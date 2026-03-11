Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) vừa công bố, tháng 2/2026 vừa qua, thị trường ô tô trong nước tiêu thụ tổng cộng 1.840 chiếc xe bán tải các loại, giảm 27,6% so với tháng 1 (với 2.541 chiếc). So với mức giảm chung của toàn thị trường tới 48%, nhóm xe bán tải giảm nhẹ hơn và chiếm khoảng 9,5% tổng lượng xe bán ra của toàn thị trường trong cả tháng.

Trong tháng 2 vừa qua, bất ngờ lớn đã xảy ra khi Ford Ranger lần đầu tiên sau nhiều năm bị "hạ bệ" bởi Toyota Hilux. Mẫu bán tải Nhật Bản đã đạt doanh số tới 871 chiếc trong tháng 2, tăng gần 7 lần so với tháng trước, đồng thời chiếm vị trí số 1 phân khúc.

Sự bứt phá của Toyota Hilux được cho là đến từ hiệu ứng của phiên bản nâng cấp vừa ra mắt tại Việt Nam đầu năm 2026. Sau khi mẫu xe mới được giới thiệu, lượng đơn đặt hàng trước đó bắt đầu được bàn giao trong tháng 2, góp phần giúp doanh số tăng mạnh. Chỉ một tháng trước đó, Hilux còn có doanh số khá khiêm tốn, thậm chí suýt bị Isuzu D-Max vượt qua.

Toyota Hilux 2026 mới được ra mắt tại thị trường Việt Nam vào cuối tháng 1 vừa qua. Ảnh: TMV

Ford Ranger với 809 chiếc bán ra đã tụt xuống vị trí thứ hai. Tuy nhiên, doanh số luỹ kế của "vua bán tải" trong năm 2026 vẫn đạt tới 2.663 chiếc, chiếm khoảng 65% lượng bán ra của cả phân khúc. Vì vậy, việc tụt xuống vị trí thứ hai trong một tháng của Ranger được xem là diễn biến mang tính thời điểm, khi thị trường vừa trải qua kỳ nghỉ Tết và doanh số nhiều mẫu xe biến động mạnh.

Ford Ranger đã tạm mất vị trí số 1 từng chiếm giữ nhiều năm vào tay Toyota Hilux. Ảnh: FVN

Ở nửa dưới của phân khúc, Mitsubishi Triton có một tháng gây thất vọng khi chỉ có lượng bán ra đạt vỏn vẹn 63 chiếc, giảm tới 86% so với tháng 1 (442 chiếc). Thậm chí doanh số này còn thấp hơn cả cái tên vốn ế ẩm là Isuzu D-Max (97 chiếc, giảm 17%).

Cộng dồn 2 tháng đầu năm 2026, Mitsubishi Triton vẫn xếp thứ 3 với 505 chiếc, nhưng bị các đối thủ Ford Ranger và Toyota Hilux bỏ xa.

Mitsubishi Triton giảm mạnh doanh số trong tháng 2. Ảnh: MMV

Dù có sự cạnh tranh nhất định, bán tải vẫn là một trong những phân khúc có quy mô nhỏ trên thị trường ô tô Việt Nam, với tệp khách hàng khá đặc thù, chủ yếu phục vụ nhu cầu chở hàng, công trình hoặc đi địa hình.

Tuy nhiên, với sự xuất hiện của các phiên bản mới cùng những cuộc cạnh tranh doanh số bất ngờ như trong tháng 2, thị trường bán tải trong năm 2026 được dự báo sẽ có nhiều biến động đáng chú ý hơn so với giai đoạn trước.

Ngoài 4 mẫu xe kể trên, phân khúc xe bán tải tại Việt Nam còn một số cái tên khác nhưng ít phổ biến hơn như Nissan Navara, Mazda BT-50, Jeep Gladiator hay RAM 1500. Tuy nhiên, các nhà nhập khẩu không công bố doanh số bán hàng cụ thể.

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) mới công bố, tổng doanh số bán hàng của các thành viên VAMA trong tháng 2/2026 đạt 19.278 chiếc, bao gồm 12.376 xe du lịch, 6.542 xe thương mại và 360 xe chuyên dụng. So với tháng đầu tiên của năm 2026 (36.875 chiếc), lượng bán ra thị trường của các thành viên VAMA trong tháng 2 đã giảm tới 48% và giảm 10,8% so với tháng 2/2025. Trong khi đó, VinFast đã bàn giao tổng cộng 9.903 xe các loại cho khách hàng tại thị trường Việt Nam trong tháng 2, giảm 38,7% so với tháng 1. Còn Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công ghi nhận doanh số xe bán ra trong tháng vừa qua đạt tổng cộng 3.080 xe, giảm 47,5% so với tháng trước.

