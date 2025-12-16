Theo chia sẻ của chủ xe trên mạng xã hội, yêu cầu bảo hành hệ thống lái của anh đã bị bác bỏ sau khi kỹ thuật viên phát hiện dấu hiệu bất thường trên một con ốc nhỏ trong cụm vô-lăng. Cụ thể, họ cho rằng có dấu vết keo khóa ren màu đỏ (Loctite) - chi tiết bị xem là bằng chứng cho thấy xe từng bị tháo mở, can thiệp kỹ thuật trước đó.

Corvette từ lâu được xem là mẫu “siêu xe trong tầm tay”, không quá khó bảo dưỡng hay tốn kém như các dòng xe exotic châu Âu. Tuy nhiên, trường hợp này cho thấy thực tế sở hữu Corvette đôi khi không hề đơn giản, đặc biệt khi các thủ tục bảo hành vướng phải quy trình nghiêm ngặt từ đại lý và hãng xe.

Từ lỗi nhỏ đến tranh chấp lớn

Theo bài đăng trên Facebook, vào tháng 11, chủ nhân chiếc Corvette C8 phát hiện một nút bấm trên vô-lăng không hoạt động. Sau khi thử nhiều cách khắc phục không thành, anh mang xe tới đại lý Chevrolet với kỳ vọng được sửa chữa theo bảo hành.

Dù mua xe cũ, anh cho biết chiếc Corvette này được mua trực tiếp từ đại lý Chevrolet, kèm theo gói bảo hành mở rộng GM Platinum với chi phí không nhỏ. Ban đầu, phía đại lý cũng xác nhận lỗi sẽ được xử lý theo bảo hành.

Tuy nhiên, mọi chuyện rẽ sang hướng khác khi kỹ thuật viên phát hiện keo Loctite đỏ trên các bu-lông bên trong cụm vô-lăng. Theo phía đại lý, chi tiết này “không đúng tiêu chuẩn nhà máy” và là dấu hiệu cho thấy vô-lăng từng bị tháo rời.

Một chi tiết tưởng chừng rất nhỏ trên vô-lăng đã khiến General Motors (GM) từ chối bảo hành cho chiếc Chevrolet Corvette C8, đẩy chủ xe vào cuộc tranh chấp gay gắt với hãng.

Chủ xe khẳng định chiếc Corvette hoàn toàn nguyên bản, chưa từng sửa chữa hay độ chế. Xe mới chạy khoảng 12.000 dặm (khoảng 19.312 km) khi được mua lại và anh thậm chí còn quen biết chủ cũ, người được cho là “không hề đụng chạm gì đến xe”.

Dù vậy, phương án sửa chữa nhanh chóng bị thay đổi: từ việc chỉ thay công tắc sang yêu cầu thay toàn bộ vô-lăng (hiện còn đang chờ linh kiện). Cuối cùng, GM quyết định từ chối bảo hành.

Trong các cuộc thảo luận của cộng đồng người dùng Corvette, nhiều ý kiến cho rằng dù đại lý là nơi phát hiện lỗi, nhưng đơn vị cung cấp hợp đồng bảo hành mới là bên đưa ra quyết định cuối cùng. Một số khác cũng chỉ ra thực tế phũ phàng: chỉ cần hồ sơ sửa chữa ghi nhận dấu hiệu không đúng tiêu chuẩn nhà máy, khả năng được duyệt bảo hành sẽ giảm đáng kể.

Trước mắt, chủ xe phải lựa chọn giữa việc chấp nhận hóa đơn khoảng 1.700 USD để thay vô-lăng mới, hoặc tiếp tục khiếu nại quyết định của GM. Anh cho biết sẽ theo đuổi vụ việc đến cùng, trong khi cộng đồng người hâm mộ Corvette đang theo dõi sát sao diễn biến tiếp theo của câu chuyện.

Theo Carcoops

