Thị trường ô tô cũ thời gian gần đây có dấu hiệu chững lại do chịu tác động từ nhiều chính sách và biến động chi phí lăn bánh, khiến sức mua giảm rõ rệt. Tuy vậy, trong bức tranh chung đó, những mẫu xe “hàng hiếm” vẫn giữ được sức hút riêng, đặc biệt là các dòng nhập khẩu nguyên chiếc còn nguyên bản. Chiếc Toyota Land Cruiser 100 đời 2002 đang được một chủ xe tại Hà Nội rao bán gần đây là ví dụ điển hình cho xu hướng săn tìm xe sưu tầm giá trị cao.

Chiếc Toyota Land Cruiser 100 đời 2002 đang được một chủ xe tại Hà Nội rao bán.

Khác biệt từ động cơ V8

Thuộc thế hệ Land Cruiser 100, mẫu xe này vốn không xa lạ tại Việt Nam, nhưng phiên bản sử dụng động cơ V8 dung tích 4.7L lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Trong khi phần lớn xe trên thị trường là bản GX 4500 lắp ráp trong nước, sử dụng động cơ I6 4.5L, thì chiếc xe này được trang bị máy 2UZ-FE V8, loại động cơ dùng chung với Lexus LX470. Đây là điểm khác biệt lớn nhất, tạo nên giá trị sưu tầm cũng như trải nghiệm vận hành vượt trội.

Khối động cơ V8 mạnh mẽ của xe vẫn hoạt động tốt sau 24 năm sử dụng.

Theo chia sẻ của chủ xe, khối động cơ V8 này nổi bật ở độ êm và khả năng tăng tốc “bốc”, mang lại cảm giác lái phấn khích hơn hẳn so với bản I6. Âm thanh đặc trưng của máy V8 cũng là yếu tố khiến nhiều người chơi xe lâu năm đánh giá cao, đặc biệt khi di chuyển đường dài.

Không chỉ khác biệt ở động cơ, chiếc xe còn thuộc bản VXR nhập khẩu 100%, từng phục vụ trong khối đại sứ quán. Đây là yếu tố quan trọng giúp xe giữ được độ nguyên bản cao sau hơn 20 năm, điều không dễ tìm trên thị trường xe cũ hiện nay.

Được biết, chiếc xe cũ 24 năm tuổi này hiện được định giá cao lên đến 1,2 tỷ đồng. Mức giá này cao gấp đôi, thậm chí gấp 3 lần giá xe cùng đời trên thị trường ô tô cũ hiện nay.

Nội thất nguyên bản hiếm gặp, giá trị sưu tầm vượt thời gian

Bên cạnh độ khác biệt về động cơ, nguồn gốc xe, nội ngoại thất nguyên bản, còn rất mới cũng góp phần giúp giá trị của xe được nâng tầm đáng kể. Theo quan sát, ngoại thất xe vẫn giữ được dáng vẻ vuông vức đặc trưng, nước sơn còn độ bóng nhất định, các chi tiết như cản, đèn, mâm xe chưa có dấu hiệu bị “độ chế”. Khoang nội thất là điểm nhấn rõ nét với bộ ghế nỉ màu nâu gần như nguyên bản, chi tiết hiếm gặp khi đa số xe cùng đời đã bị thay đổi.

Ngoại, nội thất xe vẫn còn rất mới.

Táp-lô, vô-lăng và các chi tiết nhựa cho thấy mức độ giữ gìn kỹ lưỡng, phản ánh đúng “chất xe” từng phục vụ trong môi trường đặc thù. So với bản GX 4500 phổ biến, bản VXR V8 có thêm nhiều trang bị như điều hòa tự động, cốp lật hai tầng, lốp dự phòng treo gầm… tạo nên sự khác biệt rõ rệt.

Toyota Land Cruiser 100 bản V8 được đánh giá cao nhờ hàng loạt ưu điểm như độ bền bỉ đã được kiểm chứng, khả năng vận hành mạnh mẽ nhưng vẫn êm ái, phù hợp cả đường trường lẫn địa hình khó. Không gian rộng rãi, khung gầm chắc chắn cũng giúp mẫu xe này trở thành lựa chọn lý tưởng cho các chuyến đi dài.

Tuy nhiên, dòng xe này cũng tồn tại những hạn chế nhất định. Mức tiêu hao nhiên liệu cao là điểm trừ rõ rệt của động cơ V8 dung tích lớn. Ngoài ra, chi phí bảo dưỡng, phụ tùng đối với xe nhập khẩu hiếm có thể cao hơn so với các phiên bản phổ thông. Một số trang bị tiện nghi và công nghệ cũng đã lỗi thời nếu đặt cạnh các mẫu SUV đời mới.

Hiện nay, những chiếc Land Cruiser 100 V8 nguyên bản tại Việt Nam khá hiếm, đặc biệt là xe có nguồn gốc rõ ràng như xe ngoại giao. Vì vậy, giá trị của dòng xe này không chỉ nằm ở công năng sử dụng mà còn ở tính sưu tầm, thậm chí có thể ngang ngửa nhiều mẫu SUV đời mới trên thị trường.

Bạn có góc nhìn nào về nội dung trên? Hãy gửi ý kiến dưới phần bình luận của bài viết hoặc chia sẻ ý kiến về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!