Tại Triển lãm Di động Nhật Bản 2025 đang diễn ra tại Tokyo, Toyota đã chính thức trình làng Century Coupe – mẫu xe siêu sang hai chỗ ngồi, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình nâng tầm di sản của thương hiệu này.

Century Coupe - mẫu xe 2 cửa đánh dấu bước tiến mới trong hành trình nâng tầm di sản của thương hiệu này. Ảnh: Toyota

Trong suốt hơn nửa thế kỷ, Toyota Century vẫn là hình ảnh đại diện cho sự sang trọng, chuẩn mực và truyền thống của Nhật Bản, thường gắn liền với các chính khách, giới thượng lưu và hoàng gia Nhật.

Nhưng giờ đây, Toyota muốn biến Century thành một thương hiệu có linh hồn riêng, khẳng định tham vọng định nghĩa lại khái niệm “xa xỉ kiểu Nhật Bản” và sẵn sàng bước vào sân chơi của những “ông lớn” như Rolls-Royce và Bentley.

Đúng như những hình ảnh hé lộ trước đó vài tuần, Century Coupe sở hữu phong cách hoàn toàn khác biệt so với những mẫu sedan Century cổ điển hay SUV Century hiện tại.

Thiết kế của Century Coupe khác biệt hoàn toàn so với hai mẫu xe trước đó của thương hiệu này. Ảnh: Toyota

Ngoại thất gây ấn tượng mạnh với màu cam ánh kim độc quyền, được tạo thành từ hơn 60 lớp sơn thủ công. Thiết kế hai cửa, hai chỗ ngồi mang dáng dấp thể thao nhưng vẫn giữ sự tĩnh lặng, điềm đạm vốn là nét đặc trưng của dòng Century.

Bên trong, khoang lái phủ kín vật liệu từ da cao cấp, chi tiết kim loại phay xước, gỗ quý cho đến một chiếc đồng hồ analog tinh xảo ở trung tâm bảng điều khiển, chi tiết gợi nhớ truyền thống chế tác đồng hồ Nhật. Ghế lái được tách biệt khỏi khoang hành khách bằng một vách gỗ tinh tế, kết hợp dải đèn laser màu đỏ chiếu lên trần, tạo cảm giác hiện đại như không gian du thuyền.

Nội thất của Century Coupe. Ảnh: Toyota

Bảng đồng hồ kỹ thuật số hòa cùng thiết kế tối giản của vô-lăng tương lai, trong khi lưng ghế bằng gỗ mang hơi hướng hoài cổ. Đặc biệt, ghế hành khách được bố trí lùi sâu về phía sau, một chi tiết cho thấy Century Coupe vẫn ưu tiên trải nghiệm “được lái” thay vì “tự lái”.

Ông Akio Toyoda - Chủ tịch Toyota khẳng định: “Century không chỉ là một chiếc xe – nó là đỉnh cao của phong cách Nhật Bản.” Ông nhấn mạnh mong muốn đưa Century trở thành biểu tượng quốc gia có tầm ảnh hưởng toàn cầu, mang tinh thần và niềm tự hào Nhật Bản ra thế giới.

Các mẫu xe Toyota Century sẽ có mặt tại triển lãm di động Nhật Bản. Ảnh: Toyota

Cùng với Century Coupe, Toyota còn giới thiệu bốn mẫu Century khác: hai bản sedan được phục chế, một SUV phiên bản đặc biệt và một bản sedan Century GR mang tinh thần thể thao. Đây là minh chứng rằng Toyota không chỉ làm mới thương hiệu, mà còn xây dựng một hệ sinh thái sản phẩm siêu sang hoàn chỉnh, đáp ứng nhiều phong cách và nhu cầu khác nhau.

Theo Carscoops

