30 năm với những biến động lớn về mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, chứng kiến sự gia nhập, bứt phá lớn mạnh rồi âm thầm biến mất khỏi thị trường Việt Nam của một số hãng xe quy mô toàn cầu, nhiều thương hiệu mới “chào sân” cùng chia sẻ thị phần đã tạo nên cuộc cạnh tranh mạnh mẽ. Song, Toyota là hãng xe hiếm hoi duy trì sức hút bền bỉ, trở thành lựa chọn hàng đầu của đông đảo gia đình Việt.

Với sự thành công của mỗi thương hiệu, nền tảng sản phẩm luôn là giá trị cốt lõi và ngành ô tô cũng không ngoại lệ. Toyota đã chứng minh cho người Việt thấy, xe của hãng thay đổi theo từng giai đoạn, nắm bắt thị hiếu người dùng và xu hướng chung của thị trường.

Chiếc Corolla Altis có tuổi đời lâu năm vẫn vận hành tốt, minh chứng cho sự bền bỉ của xe Toyota.

Năm 1995, Toyota chính thức đặt chân vào thị trường Việt Nam trong bối cảnh người Việt hiểu rằng đổi mới là mở cửa kinh tế và đánh giá đúng tiềm năng con người. Ở thời kỳ đất nước vừa thoát cảnh cấm vận, còn đối mặt với muôn vàn khó khăn, khi cái ăn cái mặc còn là nỗi lo thì việc sở hữu những sản phẩm có giá trị như ô tô là điều xa xỉ. Sự xuất hiện của Toyota không chỉ đặt dấu mốc cho sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô mà còn góp phần mang đến ánh sáng về một tương lai phát triển hơn của đất nước.

Ở thời kỳ đổi mới, những chiếc xe bền bỉ và tiết kiệm là “kim chỉ nam” trong phương châm chọn xe của người Việt. Những đại diện tiêu biểu như Hiace, Corolla, cho đến Camry, Zace dần rời khỏi dây chuyền sản xuất, đến với mọi miền đất nước. Cho đến ngày nay, không khó để bắt gặp những chiếc Hiace, Zace in hằn vết tích thời gian vẫn miệt mài chạy trên đường, từ phố thị đến nông thôn, chứng minh sự bền bỉ của xe Toyota.

Toyota Vios - biểu tượng cho sức sống bền bỉ của thương hiệu khi duy trì sức “nóng” suốt hơn hai thập kỷ.

Sau những mẫu xe kể trên, sự ra đời của Vios năm 2003, Innova năm 2006, đến Fortuner 2009 vẫn kế thừa những giá trị cốt lõi của thương hiệu và bám sát thị hiếu của người dùng. Trong đó, hành trình của Vios là minh chứng cho tinh thần “liên tục cải tiến” của nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới.

Suốt hơn hai thập kỷ qua, Vios vẫn giữ vững vị thế với 8 năm giữ ngôi vương xe bán chạy nhất thị trường ô tô Việt Nam. Từ 2003 đến nay, mẫu xe này đã 6 lần ra mắt thế hệ mới hoặc phiên bản cải tiến, lần lượt vào các năm 2007, 2014, 2018, 2020, 2021 và gần đây nhất là 2023. Vios đã có những thay đổi đáng chú ý từ thiết kế, trang bị, động cơ, công nghệ an toàn, đáp ứng nhu cầu ngày một thay đổi của người dùng.

Vios thời điểm hiện tại vẫn giữ được các giá trị nền tảng là bền bỉ và tiết kiệm, song, thiết kế trẻ trung hợp thời hơn, tiện nghi dồi dào, hộp số CVT mượt mà hay các tính năng an toàn Toyota Safety Sense khiến Vios làm mới mình trong mắt người đã từng sử dụng xe hay những khách hàng cá nhân, gia đình trẻ.

Bên cạnh đó, tính thực dụng của “ông vua doanh số” sedan hạng B vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc của tệp khách hàng kinh doanh dịch vụ. Với doanh số tích lũy hơn 264.000 xe, thường xuyên lọt top xe bán chạy hàng tháng, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, Vios là niềm tự hào của hãng xe Nhật Bản trong hành trình tại Việt Nam.

Toyota cũng tỏ ra thức thời khi đi trước đón đầu xu hướng xe gầm cao. Với dải sản phẩm SUV trải dài từ phân khúc A như Raize, B-SUV như Yaris Cross, C-SUV Corolla Cross, D-SUV như Fortuner đến các mẫu MPV như Veloz Cross hay Innova Cross, Toyota trở thành thương hiệu có dải sản phẩm xe gầm cao phong phú bậc nhất thị trường.

Toyota đón bắt “cuộc chơi xe lai” tại Việt Nam, phù hợp xu hướng di chuyển xanh.

Khi giảm phát thải, hướng đến trung hòa carbon trở thành mục tiêu chung toàn cầu, tại Việt Nam, Chính phủ đặt ra tầm nhìn đưa phát thải ròng về 0 vào năm 2050, khuyến khích các phương tiện di chuyển xanh phát triển, Toyota tiên phong khai mở phân khúc xe Hybrid Electric (HEV) - dòng xe xăng lai điện giúp tiết kiệm nhiên liệu, giảm phát thải, góp phần giảm lệ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch mà không gây áp lực lên cơ sở hạ tầng.

Mở đầu bằng Corolla Cross HEV tháng 8/2020, đến nay, Toyota đã phát triển được 6 mẫu xe với 7 phiên bản, đáp ứng nhu cầu đa dạng và khả năng tài chính của nhiều khách hàng. Tất cả các mẫu xe HEV của hãng đều mang cấu hình Full Hybrid (tiếp nối song song), động cơ điện có khả năng hoạt động độc lập, tiết kiệm nhiên liệu đến 55%, không cần cắm sạc và bảo dưỡng tương đương xe xăng truyền thống.

Dòng xe này đang ngày càng được ưa chuộng tại Việt Nam, với gần 19.500 xe Toyota HEV bán ra trong hơn 5 năm qua. Dù hiện đã có nhiều thương hiệu giới thiệu xe HEV tại Việt Nam, song Toyota vẫn giữ vị trí dẫn đầu doanh số. Hãng dự kiến sẽ sản xuất những chiếc xe HEV “made in Vietnam” trong tương lai gần.

Nắm bắt xu thế, không ngừng kiện toàn và đổi mới dải sản phẩm, Toyota hứa hẹn cột mốc 1 triệu xe tiếp theo sẽ đến sớm hơn.

Ngọc Minh