Theo Drive, ngày 3/6, Toyota Australia phát lệnh triệu hồi sản phẩm với tổng cộng 13.042 xe Toyota Land Cruiser Prado đời mới do lỗi phần mềm ở cụm đồng hồ kỹ thuật số. Các xe bị ảnh hưởng có năm sản xuất 2024-2025.

Có hơn 13.000 chiếc Toyota Land Cruiser Prado bị triệu hồi tại Australia. Ảnh: Drive.com.au

Theo thông báo triệu hồi mà hãng xe Nhật Bản gửi các cơ quan chức năng, cụm đồng hồ sau vô lăng của các xe SUV này có thể không hiển thị những thông tin an toàn thiết yếu hoặc các đèn cảnh báo như áp suất dầu động cơ, nhiệt độ nước làm mát động cơ, hệ thống sạc điện và các thông tin an toàn thiết yếu khác.

Điều này có thể làm người lái thiếu thông tin về chiếc xe, tăng nguy cơ xảy ra tai nạn, từ đó dẫn đến thương vong cho người ngồi trên xe và những người cùng tham gia giao thông.

Ngoài Toyota Land Cruiser Prado, một lệnh triệu hồi tương tự cũng đã được thực hiện với tổng cộng 2.593 xe Lexus GX và Lexus UX đời 2024-2025 tại Australia.

Toyota Australia cho biết chủ sở hữu các xe bị ảnh hưởng sẽ được liên hệ để đặt lịch hẹn với đại lý. Sự cố sẽ được hãng xe Nhật Bản khắc phục hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, một bản cập nhật trực tuyến cũng sẽ khả dụng, cho phép các chủ xe Toyota bị ảnh hưởng có thể tự cập nhật phần mềm thông qua màn hình giải trí trung tâm.

(Theo Drive)

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