Tại sự kiện “Từ Ứng dụng AI tới Lợi thế Năng suất”, được tổ chức ngày 23/9 vừa qua, bà Thanh Nguyễn, Giám đốc điều hành và truyền cảm hứng hạnh phúc Anphabe cho biết, theo Khảo sát Người đi làm và Công việc 2026 do Anphabe thực hiện vào Quý 2/2026, 58% người lao động Việt Nam đã tự học và thường xuyên sử dụng AI trong công việc, trong khi chỉ có 13% doanh nghiệp đã chính thức triển khai các chương trình ứng dụng AI trong tổ chức.

Bà Thanh Nguyễn, Giám đốc điều hành và truyền cảm hứng hạnh phúc Anphabe. Ảnh: DV

Khoảng cách này cho thấy tốc độ ứng dụng AI của cá nhân đang đi nhanh hơn khả năng quản trị của tổ chức.

Theo bà Thanh Nguyễn, khi AI vào doanh nghiệp qua ‘“cửa phụ”, con đường không chính thống, việc sử dụng và các luồng thông tin không được quản lý, hướng dẫn trực tiếp bởi doanh nghiệp (Shadow AI) có hệ luỵ không hề nhỏ khi rò rỉ dữ liệu chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm đầy rủi ro quản trị. Điều này dẫn đến các quyết định kinh doanh dựa trên đầu ra chưa được kiểm chứng, khoảng trống trách nhiệm khi AI đưa ra kết quả sai. Đáng ngại hơn, khi nhân viên nhập dữ liệu vào các công cụ AI công cộng, những thông tin này có thể bị lưu trữ và sử dụng để huấn luyện mô hình.

Thậm chí, khi nhân viên ứng dụng AI giỏi, họ cũng chỉ là những “ốc đảo năng suất” mà tổ chức không thể nhìn thấy, học hỏi hay nhân rộng. Năng suất do AI tạo ra vẫn bị “mắc kẹt” ở cá nhân không được nhân rộng cho toàn tổ chức.

Bà Thanh Nguyễn cho biết, hiện đang có hai điểm nghẽn lớn của doanh nghiệp trong việc ứng dụng AI, khiến cho khoảng cách giữa việc “dùng AI” và “tạo ra giá trị thực tế từ AI” tại doanh nghiệp đang ngày càng lớn dần.

Thứ nhất là hạ tầng AI doanh nghiệp: Việc sử dụng tài khoản AI cá nhân khiến công cụ vận hành trong tình trạng “mù thông tin”, không thể tiếp cận dữ liệu nội bộ. Vì thế, đưa ra các gợi ý mà không rõ bối cảnh khiến nhân viên phải tốn thêm thời gian nạp dữ liệu thủ công nhưng đây là bài toán có thể giải quyết bằng công nghệ.

Thứ hai là cách tổ chức ứng dụng AI: Việc tạo ra năng suất thực tế không chỉ nằm ở công cụ mà phụ thuộc vào doanh nghiệp thiết kế cách làm mới giữa con người và AI. Song hành với đầu tư vào hạ tầng công nghệ, doanh nghiệp cũng cần xây dựng quá trình chuyển đổi này.

“Doanh nghiệp Việt Nam không thiếu người đang sử dụng AI. Điều còn thiếu là một hệ thống giúp doanh nghiệp biết AI đang được dùng ở đâu, bảo vệ tài sản như thế nào, cách làm nào thực sự tạo ra năng suất và làm sao để nhân rộng những gì hiệu quả”, bà Thanh Nguyễn nói.

Để giải quyết việc này, Anphabe đã ký kết và chính thức trở thành đối tác đầu tiên của OpenAI về chuyển đổi Năng suất & Năng lực AI tại Việt Nam nhằm hướng tới việc đưa AI vào môi trường được quản trị, đồng thời giúp doanh nghiệp thiết kế lại công việc và cách đo lường để biến AI thành lợi thế năng suất tổ chức.