Anh Thế Anh cho biết bản thân chọn con đường này khi nhận thức rõ hơn trách nhiệm với gia đình, xã hội và Tổ quốc. Anh cũng coi đây là cơ hội để rèn luyện thể lực, bản lĩnh và ý chí phấn đấu.

“Việc được góp một phần nhỏ bé vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc là niềm vinh dự lớn lao của tôi”, anh Thế Anh bày tỏ.

Cùng chung tinh thần ấy, anh Nông Văn Luân (xóm 11, xã Phú Xuyên) cũng tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ để thực hiện ước mơ khoác lên mình màu xanh áo lính.

Anh Luân sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, ông nội từng là bộ đội, nên hình ảnh người lính đã sớm gieo trong anh niềm khát khao được rèn luyện, cống hiến trong Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Anh Luân chia sẻ: ''Trong cảm xúc vừa hồi hộp vừa tự hào, tôi thấy mình trưởng thành hơn, sẵn sàng cho một môi trường sống kỷ luật, trách nhiệm và ý nghĩa hơn”.

Phát huy truyền thống gia đình, anh Nông Văn Luân sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

Chất lượng thanh niên nhập ngũ ngày càng được nâng cao

Mùa tuyển quân năm nay, xã Phú Xuyên có 35 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có tới 33 người viết đơn tình nguyện, 9 người đạt trình độ cao đẳng, đại học. Những con số ấn tượng này phản ánh rõ nét ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ địa phương.

Ông Vũ Xuân Hiển, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Phú Xuyên cho biết những năm gần đây chất lượng thanh niên nhập ngũ ngày càng được nâng cao. Nhiều thanh niên có nhận thức chính trị tốt, trình độ học vấn và tinh thần trách nhiệm cao. Đáng chú ý, một số trường hợp thuộc diện tạm miễn, tạm hoãn nhưng vẫn tự nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự, lan tỏa tinh thần tích cực trong cộng đồng.

Tại xã An Khánh, công tác tuyển quân trước đây từng gặp khó khăn do nhiều thanh niên đi học, làm ăn xa, trong khi một bộ phận người dân chưa nhận thức đầy đủ về nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, vận động đã giúp nhận thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, chuyển biến rõ rệt. Minh chứng là trong mùa giao quân năm nay có 14/30 công dân nhập ngũ đã tự nguyện viết đơn.

Ông Lương Đức Nguyện, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã An Khánh cho biết Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai chặt chẽ các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, chú trọng công tác tuyên truyền đi trước một bước. Nhờ đó, tỷ lệ thanh niên tình nguyện tham gia nghĩa vụ ngày càng tăng, góp phần nâng cao chất lượng tuyển quân.

Lực lượng chức năng tích cực tuyên truyền, vận động công dân nhập ngũ. Ảnh: V.H

Năm 2026, tỉnh Thái Nguyên được giao tuyển chọn và gọi 3.233 công dân nhập ngũ, trong đó 2.700 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 533 công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Để hoàn thành chỉ tiêu, cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã vào cuộc đồng bộ, phát huy vai trò và trách nhiệm của từng tổ chức, địa phương.

Theo kế hoạch, ngày 5/3 tới, tỉnh sẽ tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2026. Trong môi trường quân đội và công an, những thanh niên ưu tú sẽ tiếp tục được rèn luyện, trưởng thành, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.