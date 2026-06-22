Trang Carscoops vừa công bố dữ liệu nghiên cứu của Carfax cho thấy, có hơn 137.000 bộ chuyển đổi xúc tác khí thải (Catalytic Converter) đã bị đánh cắp trên toàn nước Mỹ trong năm 2025. Dù không còn nóng như giai đoạn đỉnh điểm của đại dịch Covid-19, loại tội phạm này vẫn tiếp tục gây thiệt hại lớn cho chủ xe.

Theo đó, các dòng xe bán tải và SUV chiếm phần lớn trong số những phương tiện bị nhắm tới. Nguyên nhân không nằm ở giá trị chiếc xe mà ở thiết kế gầm cao, cho phép kẻ gian dễ dàng chui xuống và tháo bộ chuyển đổi xúc tác chỉ trong vài phút mà không cần kích nâng xe.

Mẫu xe bị trộm bộ phận này nhiều nhất tại Mỹ là Ford F-150. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Hyundai Tucson, Ford Explorer, Ram 2500, Chevrolet Silverado, Chevrolet Traverse, Ram 3500, Ford EcoSport, Ford Expedition và Chevrolet Trax.

Theo đại diện Carfax - ông Patrick Olsen, đây đều là những dòng xe có khoảng sáng gầm lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho hành vi trộm cắp.

Bộ chuyển đổi xúc tác là một phần của hệ thống khí thải, có nhiệm vụ xử lý các chất độc hại trước khi khí thải được xả ra môi trường. Bên trong bộ phận này chứa các kim loại quý như bạch kim, palladium và rhodium.

Giá các kim loại này, đặc biệt là rhodium, đã tăng mạnh trong những năm gần đây. Riêng rhodium từng đạt khoảng 11.000 USD (290 triệu đồng) mỗi ounce vào tháng 3 năm nay và vẫn ở mức cao so với nhiều loại kim loại quý khác.

Theo Carfax, giá trị của bộ chuyển đổi xúc tác sau khi bị đánh cắp phụ thuộc vào chủng loại xe. Đối với các mẫu xe thông thường, kẻ trộm có thể bán bộ phận này với giá từ 250-300 USD (khoảng 6,5-7,9 triệu đồng).

Tuy nhiên, trên các dòng xe hybrid, mức giá bán ra tại chợ đen có thể lên tới 1.400 USD, tương đương khoảng 36 triệu đồng. Điều này khiến các dòng xe lai ngày càng trở nên "hút" trộm cắp hơn.

Lý do là xe hybrid sử dụng động cơ xăng kết hợp mô tơ điện, khiến bộ chuyển đổi xúc tác khí thải ít bị hao mòn hơn nhiều so với xe sử dụng động cơ đốt trong cùng chủng loại, do đó vẫn chứa hàm lượng kim loại quý cao hơn sau thời gian dài sử dụng.

Trong khi đó, chi phí thay thế bộ phận này không hề rẻ. Theo các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ, chủ xe có thể phải chi tới 3.000 USD (khoảng 79 triệu đồng) để thay mới, chưa kể các chi phí sửa chữa liên quan.

Trung sĩ Annelise Barrett thuộc Sở Cảnh sát Sykesville cho biết, các đối tượng chỉ mất vài phút để tháo rời bộ chuyển đổi xúc tác. Hậu quả là chủ xe có thể đối mặt với hóa đơn sửa chữa lên tới hàng chục triệu đồng.

Để hạn chế nguy cơ trở thành nạn nhân, giới chức Mỹ khuyến cáo người dân nên đỗ xe ở nơi có ánh sáng tốt, đông người qua lại hoặc trong gara có khóa hoặc người trông coi.

Ngoài ra, chủ xe có thể lắp thêm khung bảo vệ bằng kim loại, thiết bị chống trộm chuyên dụng cho bộ chuyển đổi xúc tác hoặc tăng độ nhạy của hệ thống báo động. Một số cơ quan chức năng cũng khuyến khích người dùng khắc số VIN lên bộ phận này nhằm hỗ trợ truy tìm nếu bị đánh cắp.

Dù chỉ là một chi tiết nằm khuất dưới gầm xe, bộ chuyển đổi xúc tác đang trở thành "mỏ vàng" đối với giới trộm cắp nhờ chứa các kim loại quý có giá trị cao. Điều này khiến nhiều chủ xe, đặc biệt là người sử dụng xe hybrid, phải nâng cao cảnh giác để tránh những thiệt hại tốn kém.

(Theo Carscoops)

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