Xe hybrid đang ngày càng chứng minh sức hút tại thị trường Mỹ khi không chỉ tiết kiệm nhiên liệu mà còn được người dùng sử dụng với cường độ cao hơn các dòng xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống.

Xe hybrid ngày càng được khách hàng ưa chuộng tại nhiều quốc gia. Ảnh: Mansfield

Theo nghiên cứu mới của iSeeCars, xe hybrid tự sạc (HEV) được sử dụng nhiều hơn 10,3% so với xe chạy xăng thuần túy với quãng đường di chuyển trung bình khoảng 23.650 km/năm. Trong khi đó, xe điện (BEV) và xe hybrid sạc điện (PHEV) lại được sử dụng ít hơn xe xăng truyền thống với quãng đường trung bình thấp hơn lần lượt 10,8% và 12,5%, tương đương 19.119 km/năm và 18.765 km/năm.

Để đưa ra kết quả này, iSeeCars đã phân tích dữ liệu công tơ mét của hơn 2,1 triệu xe ba năm tuổi được bán tại Mỹ trong năm 2025, qua đó đánh giá mức độ sử dụng thực tế của từng loại hệ truyền động.

Điều đáng chú ý là mẫu xe dẫn đầu bảng xếp hạng không phải những cái tên quen thuộc Toyota Corolla Hybrid hay Toyota Camry Hybrid như nhiều người dự đoán, mà là Toyota Sienna Hybrid.

Toyota Sienna Hybrid mới là mẫu xe hybrid được sử dụng nhiều nhất tại thị trường Mỹ. Ảnh: Mansfield

Mẫu MPV cỡ lớn này ghi nhận quãng đường sử dụng trung bình lên tới gần 28.000 km/năm, cao nhất trong số các mẫu xe hybrid được khảo sát. Xếp ngay sau là Toyota Highlander Hybrid với 27.029 km/năm và Toyota Camry Hybrid với 26.723 km/năm.

Kết quả trên cho thấy những mẫu xe phục vụ nhu cầu gia đình thường xuyên phải di chuyển xa có tần suất sử dụng cao hơn các dòng sedan truyền thống. Tổ chức đánh giá uy tín J.D. Power cũng xếp Toyota Sienna là chiếc MPV cỡ lớn đáng tin cậy nhất khách hàng có thể mua vào năm 2025.

Toyota Sienna hiện chỉ được bán với hệ truyền động hybrid kể từ thế hệ ra mắt năm 2021. Xe sử dụng động cơ xăng 2.5L 4 xi-lanh kết hợp hai mô-tơ điện, sản sinh tổng công suất 245 mã lực, đi kèm hộp số eCVT. Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng hệ dẫn động cầu trước, trong khi bản AWD bổ sung thêm một mô-tơ điện ở cầu sau nhưng không tăng công suất.

Theo thử nghiệm của Car and Driver, Toyota Sienna AWD 2026 có khả năng tăng tốc từ 0-60 mph (0-96 km/h) trong khoảng 7,5 giây, mức khá ấn tượng đối với một mẫu MPV cỡ lớn.

Bên cạnh hiệu suất, Sienna cũng được đánh giá cao về khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Theo ước tính của EPA, phiên bản dẫn động cầu trước đạt mức tiêu thụ kết hợp khoảng 6,5 lít/100 km. Phiên bản AWD chỉ tiêu hao nhiều hơn không đáng kể khi vận hành trong đô thị.

Tại Mỹ, Toyota Sienna Hybrid có giá khởi điểm từ 42.415 USD (1,117 tỷ đồng), đi kèm nhiều trang bị tiêu chuẩn như cửa trượt điện hai bên, điều hòa tự động ba vùng, sạc điện thoại không dây, hệ thống âm thanh 8 loa, đèn pha LED và chìa khóa thông minh. Tại Việt Nam, Toyota Sienna hiện chưa được phân phối chính hãng mà chủ yếu được nhập về nhỏ lẻ thông qua đại lý tư nhân.

Theo iSeecar

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