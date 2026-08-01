Theo Carscoops, các kỹ sư vận hành đường thử tại Trung tâm Kỹ thuật Higashi-Fuji của hãng xe Nhật Bản Toyota vừa phát triển một thiết bị đặc biệt có hình dáng như một con lăn khổng lồ bằng bọt biển để hút nước trên đường mặt sau mưa.

Tại khu vực đường thử xe mới, các kỹ sư thường xuyên phải kiểm tra, đo đạc hệ thống phanh khẩn cấp tự động và cảnh báo va chạm sớm. Những bài kiểm tra này yêu cầu mặt đường phải khô ráo, khiến nhiều kế hoạch bị gián đoạn khi trời đổ mưa.

Theo Toyota, trước đây các kỹ sư thường phải chờ nhiều giờ để mặt đường tự khô, thậm chí phải tranh thủ làm việc vào cuối tuần nhằm tận dụng điều kiện thời tiết thuận lợi. Riêng trong năm 2023, số ngày làm việc vào cuối tuần của nhóm thử nghiệm này cao gấp 3 lần so với các bộ phận khác.

Để giải quyết vấn đề, nhóm kỹ sư đã tự phát triển thiết bị hút nước với cấu tạo khá đơn giản. Hệ thống gồm một con lăn bọt biển rộng 2m, được kéo phía sau ô tô trên một xe đẩy.

Khi di chuyển, lớp bọt biển liên tục thấm nước rất nhanh trên mặt đường. Nước sau đó được ép ra bằng một thanh thép đặt phía trên con lăn và dẫn dòng chảy vào thùng chứa dung tích khoảng 320 lít bằng inox ở phía sau. Thùng chứa này có thể dễ dàng xả bỏ nước khi đầy.

Trước khi lựa chọn giải pháp đơn giản này, các kỹ sư của Toyota đã thử nhiều phương án khác như máy sưởi, máy thổi khí, thiết bị dạng cần gạt nước và cả máy hút bụi công suất lớn. Dù máy hút bụi cho hiệu quả tốt và triệt để nhất, nhưng áp dụng phương pháp này trên đường thử bị đánh giá là quá tốn kém.

Sau 7 lần cải tiến nguyên mẫu, Toyota hoàn thiện thiết kế con lăn bọt biển và chính thức đưa vào sử dụng từ tháng 3/2024. Tùy điều kiện thời tiết, thiết bị được triển khai khoảng một đến hai lần mỗi tháng để nhanh chóng làm khô mặt đường, giúp các kỹ sư nối lại quá trình thử nghiệm mà không phải chờ đợi quá lâu.

Giải pháp tưởng chừng đơn giản này không chỉ giúp rút ngắn thời gian phát triển xe mà còn giảm đáng kể áp lực làm ngoài giờ cho đội ngũ kỹ sư, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động tại trung tâm thử nghiệm của Toyota.

(Theo Carscoops)

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