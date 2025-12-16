Theo phán quyết được đưa ra hôm thứ Sáu, hãng Michelin bị xác định chịu hoàn toàn trách nhiệm trong vụ tai nạn xảy ra năm 2021, khi một chiếc lốp hiệu Michelin trên xe Ford Excursion gặp sự cố nghiêm trọng dẫn đến hậu quả thảm khốc.

Theo đơn kiện, vào mùa hè năm 2021, bà Laura Zamarippa cùng Rosalva Marin và Alexis Zamarippa (Mỹ) đang di chuyển trên một chiếc Ford Excursion tại tuyến đường nông thôn thuộc hạt Gaines, bang Texas. Khi xe đang lưu thông, lốp trước bên trái bất ngờ bị “tách lớp gai lốp ở mức thảm họa”. Sự việc xảy ra đột ngột và không có bất kỳ cảnh báo nào.

Sự cố khiến chiếc Ford Excursion mất lái, lao sang làn đường đối diện và đâm trực diện vào một phương tiện khác. Cảnh sát xác nhận bà Laura Zamarippa và Rosalva Marin tử vong tại chỗ. Alexis Zamarippa, con trai của bà Laura được trực thăng cấp cứu đưa tới bệnh viện nhưng không qua khỏi.

Michelin bị buộc bồi thường 220 triệu USD vì tai nạn lốp xe khiến 3 người chết. Ảnh minh họa.

Michelin chịu 100% trách nhiệm

Bồi thẩm đoàn kết luận Michelin phải chịu 100% trách nhiệm đối với lỗi lốp xe. Chủ phương tiện, ông Eleazar Marin, cho biết ông đã mua bộ bốn lốp Michelin LTX M cho chiếc Ford Excursion từ chuỗi cửa hàng Discount Tire Co. tại New Mexico.

Dù Discount Tire cũng bị đưa vào danh sách bị đơn trong vụ kiện, bồi thẩm đoàn xác định toàn bộ lỗi kỹ thuật dẫn đến tai nạn thuộc về Michelin, qua đó loại trừ trách nhiệm của đơn vị bán lẻ.

Luật sư đại diện cho gia đình nạn nhân cho biết Michelin đã nỗ lực kháng cự quyết liệt, thậm chí đưa vụ việc lên Tòa án Tối cao bang New Mexico, nhằm tránh cung cấp một số email và tài liệu nội bộ. Tuy nhiên, tòa án đã bác bỏ yêu cầu này.

“Những tài liệu được đưa ra tại phiên tòa là yếu tố then chốt, cho thấy Michelin đã chấp nhận rủi ro và đánh cược với tính mạng con người,” luật sư Wes Ball của hãng Kaster Lynch Farrar & Ball (Houston) nhấn mạnh.

Phán quyết này được xem là một trong những vụ bồi thường liên quan đến lỗi lốp xe có giá trị lớn nhất trong những năm gần đây, đồng thời đặt ra áp lực pháp lý không nhỏ đối với các nhà sản xuất lốp tại thị trường Mỹ.

Theo Motorbiscuit

