Hội thảo do Toyota Châu Á tổ chức với sự góp mặt của các đại diện từ Toyota Toàn Cầu, Toyota Châu Á, các công ty thành viên, nhà phân phối và các đại lý Toyota đại diện đến từ 10 quốc gia trong khu vực Châu Á.

Đại diện các nhà phân phối và đại lý Toyota khu vực Châu Á tại hội thảo

Hội thảo cũng là sự kiện chiến lược trong định hướng từ Toyota Toàn Cầu, Toyota Châu Á được triển khai đến các nhà phân phối Toyota trong khu vực. Lần đầu tiên, đại diện hệ thống đại lý Toyota xuất sắc nhất của từng quốc gia đã được lựa chọn tham gia vào các dự án trọng điểm. Đây là chương trình có tính đột phá, hướng đến việc chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, lan tỏa mô hình kiểu mẫu trong hoạt động dịch vụ bắt nguồn từ tư duy “Customer First- Khách hàng là trên hết”.

Đại diện đại lý Toyota Gia Lai trình bày các hoạt động tiêu biểu

Toyota Gia Lai chia sẻ về “Lời hứa dịch vụ Toyota”

Trong khuôn khổ hội nghị, Toyota Gia Lai - đại lý trực thuộc hệ thống Toyota Truong Group, đại diện khu vực Miền Trung - Tây Nguyên - đã được chọn tham gia dự án “Đại lý kiểu mẫu về Hoạt động hướng đến sự hài lòng của nhân viên”. Dự án tập trung vào một trong những chủ đề trọng tâm của chương trình toàn cầu “Lời hứa dịch vụ Toyota” - phát triển nguồn nhân lực cấp quản lý tại đại lý, với triết lý đặt “Con người” làm trung tâm.

Dự án của Toyota Gia Lai tập trung vào chiến lược Kaizen trong việc nâng cao sự hài lòng của nhân sự - yếu tố then chốt để xây dựng môi trường làm việc tích cực, nâng cao hiệu suất, phát triển nguồn nhân lực chất lượng và duy trì dịch vụ vượt trội. Bài trình bày không chỉ thể hiện năng lực vận hành nội bộ vượt trội, mà còn cho thấy cam kết mạnh mẽ của đại lý đối với Toyota Việt Nam trong hành trình phát triển bền vững, lấy con người làm gốc và khách hàng làm trung tâm của mọi cải tiến.

“Lấy con người làm trung tâm”

Trong bài tham luận, Toyota Gia Lai tập trung vào chiến lược Kaizen gắn liền với “Toyota Service Promise - Lời hứa dịch vụ Toyota”. Đây là định hướng toàn cầu nhằm mang lại trải nghiệm trọn đời cho khách hàng khi sử dụng xe và dịch vụ Toyota.

Đại diện Toyota Gia Lai khẳng định, điểm khởi nguồn mọi hành động cải tiến đến từ nhân tố “con người” - sự gắn kết, định hướng của cấp quản lý và nhân viên đại lý thông qua ý thức lan toả văn hoá Kaizen, cải tiến môi trường làm việc chất lượng hơn, đạt được sự hài lòng và gắn bó của nhân sự cùng hướng đến tư duy chung “Khách hàng là trên hết” đến toàn bộ hệ thống.

Toyota Gia Lai luôn “Lấy con người làm trung tâm”

Kết quả đạt được không chỉ giúp Toyota Gia Lai tối ưu hóa năng lực vận hành và phát triển nguồn nhân lực kế cận, mà còn góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng đến mục tiêu “trải nghiệm trọn đời” cho khách hàng mà Toyota toàn cầu đang theo đuổi.

Dự án của Toyota Gia Lai cũng được đánh giá cao về tính thực tiễn và khả năng lan tỏa. Những kết quả đạt được đang được áp dụng rộng rãi trong hệ thống Toyota Truong Group như: Toyota Buôn Ma Thuột, Toyota DakLak,... và các hoạt động kết nối cộng đồng như ký kết hợp tác với nhiều trường đại học, cao đẳng nhằm phát triển nguồn nhân lực ngành ô tô, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp và nhân văn.

Đại diện Toyota Châu Á - ông Royston Quek; Toyota Vietnam - ông Indra Dharmawan và đại lý Toyota Gia Lai

Trong thư cảm ơn gửi đến Toyota Gia Lai, ông Indra Dharmawan - Trưởng khối Hoạt động Bán hàng và Dịch vụ, đại diện Toyota Việt Nam, bày tỏ: “Sự hiện diện và những chia sẻ chân thành từ quý đại lý không chỉ góp phần làm nên thành công của hội thảo, mà còn mở ra nhiều góc nhìn mới, thúc đẩy sự giao lưu, học hỏi giữa các công ty thành viên và đại lý trong khu vực. Những đóng góp của quý vị đã để lại ấn tượng mạnh mẽ và nhận được sự quan tâm đặc biệt từ đông đảo người tham dự”.

Thông qua hội nghị, những kinh nghiệm quý báu từ đại lý Việt Nam đã được chia sẻ đến các đại diện Toyota toàn cầu, minh chứng cho định hướng đầu tư vào con người - từ môi trường làm việc, phúc lợi đến đào tạo - đang là nền tảng cốt lõi để kiến tạo dịch vụ xuất sắc.

“Đại diện các nhà phân phối và đại lý Toyota tại các nước Châu Á tại Bảo tàng Toyota”

Thông điệp cốt lõi mà Toyota Gia Lai truyền tải cũng phản ánh một chân lý giản dị nhưng bền vững: khi nhân viên hạnh phúc và gắn bó, khách hàng sẽ là những người đầu tiên cảm nhận được sự tận tâm và chất lượng trong từng dịch vụ. Đây chính là giá trị trung tâm mà Toyota toàn cầu hướng tới, đồng thời cũng là định hướng mà Toyota Việt Nam cùng hệ thống Đại lý Toyota Truong Group đang kiên trì thực hiện.

Bích Đào