Vài năm trở lại đây, xe gầm cao đã trở thành xu thế mới không chỉ tại thị trường Việt Nam mà còn trên cả thế giới bởi tính đa dụng, tiện lợi, nội thất rộng rãi và di chuyển linh hoạt ở nhiều địa hình khác nhau.

Sau những đợt mưa lớn gây ngập sâu ở nhiều địa phương miền Bắc, xu hướng chọn mua xe gầm cao, có khả năng lội nước tốt càng được nhiều người dùng Việt quan tâm hơn. Các mẫu xe đa dụng như SUV/crossover hoặc MPV cũng thường xuyên được các hãng làm mới, nâng cấp, giúp khách hàng Việt có nhiều sự lựa chọn chất lượng.

Dưới đây là 5 phiên bản của các mẫu xe gầm cao đời mới đáng để tham khảo trong tầm giá dưới 700 triệu đồng:

Mitsubishi Xpander Cross: 699 triệu đồng

Phiên bản MPV lai SUV của Mitsubishi Xpander - mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường Việt Nam từ đầu năm 2025 đến nay với giá bán 699 triệu là cái tên đáng cân nhắc ở phân khúc xe gầm cao có giá dưới 700 triệu đồng. Ưu điểm của Xpander Cross là cấu hình 7 chỗ ngồi, gầm cao và đa dụng.

Mitsubishi Xpander/Xpander Cross vừa được làm mới vào tháng 9 vừa qua. Ảnh: NLH

Cùng với Xpander, Xpander Cross 2025 vừa được làm mới vào tháng 9 vừa qua. Tuy nhiên, đây chỉ là phiên bản nâng cấp nhẹ (facelift) chủ yếu về ngoại hình chứ chưa phải là thế hệ mới. Mitsubishi Xpander và Xpander Cross tiếp tục dùng động cơ 1.5L MIVEC, công suất 104 mã lực, mô-men xoắn 141 Nm, đi kèm hộp số tự động 4 cấp, dẫn động cầu trước.

Ngoài sự khác biệt đôi chút về ngoại thất theo hướng "gầm cao" hơn so với các phiên bản Xpander thường, Xpander Cross được bổ sung hàng loạt tính năng "đáng tiền" như: Hệ thống phanh (ABS-EBD-BA), hệ thống kiểm soát vào cua AYC, phân phối lực phanh điện tử ASC, hệ thống kiểm soát lực kéo TCL, hỗ trợ phanh khẩn cấp ESS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA,...

Mitsubishi Xforce Premium: 680 triệu đồng

Mitsubishi Xforce là sản phẩm mới gia nhập phân khúc SUV đô thị cỡ B từ đầu năm 2024 nhưng đã ngay lập tức có được doanh số ấn tượng. Trong 9 tháng đầu năm 2025, doanh số luỹ kế của Xforce đạt tới 8.034 chiếc, xếp thứ hai trong phân khúc B-SUV.

Mitsubishi Xforce có 4 phiên bản, trong đó bản Premium giá 680 triệu đồng. Ảnh: MMV

Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 4 phiên bản, giá bán từ 599-705 triệu đồng, trong đó bản cao thứ hai Premium được coi là sản phẩm chiến lược với giá bán 680 triệu đồng.

Mitsubishi Xforce được trang bị động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên, kết hợp hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Cấu hình này cho công suất cực đại 103 mã lực, mô-men xoắn tối đa 141 Nm. Mức hiệu năng này được đánh giá là vừa đủ cho nhu cầu vận hành linh hoạt trong đô thị – đúng với định hướng của một mẫu SUV cỡ B.

Dù không được trang bị đầy đủ gói hỗ trợ lái tiên tiến (ADAS) hay hệ thống âm thanh Yamaha như bản cao cấp nhất Ultimate, nhưng Mitsubishi Xforce Premium vẫn sở hữu loạt tính năng đáng chú ý. Xe có kiểm soát vào cua chủ động, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi – những trang bị thường chỉ xuất hiện trên các phiên bản cao cấp của đối thủ cùng phân khúc.

KIA Seltos 1.5 Luxury: 679 triệu đồng

Từng là một trong những mẫu ô tô hút khách nhất thị trường, tuy nhiên trước áp lực cạnh tranh đến từ các đối thủ cùng phân khúc, KIA Seltos thời gian gần đây đang đánh mất vị thế. Trong 9 tháng đầu năm 2025, có 3.946 chiếc KIA Seltos bán ra thị trường, dù vậy đây vẫn là một trong những mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu Hàn Quốc tại Việt Nam.

