Ghi nhận cập nhật thị trường ô tô của VietNamNet cho thấy, tổng sản lượng bán ra của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), VinFast và Hyundai Thành Công, thị trường ô tô Việt đã tiêu thụ tới 48.898 chiếc trong tháng 9, tăng mạnh gần 20% so với tháng trước.

Trong đó, doanh số của VAMA đạt 30.688 xe, tăng tới 18% so với tháng 8 nhưng vẫn còn kém 16% so với tháng 9/2024. VinFast bán ra thị trường 13.914 xe ô tô điện các loại trong tháng 9, nâng tổng số lũy kế từ đầu năm đến hết Quý 3/2025 lên con số kỷ lục 103.884 xe. Còn hãng xe Hàn Quốc Hyundai do Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công sản xuất và phân phối đã bán ra 4.296 chiếc trong tháng, đưa doanh số cộng dồn 9 tháng đầu năm 2025 lên 35.802 chiếc.

VinFast VF 3 trở lại là mẫu xe bán chạy nhất toàn thị trường trong tháng 9 vừa qua. Ảnh: VF

Nếu tính riêng các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống, danh sách 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 9 (bao gồm cả các thành viên VAMA và xe thương hiệu Hyundai do Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công sản xuất) đã có thay đổi lớn về thứ hạng so với tháng 8.

Trong đó, Toyota Yaris Cross với lượng bán ra 1.964 chiếc, tăng tới 94% so với tháng trước bất ngờ tăng 4 bậc để lần đầu tiên xếp thứ 1 trong danh sách này.

Cộng dồn trong 9 tháng đầu năm, đã có 9.655 chiếc Yaris Cross được bàn giao tới tay khách hàng và đây chính là mẫu xe bán chạy nhất của Toyota Việt Nam tính từ đầu năm 2025 đến nay.

Toyota Yaris Cross lần đầu tiên vươn lên dẫn đầu thị trường xe. Ảnh: TMV

Mitsubishi Xpander cũng có doanh số tăng đột biến trong tháng 9 vừa qua với 1.792 chiếc, tăng tới 97,8% so với tháng 8 và tăng 4 bậc lên vị trí thứ 2. Cộng dồn, đã có 12.438 chiếc Xpander được bán ra trong 3 quý đầu năm, cũng xếp thứ 2 toàn thị trường (xe động cơ đốt trong), sau Ford Ranger.

Tháng 9 vừa qua, "vua bán tải" dù doanh số đạt 1.683 chiếc, tăng 11,4% so với tháng trước nhưng vẫn tụt 2 bậc, từ vị trí dẫn đầu xuống thứ 3. Tuy nhiên, đây vẫn là mẫu xe có lượng bán ra nhiều nhất 9 tháng đầu năm với tổng cộng 12.577 chiếc đã bàn giao tới khách Việt.

Ford Ranger vẫn là mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất 9 tháng đầu năm 2025. Ảnh: FVN

Top 10 mẫu xe bán chạy tháng 9 chào đón sự trở lại của hai mẫu C-SUV là Ford Territory và Hyundai Tucson sau một thời gian "mất hút", thay thế vị trí của Honda City và Toyota Veloz Cross.

Những cái tên còn lại trong top 10 vẫn là các mẫu xe quen thuộc như Mitsubishi Xforce, Mazda CX-5, Toyota Vios, Ford Everest và Toyota Corolla Cross.

Như vậy, trong tháng 9 vừa qua, hãng xe Nhật Bản Toyota và Ford vẫn duy trì sự hiện diện của 3 mẫu xe góp mặt trong top 10; Mitsubishi có 2 mẫu xe được xướng tên với thứ hạng khá cao; Hyundai và Mazda mỗi hãng có một cái tên góp mặt.

Trong khi đó, Honda và KIA và hai thương hiệu lớn tiếp tục gây thất vọng khi không có bất cứ đại diện nào nằm trong top 10 xe bán chạy nhất tháng.

