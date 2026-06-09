Toyota 4Runner là mẫu SUV nổi tiếng tại thị trường Bắc Mỹ, được phát triển dựa trên nền tảng bán tải Hilux trứ danh. Thế hệ thứ hai của dòng xe này ra mắt từ cuối thập niên 1980 và nhanh chóng được biết đến nhờ khả năng vận hành bền bỉ, khung gầm chắc chắn cùng năng lực off-road vượt trội.

Tại Việt Nam, số lượng 4Runner không nhiều như Land Cruiser hay Prado, vì vậy những chiếc xe còn giữ được trạng thái nguyên bản sau gần 30 năm sử dụng luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Chiếc Toyota 4Runner V6 4x4 đời 1995.

Mới đây, anh Nguyễn Hoài Sơn, một người chuyên kinh doanh ô tô cổ độc lạ tại Hà Nội chào bán chiếc Toyota 4Runner V6 4x4 đời 1995 với giá 650 triệu đồng.

Theo thông tin chia sẻ từ anh Sơn, chiếc xe thuộc phiên bản Toyota 4Runner V6 3.0 EFI dẫn động bốn bánh 4x4, sử dụng hộp số sàn. Xe từng thuộc sở hữu của một chủ duy nhất trước khi được sang tên cho anh.

Danh sách trang bị theo xe khá ấn tượng với cửa nóc, mâm đúc nguyên bản, hệ thống âm thanh nguyên bản, cruise control, kính điện Auto, gương chỉnh điện, giá nóc zin, điều hòa trước, sưởi chân hàng ghế sau, cùng bộ sách hướng dẫn sử dụng và sửa chữa đi kèm hai chìa khóa chính hãng.

Quan sát từ những hình ảnh thực tế, có thể thấy chiếc 4Runner này sở hữu ngoại hình khá đặc biệt so với mặt bằng xe gần 30 năm tuổi. Nước sơn màu đen vẫn giữ được độ bóng tốt, thân vỏ tương đối thẳng và các đường nét vuông vức đặc trưng của SUV Mỹ thập niên 1990 vẫn được bảo tồn nguyên vẹn.

Cụm đèn pha, lưới tản nhiệt và cản trước đều mang phong cách nguyên bản của xe. Đáng chú ý là bộ bull bar bảo vệ phía trước vẫn còn hiện diện, chi tiết thường bị tháo bỏ hoặc thay thế trên nhiều chiếc xe cùng đời.

Ngoại thất xe còn rất mới, nguyên bản.

Bộ mâm đúc sơn trắng kết hợp với lốp Michelin mới tinh mang đến vẻ ngoài khỏe khoắn, đậm chất xe địa hình cổ điển. Phần gương chiếu hậu mạ chrome, bậc bước chân và giá nóc cũng cho thấy dấu hiệu được giữ gìn cẩn thận trong thời gian dài.

Khoang nội thất tiếp tục là điểm cộng lớn. Ghế nỉ nguyên bản vẫn còn khá căng và chưa bị thay bằng da như nhiều xe đời cũ khác. Tappi cửa, bảng điều khiển và các chi tiết nhựa nội thất cho thấy mức độ xuống cấp không đáng kể nếu xét tới tuổi đời của chiếc xe. Vô-lăng bọc da được người bán mô tả gần như mới.

Việc vẫn giữ được nội thất nguyên bản thường được giới chơi xe đánh giá cao bởi đây là yếu tố phản ánh khá rõ lịch sử sử dụng cũng như cách chủ cũ chăm sóc phương tiện.

Bên trong nội thất xe, khoang động cơ...

Khoang động cơ cũng gây ấn tượng tích cực. Động cơ V6 3.0 EFI vẫn giữ cấu hình nguyên bản, các đường ống, cụm nạp và nhiều chi tiết cơ khí có vẻ chưa bị can thiệp sâu.

Anh Sơn cho biết xe vẫn còn nhiều ốc máy nguyên bản và giữ được đầy đủ các phụ kiện như áo lốp dự phòng hay chắn tuyết theo xe. Tuy nhiên, như với mọi mẫu xe cổ, chất lượng vận hành thực tế vẫn cần được kiểm tra kỹ lưỡng thông qua lịch sử bảo dưỡng, khả năng hoạt động của hệ dẫn động 4 bánh, hệ thống treo, hộp số và động cơ trước khi quyết định xuống tiền.

Theo nhiều đánh giá từ giới chơi xe, Toyota 4Runner 1995 sở hữu nhiều ưu điểm đáng giá. Khung gầm rời body-on-frame nổi tiếng về độ bền, hệ dẫn động 4x4 thực thụ phù hợp cho những chuyến đi địa hình hoặc đường xấu.

Động cơ V6 3.0L mang lại cảm giác lái khỏe khoắn và tiếng máy đặc trưng mà khó có thể tìm thấy trên các mẫu SUV phổ thông hiện nay. Thiết kế vuông vức, cơ khí đơn giản và khả năng sửa chữa tương đối dễ dàng cũng là những yếu tố giúp dòng xe này duy trì sức hút sau nhiều thập kỷ.

Dẫu vậy, tuổi đời gần 30 năm cũng kéo theo không ít hạn chế. Mức tiêu thụ nhiên liệu của động cơ V6 được xem là khá cao theo tiêu chuẩn hiện nay.

Trang bị an toàn gần như không thể so sánh với các mẫu xe đời mới. Một số phụ tùng chuyên biệt có thể mất thời gian tìm kiếm hoặc phải đặt hàng từ nước ngoài. Chi phí bảo dưỡng các hệ thống cao su, treo và truyền động cũng sẽ cao hơn đáng kể so với những mẫu xe phổ thông cùng tầm giá.

Với mức chào bán 650 triệu đồng, chiếc Toyota 4Runner này nằm ở nhóm giá cao trên thị trường xe cũ. Hiện nay, nhiều chiếc 4Runner đời 1993-1995 có giá dao động khoảng 350-550 triệu đồng tùy tình trạng.

Tuy nhiên, những chiếc còn giữ được độ nguyên bản cao, ít qua sửa chữa và có lịch sử sử dụng rõ ràng thường được định giá trên 600 triệu đồng. Vì vậy, mức giá mà anh Nguyễn Hoài Sơn đưa ra được đánh giá là phù hợp nếu chất lượng thực tế tương xứng với những gì người bán mô tả.

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