Trong 6 tháng đầu năm 2026, 36.669 xe Toyota và Lexus đã được bán ra thị trường, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2025. Toyota trở thành thương hiệu nước ngoài bán chạy nhất thị trường Việt Nam.

Yaris Cross tiếp tục khẳng định vị thế xe trụ cột với doanh số 8.146 chiếc sau 6 tháng. Veloz Cross và Vios cũng ghi nhận kết quả ấn tượng với 5.097 xe và 4.549 xe.

Yaris Cross nhận ưu đãi 50 triệu đồng trong tháng 7.

Tiếp nối đà tăng trưởng, Toyota triển khai chương trình ưu đãi từ nay đến hết 31/7, dành cho những mẫu xe chủ lực.

Theo đó, khách hàng mua Vios được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ, mức giảm từ 46-54,5 triệu đồng. Ưu đãi tương đương 100% lệ phí trước bạ và quà tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ giúp khách hàng tiết kiệm 65-70 triệu đồng khi mua Avanza Premio, 73-75 triệu đồng khi mua Veloz Cross. Mẫu SUV cỡ B Yaris Cross được hỗ trợ 50 triệu đồng lệ phí trước bạ, áp dụng cho cả hai phiên bản.

Cùng với đó, Công ty Tài chính Toyota Việt Nam hỗ trợ lãi suất vay cho khách hàng mua xe theo hình thức trả góp. Lãi suất 0%/năm, cố định trong 12 tháng đầu được áp dụng Veloz Cross và Avanza Premio; mức chỉ từ 7,75%/năm cố định trong 6 tháng đầu được áp dụng cho Vios, Hilux, Yaris Cross, Corolla Cross, Innova Cross và tất cả các mẫu xe hybrid.

Ngoài ra, chương trình vay “trả trước 0 đồng” với lãi suất ưu đãi trong 2 năm đầu được hãng Nhật tiếp tục áp dụng cho nhóm khách hàng đặc thù như giáo viên, y bác sĩ, nhân viên thuộc các doanh nghiệp lớn, nhân viên thuộc đối tác, nhà cung cấp hoặc đại lý Toyota.

Chương trình áp dụng tại hệ thống đại lý Toyota trên toàn quốc. Bên cạnh dải sản phẩm đa dạng với những giá trị cốt lõi được duy trì qua các thế hệ, chính sách bán hàng hấp dẫn, dịch vụ sau bán hàng chất lượng và tinh thần chăm sóc khách hàng tận tâm góp phần gia tăng giá trị và mang đến sự an tâm cho khách hàng trong suốt quá trình gắn bó.