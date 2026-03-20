Hàng hiếm còn “zin”, dấu ấn một thời xe sang đỉnh cao

Trên thị trường ô tô cũ, những mẫu sedan hạng sang đời đầu những năm 2000 đang dần chuyển mình từ phương tiện di chuyển thành tài sản mang giá trị sưu tầm. Chiếc Mercedes-Benz S500L 2004 trong bài là một ví dụ điển hình, khi hội tụ đủ yếu tố “độc”, “zin” và cả câu chuyện sở hữu đáng chú ý.

Theo thông tin từ người bán là anh Ngọc Đức (Hà Nội), xe thuộc diện một chủ từ đầu, từng gắn với một doanh nhân lớn tại Việt Nam. Ở thời kỳ đỉnh cao, đây là mẫu sedan hàng đầu của Mercedes-Benz, với giá trị quy đổi lên tới vài trăm cây vàng, biểu tượng cho sự thành đạt và quyền lực.

Mercedes-Benz S500L 2004 có giá hơn 500 triệu đồng.

Điểm đặc biệt của chiếc xe nằm ở cấu hình hiếm gặp: khoang sau tích hợp hai bàn làm việc và hai điện thoại riêng biệt, phục vụ nhu cầu xử lý công việc ngay trên xe. Đây là trang bị mang tính xa xỉ ở thời điểm hơn 20 năm trước và đến nay gần như không còn xuất hiện trên các dòng xe sang phổ thông.

Theo quan sát, ngoại thất xe vẫn giữ được độ “chất” nhất định. Lớp sơn đen bóng còn khá đều màu, thân vỏ ít dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng. Bộ mâm đa chấu nguyên bản đi cùng lốp Bridgestone, trong khi phần đầu xe với lưới tản nhiệt chrome và cụm đèn lớn vẫn toát lên vẻ sang trọng đặc trưng của dòng S-Class.

Ngoại thất xe vẫn giữ được độ “chất” nhất định.

Bên trong, nội thất là điểm cộng lớn. Ghế da màu sáng giữ được form, chưa xuất hiện nhiều vết nhăn hay nứt. Các chi tiết ốp gỗ trên táp-lô và bảng điều khiển còn nguyên bản, không có dấu hiệu xuống cấp rõ rệt. Trần xe, hệ thống đèn và các tiện nghi cơ bản vẫn hoạt động ổn định. Đặc biệt, những trang bị “độc” như bàn làm việc hay điện thoại tích hợp vẫn còn hiện diện, nâng giá trị sưu tầm của chiếc xe.

Mercedes-Benz S500L đời 2004 (thuộc thế hệ W220) được trang bị động cơ xăng V8, dung tích 5.0L (mã M113), kết hợp với hộp số tự động 7 cấp (7G-Tronic) và hệ dẫn động cầu sau. Động cơ này cung cấp khả năng vận hành mạnh mẽ, êm ái, đặc trưng cho dòng sedan hạng sang cỡ lớn của Mercedes-Benz thời kỳ đó.

Hiện tại, mức giá của xe được rao bán vào khoảng hơn 500 triệu đồng, con số khá thấp nếu so với giá trị ban đầu, nhưng lại cao gấp 4 lần giá xe cùng đời trên thị trường ô tô cũ hiện nay.

Giá trị sưu tầm song hành cùng chi phí sử dụng cao

Sự hấp dẫn của những mẫu S-Class đời cũ như S500L không chỉ nằm ở thiết kế hay trang bị, mà còn ở tính biểu tượng. Tuy nhiên, đi kèm với đó là những rào cản không nhỏ khiến dòng xe này kén người chơi.

Anh Đức cho biết, cần nhìn nhận rằng đây không còn là chiếc xe phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày. Khối động cơ dung tích lớn khiến mức tiêu hao nhiên liệu ở mức cao, đặc biệt trong điều kiện giao thông đô thị đông đúc xe cộ như hiện nay. Điều này phần nào lý giải vì sao nhiều người dù yêu thích nhưng vẫn e ngại xuống tiền.

Bên cạnh đó, chi phí bảo dưỡng và sửa chữa cũng là yếu tố đáng cân nhắc. Với một mẫu xe đã hơn 20 năm tuổi, việc tìm kiếm phụ tùng chính hãng không hề dễ dàng, trong khi các chi tiết điện tử và cơ khí có thể phát sinh hỏng hóc theo thời gian. Những trang bị từng là niềm tự hào như hệ thống điện thoại hay tiện nghi cao cấp nay lại trở thành bài toán khó nếu cần phục hồi.

Khong nội thất rộng thoáng, nhiều trang bị vẫn còn mới, hoạt động trơn tru cho đến bây giờ.

Tuy vậy, chính những hạn chế này lại vô tình tạo nên ranh giới rõ ràng giữa người mua để sử dụng và người chơi xe thực thụ. Với nhóm khách hàng yêu thích giá trị hoài cổ, một chiếc S500L còn giữ được độ nguyên bản cao, lịch sử rõ ràng và tình trạng tốt như trong bài lại trở thành món “đồ chơi” đáng giá.

Trong bối cảnh thị trường ô tô cũ ngày càng đa dạng, những mẫu sedan hạng sang như Mercedes-Benz S500L 2004 trong tình trạng zin, nguyên bản luôn hướng đến nhóm khách hàng chuyên biệt, thích sưu tầm, hoài cổ.

