Cùng với xu hướng điện hóa, ngày càng nhiều người Việt chuyển từ ô tô động cơ đốt trong sang xe điện. Dù cách điều khiển không quá phức tạp, sự khác biệt trong khả năng tăng tốc, cơ chế chuyển số hay phanh tái sinh vẫn khiến không ít tài xế bỡ ngỡ trong những ngày đầu sử dụng nếu chưa kịp thay đổi thói quen lái xe.

Ô tô điện đang dần trở thành lựa chọn của nhiều người dùng Việt Nam nhờ chi phí vận hành thấp và khả năng tăng tốc ấn tượng. Ảnh: Hoàng Hiệp

Dễ nhầm số vì xe quá "êm"

Trao đổi với VietNamNet, anh Hoàng Văn Tân, giảng viên đào tạo lái xe tại Long Biên (Hà Nội), cho biết nhiều học viên sau nhiều năm sử dụng ô tô động cơ đốt trong thường mất một khoảng thời gian để thích nghi khi chuyển sang xe điện.

Theo anh Tân, trên nhiều mẫu ô tô điện hiện nay, cần số cơ khí truyền thống đã được thay bằng núm xoay, cần gạt điện tử hoặc các nút bấm. Sự khác biệt này không quá khó để làm quen, nhưng lại dễ khiến người lái thao tác theo quán tính trong những ngày đầu sử dụng.

"Điểm khác biệt lớn nhất là ô tô điện gần như không có tiếng động cơ hay rung động khi chuyển số. Trên xe xăng, người lái thường cảm nhận được động cơ đã vào số D hay R qua âm thanh và độ rung. Trong khi đó, xe điện gần như im lặng nên nếu chỉ dựa vào cảm giác mà không quan sát bảng đồng hồ, rất dễ nhầm giữa số tiến và số lùi", anh Tân phân tích.

Xe điện sử dụng nhiều kiểu cần số khác hẳn so với một số loại xe xăng đời cũ. Ảnh: VF

Theo vị giảng viên, đã có không ít trường hợp vfi xe quá em, tài xế nghĩ xe vẫn ở chế độ P nhưng thực tế đã chuyển sang R hoặc D.

Vì vậy, anh Tân khuyến cáo người lái nên hình thành thói quen quan sát ký hiệu chế độ số trên bảng đồng hồ hoặc màn hình trung tâm trước mỗi lần nhả phanh, thay vì chỉ thao tác theo phản xạ.

Một điểm khác biệt nữa là hầu hết ô tô điện hiện nay đều được trang bị hệ thống phanh tái sinh (regenerative braking). Khi nhả chân ga, xe sẽ tự giảm tốc rõ rệt để thu hồi năng lượng về pin thay vì trôi theo quán tính như nhiều mẫu xe xăng.

"Những ngày đầu, nhiều người chưa quen sẽ có cảm giác xe giảm tốc quá nhanh hoặc phanh hơi gắt khi vừa nhả ga. Chỉ cần dành thời gian làm quen với mức phanh tái sinh của từng mẫu xe, người lái sẽ điều khiển mượt mà hơn và tận dụng được khả năng tiết kiệm năng lượng," anh Tân chia sẻ.

Anh Hoàng Văn Tân là người có kinh nghiệm gần 20 năm dạy thực hành lái xe. Ảnh: Hoàng Hiệp

Thay đổi thói quen sử dụng để khai thác hiệu quả xe điện

Theo anh Hoàng Văn Tân, ô tô điện không chỉ khác ở cách vận hành mà còn đòi hỏi người sử dụng thay đổi một số thói quen trong quá trình sử dụng hằng ngày. Một trong những lưu ý quan trọng là không nên đạp ga mạnh ngay sau khi chuyển số, đặc biệt trong bãi đỗ xe hoặc nơi có nhiều người qua lại.

"Động cơ điện cho mô-men xoắn cực đại ngay từ khi khởi động nên chỉ cần đạp ga hơi sâu, xe đã tăng tốc rất nhanh. Người mới sử dụng nên nhả phanh từ từ, để xe lăn nhẹ nhằm xác định đúng hướng di chuyển rồi mới tăng ga," anh Tân khuyến cáo.

Đối với thao tác lùi xe, tài xế cần kết hợp quan sát gương chiếu hậu, camera lùi, cảm biến hỗ trợ và luôn duy trì tốc độ thấp để kịp thời xử lý khi xuất hiện chướng ngại vật.

Bên cạnh kỹ năng lái, người dùng cũng nên tập thói quen quản lý pin thay vì chỉ quan tâm đến lượng nhiên liệu như xe xăng.

Theo đó, nên chủ động sạc khi dung lượng pin còn khoảng 20-30%, hạn chế để pin cạn kiệt thường xuyên và tránh lạm dụng sạc nhanh nếu không thực sự cần thiết nhằm góp phần duy trì tuổi thọ pin về lâu dài.

Ngoài ra, trước những chuyến đi xa, tài xế nên kiểm tra trước vị trí các trạm sạc trên lộ trình, ước tính quãng đường có thể di chuyển theo dung lượng pin còn lại và chuẩn bị phương án dự phòng nếu cần. Điều này giúp hạn chế tình trạng phải tìm trạm sạc trong điều kiện pin xuống quá thấp.

Vị giảng viên cũng nhấn mạnh rằng dù nhiều mẫu ô tô điện hiện nay được trang bị các hệ thống hỗ trợ lái hiện đại như camera 360 độ, cảnh báo va chạm hay hỗ trợ giữ làn, người điều khiển không nên quá phụ thuộc vào công nghệ.

"Công nghệ chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Điều quan trọng nhất vẫn là người lái hiểu rõ chiếc xe của mình và dành thời gian làm quen với cách vận hành trước khi sử dụng trong điều kiện giao thông đông đúc," anh Tân nói.

Như vậy, chỉ cần thay đổi một vài thói quen như luôn kiểm tra chế độ số trước khi khởi hành, làm quen với phanh tái sinh, tăng ga từ tốn và quản lý pin hợp lý, người dùng sẽ nhanh chóng thích nghi với ô tô điện và khai thác hiệu quả những ưu điểm mà dòng xe này mang lại.

Bạn có góc nhìn thế nào về nội dung trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!

Thầy dạy lái xe bày cách tiết kiệm 300 triệu đồng/năm với Limo Green Từng trải nghiệm nhiều dòng ô tô trong gần 20 năm, có ngày di chuyển gần 1.000 km/ngày, anh Mai Lâm Quý, giáo viên tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Thủ Đô (Hà Nội) tính toán xe điện Limo Green giúp anh tiết kiệm được khoảng 300 triệu đồng mỗi năm. Chú ý điều gì khi lái xe trên cát ra sát mép biển? Sở hữu xe dẫn động 4 bánh, độc giả dự định lái xe ra sát mép biển để chụp ảnh trong chuyến xuyên Việt nhưng lo ngại nguy cơ sa lầy, hư hỏng và vướng quy định tại địa phương.