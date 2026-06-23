Phụ huynh vẫn phân vân chọn ghế cho con ngay trước giờ G

Những ngày gần đây, trên các diễn đàn ô tô và hội nhóm phụ huynh có con nhỏ, chủ đề thiết bị an toàn trẻ em liên tục được thảo luận sôi nổi. Nhiều người cho biết đã tìm hiểu sản phẩm từ nhiều tháng trước nhưng đến nay vẫn chưa quyết định mua vì lo ngại "mua nhầm" ghế không đạt tiêu chuẩn.

Anh Nguyễn Minh Đức (Từ Liêm, Hà Nội), chủ một chiếc SUV 7 chỗ cho biết, gia đình thường xuyên đưa con gái 4 tuổi đi chơi bằng ô tô. Dù hoàn toàn ủng hộ quy định mới nhằm tăng cường an toàn cho trẻ em, anh vẫn băn khoăn trước khi xuống tiền.

"Tôi tìm hiểu thì thấy giá ghế trẻ em dao động từ một vài triệu đến cả chục triệu đồng. Nếu mua bây giờ mà sau này cơ quan chức năng công bố danh sách sản phẩm đạt chuẩn khác với những mẫu đang bán trên thị trường thì rất lãng phí. Nhưng nếu chờ thêm thì lại sợ đến ngày 1/7 chưa kịp trang bị và có thể bị xử phạt", anh Đức chia sẻ.

Tâm lý tương tự cũng xuất hiện ở nhiều gia đình khác. Chị Hoàng Thu Trang (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, đã đưa con trai 6 tuổi đi thử nhiều mẫu ghế tại các cửa hàng nhưng vẫn chưa chốt mua.

"Các cửa hàng đều khẳng định sản phẩm đạt tiêu chuẩn châu Âu hoặc Mỹ. Tuy nhiên tôi không biết những tiêu chuẩn đó có được cơ quan quản lý trong nước công nhận hay không. Bỏ ra cả vài triệu đồng không phải khoản tiền nhỏ nên ai cũng muốn chắc chắn", chị Trang nói.

Với tâm lý bình thản hơn, anh Võ Thế Mỹ (Tân Yên, Bắc Ninh) cho rằng, với gia đình anh có con nhỏ đã 7-9 tuổi, việc bắt buộc phải mua ghế trẻ em để lắp lên xe là không quá gấp gáp. Nếu "chạy theo số đông" vào thời điểm này vừa tốn kém mà lại chưa chắc đã đạt hiệu quả bảo vệ cho con.

"Các con tôi đều cao trên 1,2m, chỉ cần ngồi lên 1 tấm đệm nâng và sử dụng dây an toàn theo xe như bình thường. Nhưng có điều không biết loại đệm đó có phải cài móc khoá ISOFIX vào xe hay không. Có lẽ tôi để qua thời điểm 1/7 xem tình hình thế nào thì mới chốt mua loại ghế phù hợp", anh Mỹ nói.

Chưa có đơn vị nào chứng nhận hợp quy thiết bị an toàn cho trẻ trên ô tô

Theo ghi nhận, một số cửa hàng kinh doanh ghế trẻ em cho biết lượng khách đến tìm hiểu sản phẩm tăng mạnh trong khoảng vài tuần gần đây. Tuy nhiên, tỷ lệ quyết định "chốt mua" chưa cao như kỳ vọng.

Anh Nguyễn Linh, chủ một cửa hàng chuyên phụ kiện ô tô tại Hà Nội cho biết, nhiều khách hàng dành hàng giờ để tìm hiểu thông tin nhưng cuối cùng vẫn xin thêm thời gian cân nhắc. Câu hỏi được đặt ra nhiều nhất hiện nay là liệu các loại ghế đang bán trên thị trường có được công nhận hợp quy hay không.

Thị trường ghế trẻ em trên ô tô sôi động, nhưng nhiều phụ huynh vẫn chưa chốt mua. Ảnh: Ngô Minh

Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, sự lo lắng của người tiêu dùng xuất phát từ thông tin mới được Cục Đăng kiểm Việt Nam báo cáo Bộ Xây dựng.

Theo đó, dù Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô (QCVN 123:2024/BGTVT) đã có hiệu lực từ đầu năm 2026, nhưng theo Cục Đăng kiểm, đến nay vẫn chưa có tổ chức nào đủ điều kiện thực hiện hoạt động chứng nhận sản phẩm theo quy chuẩn này. Cơ quan này cho biết, nhu cầu công bố hợp quy của các doanh nghiệp hiện rất lớn nhằm đáp ứng quy định bắt buộc từ ngày 1/7.

"Trong trường hợp sau ngày 1/7 vẫn chưa có tổ chức thử nghiệm, chứng nhận đủ điều kiện hoạt động, Cục Đăng kiểm kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét chỉ định tạm thời Trung tâm Thử nghiệm xe cơ giới (VMTC) thực hiện thử nghiệm ghế an toàn cho trẻ em theo QCVN 123:2024/BGTVT, đồng thời giao Cục Đăng kiểm Việt Nam tạm thời thực hiện công tác chứng nhận trong thời hạn 6 tháng hoặc đến khi có tổ chức đủ điều kiện tham gia hoạt động", đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam cho hay.

Khi thời điểm áp dụng đã cận kề, tâm lý lo lắng của các bậc phụ huynh là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, bên cạnh nỗi băn khoăn về tiêu chuẩn hay nguy cơ bị xử phạt, điều mà nhiều gia đình quan tâm hơn cả vẫn là làm thế nào để đảm bảo an toàn tối đa cho con em mình trên mỗi hành trình.

Dù chưa có đơn vị nào chứng nhận ghế an toàn cho trẻ em hợp quy, các chuyên gia vẫn cho rằng, phụ huynh không nên vì tâm lý chờ đợi mà bỏ qua việc trang bị ghế an toàn cho trẻ.

Thực tế tại nhiều quốc gia phát triển, ghế trẻ em được xem là thiết bị bảo vệ quan trọng giúp giảm đáng kể nguy cơ chấn thương hoặc tử vong khi xảy ra va chạm.

Trong bối cảnh các hướng dẫn chi tiết về chứng nhận đang được cơ quan chức năng hoàn thiện, phụ huynh nên ưu tiên lựa chọn các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, từ các thương hiệu uy tín và có chứng nhận an toàn quốc tế. Mục tiêu cốt lõi của quy định mới là bảo vệ trẻ em chứ không phải để "đối phó" với CSGT.

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