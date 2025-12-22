Mới đây, chuyên trang xe nổi tiếng Motorbiscuit đã đăng tải câu chuyện về chiếc Toyota Corolla 2020 rò nước làm mát với chi phí sửa đắt đỏ. Thông tin cụ thể về chủ xe không được công khai.

Theo Motorbiscuit, một người dùng Reddit có tên AskAMechanic đã gặp phải một bất ngờ khó chịu sau khi mang chiếc Toyota Corolla 2020 của mình đến gara sửa chữa vì lỗi rò rỉ nước làm mát đơn giản. Gara báo giá cho anh chi phí sửa chữa lên tới 10.116,27 USD bao gồm cả giá phụ tùng và công thợ. Chủ xe này đã đăng báo giá lên diễn đàn "Hỏi thợ máy" và nhận được nhiều phản hồi khác nhau.

Bài đăng của AskAMechanic gây sốt cộng đồng mạng.

Tin nhắn của gara ghi: “Tổng chi phí nhân công và phụ tùng là 10.116,27 USD". Trong đó, giá phụ tùng được báo là 6.066,27 USD. Tiền công ước tính là 15 giờ với giá 4.040 USD. Tổng chi phí này áp dụng cho một chiếc xe mới chỉ 3 năm tuổi vào thời điểm sửa chữa.

Thông tin từ bài đăng thu hút hơn 10 nghìn lượt bình luận. Nhiều bình luận của các thợ máy có kinh nghiệm cho rằng, nước làm mát rò rỉ đã gây chập điện, khiến giắc nối trong bộ dây điện bị cháy. Phương án khắc phục được đưa ra là thay ECU cùng toàn bộ hệ thống dây điện của xe. Đây là hạng mục sửa chữa đắt đỏ, phức tạp, tốn nhiều thời gian.

Toyota Corolla rò nước làm mát, chủ xe nhận báo giá hơn 250 triệu đồng. Ảnh minh hoạ.

Nhiều thợ sửa xe tham gia bình luận cho rằng việc xác định và xử lý lỗi chập điện trên ô tô hiện đại rất khó, bởi hệ thống dây điện có thể gồm hàng nghìn mối nối. Đặc biệt, nếu nước làm mát đã ngấm vào dây điện, nó có thể lan dọc theo lõi dây tới tận bộ điều khiển trung tâm khiến việc sửa chữa cục bộ trở nên rủi ro.

Tuy nhiên, mức tiền công gần 270 USD/giờ cũng gây tranh cãi dữ dội. Một số ý kiến cho rằng con số này còn cao hơn cả giá tại đại lý chính hãng, thậm chí nghi ngờ xưởng sửa chữa không muốn nhận ca sửa phức tạp, nên đưa ra báo giá “trên trời” để khách chủ động từ chối.

Một số bình luận gợi ý chủ xe có thể tìm bộ dây điện cũ từ bãi xe phế thải để tiết kiệm chi phí, song phương án này tiềm ẩn rủi ro và không phải xưởng nào cũng chấp nhận lắp linh kiện do khách tự mang đến, nhất là với một chiếc xe còn khá mới.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn, trở thành ví dụ điển hình cho việc một lỗi tưởng chừng nhỏ trên xe có thể kéo theo chi phí sửa chữa khổng lồ.

Theo Motorbiscuit

Bạn có góc nhìn nào về nội dung trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!