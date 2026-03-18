Phân khúc bán tải Việt Nam vừa chứng kiến bước ngoặt khi Toyota Hilux xác lập vị thế dẫn đầu trong tháng 2/2026 với 871 xe bán ra. Đây cũng là cột mốc doanh số kỷ lục của mẫu bán tải Toyota từ khi mở bán trong nước. Thành tích ấn tượng này có được ngay sau khi Hilux chuyển sang phiên bản thứ 9.

Suốt nhiều thập kỷ, Toyota Hilux vốn gắn liền với triết lý “ăn chắc mặc bền” cùng khả năng vận hành bền bỉ khắc nghiệt. Bước sang phiên bản mới, mẫu bán tải thực hiện cuộc cách mạng về cách thức tiếp cận người dùng. Trên nền tảng cơ khí vững chắc, Toyota khéo léo lồng ghép các giải pháp công nghệ hiện đại, chuyển đổi một cỗ máy làm việc thuần túy thành phương tiện mang cả tính hưởng thụ.

Ngôn ngữ thiết kế năng động và không gian tiện nghi số hóa

Khác với vẻ ngoài trung tính của các phiên bản tiền nhiệm, Hilux 2026 áp dụng ngôn ngữ thiết kế Cyber Sumo với những đường nét góc cạnh. Cấu trúc lưới tản nhiệt hình thang mở rộng phối hợp cùng cụm đèn chiếu sáng LED liền khối tạo nên diện mạo vững chãi. Thiết kế này không chỉ phục vụ thẩm mỹ mà còn được tính toán để tối ưu luồng không khí làm mát động cơ và tính khí động học của xe.

Ở bên trong, Toyota đưa Hilux tiệm cận SUV cao cấp nhờ màn hình giải trí 12,3 inch, đồng hồ kỹ thuật số, dàn âm thanh JBL, điều hòa tự động có lọc không khí hay phanh đỗ điện tử. Triết lý “Robust Simplicity” duy trì sự tối ưu không gian bằng cách bố trí gọn gàng với nhiều khu vực để đồ. Đây là cách hãng xe Nhật Bản nâng tầm Hilux bằng sự thực dụng đi kèm các tiện ích số hóa thời thượng.

Sự “hưởng thụ” trên Hilux 2026 còn nằm ở sự an tâm nhờ gói công nghệ Toyota Safety Sense (TSS). Các tính năng như Cảnh báo tiền va chạm (PCS), Điều khiển hành trình chủ động (DRCC), Cảnh báo lệch làn đường (LDA) hay Đèn chiếu xa tự động thích ứng (AHB) hoạt động chính xác và nhạy bén hơn thông qua hệ thống radar và camera tiên tiến.

Bên cạnh đó, hệ thống Cảnh báo điểm mù (BSM), Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA) và các cảm biến hỗ trợ đỗ xe xung quanh đã biến Hilux trở thành một phương tiện bảo vệ toàn diện, xóa nhòa ranh giới về tiêu chuẩn an toàn giữa xe bán tải và xe gia đình thường thấy.

Tối ưu hiệu suất vận hành và lợi thế cạnh tranh về giá

Trọng tâm cải tiến về vận hành của Hilux 2026 nằm ở việc tối ưu hiệu suất cho khối động cơ diesel 2.8L. Trên các phiên bản cao cấp, mô-men xoắn cực đại được đẩy lên mức 500 Nm, tạo ra sức kéo mạnh bậc nhất trong phân khúc. Hệ thống trợ lực lái điện biến thiên theo tốc độ là một điểm nâng cấp thực tế, giúp việc cầm lái chiếc bán tải trở nên thư giãn hơn.

“Tôi có thể lái xe qua các hố so-le chỉ bằng một hoặc hai ngón tay mà xe vẫn vượt qua nhẹ nhàng. Điều này đồng nghĩa với việc kể cả chị em phụ nữ khi chinh phục những địa hình khó cũng cảm thấy cực kỳ thư giãn”, anh Việt Anh, chuyên gia trải nghiệm xe từ kênh TipCar, nhận định khi cầm lái off-road chiếc Toyota Hilux 2026.

Địa hình so le ở bài lái thử Hilux tại sự kiện ra mắt 29/1

Khả năng hỗ trợ địa hình của xe cũng ghi nhận bước tiến mới với hệ thống lựa chọn đa địa hình (Multi-Terrain Select) và khoảng sáng gầm xe lên tới 312 mm. Sự phối hợp giữa khóa vi sai cầu sau và các công nghệ hỗ trợ điện tử giúp việc xử lý các cung đường phức tạp trở nên chính xác, giảm bớt áp lực thao tác cho người lái.

“Toyota đã khoác lên Hilux một chiếc áo mới trong một bộ khung cơ bắp và một cỗ máy vốn đã quá hoàn thiện. Đây là sự tin cậy cho những ai thích một chiếc xe bán tải mà không cần phải suy nghĩ gì nhiều, không cần lo lắng, chỉ việc lên xe và tận hưởng cuộc hành trình”, anh Trần Giáp, chuyên gia trải nghiệm xe từ kênh Vietnam Road Trip, cho biết.

Tại thị trường Việt Nam, Toyota Hilux 2026 được phân phối với ba phiên bản gồm Standard 2.8 4x2 MT, Pro 2.8 4x2 AT và Trailhunter 2.8 4x4 AT. Với mức giá niêm yết dao động từ 632 triệu đến 903 triệu đồng, mẫu xe này đang sở hữu lợi thế cạnh tranh khi xét trên hàm lượng công nghệ và giá trị thương hiệu.

Theo nhận định từ anh Việt Anh, với sự cải tiến vượt bậc về thiết kế, tiện nghi và vận hành, cộng với giá bán cạnh tranh số một phân khúc, doanh số của Toyota Hilux trong thời gian tới có cơ hội còn bùng nổ hơn nữa. Vị chuyên gia này giành điểm số 9,5 cho mẫu bán tải của Toyota sau khi trải nghiệm lái thực tế.

