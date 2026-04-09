Ra đời từ cuối thập niên 1970 và phổ biến mạnh trong những năm 1980, dòng Toyota Cressida từng là biểu tượng của sự bền bỉ và thực dụng trong phân khúc sedan/wagon cỡ trung. Ở thời điểm đó, Cressida được định vị cao hơn Corona nhưng thấp hơn Crown, hướng tới nhóm khách hàng cần một mẫu xe rộng rãi, vận hành tin cậy cho gia đình hoặc xe dịch vụ.

Mới đây, chiếc Toyota Cressida thuộc sở hữu của anh Lê Văn Đạo (làm nghề nón lá tại Làng Chuông, Hà Nội) gây chú ý khi đã trải qua 40 năm sử dụng nhưng vẫn còn rất mới, và hoạt động tốt.

Chiếc xe của anh Đạo thuộc phiên bản wagon, dường như không phổ biến tại Việt Nam, song từng được ưa chuộng tại nhiều thị trường nhờ thiết kế thực dụng với khoang hành khách rộng và khoang hành lý lớn. Xe có chiều dài xấp xỉ 4,7 m, trục cơ sở khoảng 2.665 mm, thông số khá ấn tượng trong bối cảnh thập niên 1980.

Trải qua hơn 4 thập kỷ, đến nay phần lớn Toyota Cressida đã biến mất khỏi đường phố. Số còn lại thường được giới chơi xe cổ nhắc đến như những mẫu xe “nồi đồng cối đá”, đặc biệt ở các phiên bản sử dụng động cơ 22R, một trong những cỗ máy bền bỉ bậc nhất của Toyota.

Xe nổi bật với lớp sơn xanh lá và bộ mâm đa chấu màu vàng đồng, tạo diện mạo khác biệt. Theo chủ xe, lớp sơn được làm mới định kỳ 2-3 năm/lần để giữ ngoại hình luôn tươi mới.

Dù đã hơn 40 năm tuổi, chiếc wagon này vẫn giữ được dáng vẻ vuông vức đặc trưng của xe thập niên 1980. Các chi tiết như mặt ca-lăng, cụm đèn pha vuông, cản trước/sau cùng thân xe kéo dài kiểu wagon vẫn còn khá nguyên vẹn.

Nội thất nguyên bản.

Theo anh Đạo, xe sử dụng động cơ xăng Toyota 22R dung tích 2.4L, 4 xi-lanh thẳng hàng, công suất khoảng 100-110 mã lực tùy cấu hình từng thị trường. Đây là loại động cơ nổi tiếng nhờ kết cấu đơn giản, bền bỉ, dễ sửa chữa và phụ tùng tương đối dễ tìm.

Chủ xe cho biết chiếc Cressida vẫn giữ tình trạng gần như nguyên bản về máy móc, chưa qua nâng cấp hay độ chế. Trong suốt quá trình sử dụng, xe hiếm khi gặp lỗi lớn.

Tổng thể thiết kế xe.

Khoang hành lý phía sau được tận dụng tối đa không gian với phần sàn rộng và phẳng, lợi thế đặc trưng của dòng wagon. Nội thất bên trong tuy mang dấu ấn thời gian nhưng vẫn gọn gàng, thực dụng, đúng chất xe Toyota đời cũ.

Không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày, chiếc wagon hơn 40 năm tuổi này còn thường xuyên theo chủ xe trong những hành trình dài Bắc - Trung - Nam để chở miễn phí bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Theo anh Đạo, xe vẫn vận hành ổn định trên các cung đường hàng trăm km nhờ nền tảng cơ khí bền bỉ.

Chính khả năng hoạt động tốt, trơn tru sau nhiều thập kỷ là lý do khiến Toyota Cressida Wagon được nhiều người chơi xe cổ đánh giá cao. Thậm chí, theo chủ xe, từng có người trả tới 1 tỷ đồng để mua lại chiếc wagon này nhưng anh từ chối chuyển nhượng.

Bạn có góc nhìn nào về nội dung trên? Hãy gửi ý kiến dưới phần bình luận của bài viết hoặc chia sẻ ý kiến về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!