KIA Seltos từng là một trong những mẫu ô tô hút khách nhất thị trường. Ảnh: THACO

KIA Seltos được nâng cấp giữa vòng đời vào đầu năm 2024 với 6 phiên bản, giá dao động từ 599 triệu đến 769 triệu đồng. Trong đó, 4 phiên bản AT, Deluxe, Luxury và Premium sử dụng động cơ xăng 1.5L, công suất 113 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm, đi kèm hộp số tự động vô cấp CVT.

Hai phiên bản cao là Turbo Luxury và GT-Line sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L Turbo, công suất 158 mã lực và mô-men xoắn cực đại 253 Nm, kết hợp hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp DCT.

Trong số các phiên bản nói trên, bản giữa Seltos 1.5 Luxury có giá 679 triệu đồng được nhiều người lựa chọn. Dù không phải bản cao cấp nhất nhưng Seltos 1.5 Luxury vẫn có ngoại hình gần như y hệt so với phiên bản Premium với cỡ mâm lớn 17 inch, đèn pha LED, ốp cản thể thao, phanh tay điện tử đi kèm giữ phanh Auto Hold và khởi động từ xa...

Hyundai Creta 1.5L Đặc biệt: 659 triệu đồng

Ở phân khúc B-SUV, Hyundai Creta cũng từng là mẫu xe bán chạy hàng đầu trong khoảng những năm 2022-2023 nhưng có dấu hiệu sụt giảm trong hơn một năm qua. Dù vậy, đây vẫn là cái tên được nhiều người nhắc đến khi chọn mua một mẫu xe gầm cao sử dụng trong đô thị với mức giá dưới 700 triệu.

Hyundai Creta 2025 vừa được nâng cấp vào tháng 6 vừa qua. Ảnh: TC Motor

Hyundai Creta thế hệ nâng cấp vừa được giới thiệu đến khách Việt vào đầu tháng 6 vừa qua dưới dạng sản xuất trong nước với 4 phiên bản cùng giá bán 599-715 triệu đồng. Với khoảng giá dưới 700 triệu, khách hàng Việt có thể tiếp cận với phiên bản giữa là 1.5L Đặc biệt với giá niêm yết 659 triệu đồng.

Giống như các phiên bản khác, Creta 1.5L Đặc biệt sử dụng động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên, công suất 115 mã lực và hộp số vô cấp iVT. Dù chỉ là bản giữa, Hyundai Creta 1.5L Đặc biệt vẫn được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn như ABS, EBD, BA, ESC, TCS, HAC, cảm biến áp suất lốp, camera lùi, cảm biến lùi và 6 túi khí. Ngoài ra, xe còn có thêm ga tự động, giới hạn tốc độ và điều hòa tự động...

Toyota Yaris Cross V: 650 triệu

Dù chỉ với 2 phiên bản là thuần xăng (V) và hybrid (HV), nhưng sức hút của Yaris Cross tại thị trường Việt Nam là rất lớn. Trong 9 tháng đầu năm 2025, đã có 9.655 chiếc Toyota Yaris Cross được bán ra thị trường (trong đó có tới 9.151 chiếc bản V) dẫn đầu các mẫu xe của thương hiệu Nhật Bản, đồng thời cũng đứng số 1 phân khúc B-SUV tại Việt Nam.

Toyota Yaris Cross dẫn đầu phân khúc B-SUV trong 9 tháng đầu năm 2025 vừa qua. Ảnh: TMV

Hiện, hai phiên bản V và HV (hybrid) của Yaris Cross đều được nhập khẩu từ Indonesia với giá bán niêm yết lần lượt là 650 và 765 triệu đồng. Trong đó, với tầm tiền dưới 700 triệu, phiên bản Yaris Cross V thuần xăng là sự lựa chọn đáng để tham khảo.

Với phiên bản Yaris Cross V, hãng xe Nhật Bản trang bị cho mẫu xe này động cơ xăng 1.5L, sản sinh công suất 105 mã lực và mô-men xoắn 138 Nm. Xe sử dụng hộp số tự động vô cấp D‑CVT, dẫn động cầu trước.

So với bản hybrid có giá cao hơn hẳn, Yaris Cross V vẫn có gần như đầy đủ nhưng trang bị và tiện nghi như gói an toàn Toyota Safety Sense gồm cảnh báo tiền va chạm, giữ làn, kiểm soát hành trình thích ứng, điểm mù, phương tiện cắt ngang… Đèn Full LED, màn hình 10,1″, bảng đồng hồ kỹ thuật số 7″, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, lẫy chuyển số, điều hòa tự động, sạc không dây, camera 360°, phanh tay điện tử, giữ phanh tự động...

