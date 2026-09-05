Tại lễ khai giảng năm học 2026-2027 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) sáng 5/9, câu chuyện khởi nghiệp của Phạm Văn Thành, sinh viên năm ba ngành Công nghệ thông tin chất lượng cao, thu hút sự chú ý của hàng nghìn tân sinh viên.

Phạm Văn Thành, ngành Công nghệ thông tin chất lượng cao - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, chia sẻ câu chuyện khởi nghiệp trước các tân sinh viên. Ảnh: PTIT

Thành là nhà sáng lập dự án IELTS Smart - giải pháp ứng dụng công nghệ để giải quyết bài toán chấm thi thủ công tốn kém thời gian và chi phí. Dự án xuất phát từ những ngày đầu Thành tham gia nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Lab AI & Blockchain dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Đỗ Xuân Chợ ngay từ năm nhất.

Sau 5 tháng ươm tạo tại chương trình P-Innovation của trường và tiếp cận các nhà đầu tư qua sự kiện kết nối khởi nghiệp, dự án đã có khách hàng doanh nghiệp và chính thức hoàn tất thủ tục thành lập công ty.

"Khởi nghiệp không nhất thiết phải bắt đầu bằng một ý tưởng thật lớn hay công nghệ thật phức tạp. Đôi khi, nó bắt đầu bằng việc quan sát một khó khăn đang tồn tại và kiên trì tìm cách giải quyết khó khăn ấy tốt hơn", Thành chia sẻ tại buổi lễ, đồng thời nhắn nhủ tân sinh viên không nên chờ đến khi hoàn toàn sẵn sàng mới bắt đầu hành động.

Theo nam sinh, một ý tưởng của sinh viên, nếu được tiếp lửa đúng lúc và kiên trì theo đuổi, hoàn toàn có thể trở thành sản phẩm thực tế, được khách hàng tin tưởng và tạo ra giá trị thiết thực.

Mô hình học tập gắn liền với dự án thực tế của Thành cũng chính là định hướng trọng tâm được lãnh đạo PTIT nhấn mạnh trong bài phát biểu bế mạc sự kiện.

PGS.TS Đặng Hoài Bắc, Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông phát biểu bế mạc lễ khai giảng sáng 5/9. Ảnh: Phan Hoàn

PGS.TS Đặng Hoài Bắc, Giám đốc Học viện cho biết năm học 2026-2027 mở đầu cho giai đoạn hướng tới mốc 30 năm phát triển trường (9/1997 - 9/2027), với mục tiêu đẩy mạnh mô hình "learn by project" (học qua dự án thực tế), triển khai AI trợ giảng và xây dựng hệ sinh thái phòng thí nghiệm theo mô hình không gian sáng tạo liên ngành.

"AI có thể thay đổi nghề nghiệp. Công nghệ có thể thay đổi thế giới. Nhưng tri thức, bản lĩnh và khát vọng của con người vẫn là yếu tố quyết định. Vì vậy, thầy mong các em hãy ghi nhớ: hãy làm chủ công nghệ, làm chủ AI và kiến tạo tương lai dựa trên nền tảng tri thức vững chắc, năng lực công nghệ mạnh mẽ và tinh thần thực chiến, tạo ra giá trị cho chính mình, cho gia đinh, cho xã hội và cho đất nước", Giám đốc Học viện nhắn nhủ các tân sinh viên khóa D26.

Cũng tại lễ khai giảng, nhà trường đã tuyên dương, khen thưởng các sinh viên đạt thành tích cao trong học tập năm học 2025 - 2026. Đồng thời, Học viện cũng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Quỹ NAFOSTED, Viện VKIST, VNPT, Bưu điện Việt Nam và Temix nhằm mở rộng cơ hội cọ xát trực tiếp cho sinh viên ngay từ giảng đường.

"Sinh viên học tập nhưng đồng thời phải được trải nghiệm, được sáng tạo và được thực chiến. Đó là cách PTIT và các đối tác đồng hành đào tạo nguồn nhân lực cho tương lai", ông Đặng Hoài Bắc nhấn mạnh.