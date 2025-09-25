Giải chạy Báo Hà Nội mới là giải chạy giàu truyền thống bậc nhất của Thủ đô với lần tổ chức đầu tiên vào năm 1974 và trở thành cái tên quen thuộc đối với nhiều thế hệ người dân Hà Nội. Đây cũng là một trong các hoạt động thể thao trọng điểm của TP. Hà Nội hướng đến chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; 26 năm Hà Nội được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Thành phố Vì hòa bình.

Trong không khí sôi động đó, Toyota Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng sự kiện, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp giữ vai trò là Nhà tài trợ Kim cương. Với chủ đề “Triệu chuyển động xanh”, sự kiện năm nay hứa hẹn mang đến một sân chơi đầy ý nghĩa, không chỉ khuyến khích tinh thần thể thao mà còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp sống xanh, vì một môi trường tươi đẹp hơn.

Không gian trải nghiệm công nghệ và “sống xanh”

Đến với đường đôi phố Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội cuối tuần này, người dân và du khách có thể trải nghiệm không gian trưng bày trẻ trung, hiện đại và đậm chất công nghệ của Toyota. Tại đây, công chúng có cơ hội chiêm ngưỡng và tìm hiểu về dải sản phẩm xe hybrid đang rất được ưa chuộng của hãng, gồm Camry, Yaris Cross, Corolla Cross và Innova Cross.

Corolla Cross Hybrid thu hút khách hàng tại sự kiện trên phố đi bộ Hồ Gươm năm ngoái sẽ tiếp tục được trưng bày tại sự kiện “Triệu chuyển động xanh” năm nay

Điểm nhấn của khu trưng bày là mô hình mặt cắt hybrid mô phỏng trực quan và sinh động cơ chế tự chuyển đổi của động cơ điện và động cơ xăng. Khách tham quan có thể dễ dàng hình dung cách hai nguồn năng lượng này kết hợp nhịp nhàng, mang lại hiệu suất tối ưu và tiết kiệm nhiên liệu vượt trội.

Thông qua mô hình này, Toyota mong muốn người tiêu dùng có thể hiểu hơn về xe hybrid. Bên cạnh đó, Toyota còn dành riêng một khu hoạt động trải nghiệm thực tế ảo (VR) các tính năng của gói an toàn Toyota Safety Sense (TSS) trong các tình huống giao thông thực tế. Thông qua các thiết bị, người chơi sẽ hiểu rõ cách các tính năng này hoạt động, giúp phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ xảy ra va chạm. Đây là một cách tiếp cận sáng tạo, giúp khách hàng cảm nhận trực quan về sự an toàn và tiện nghi mà công nghệ Toyota mang lại.

Khách hàng có thể tham quan, tìm hiểu mẫu xe hybrid tại sự kiện

Ngoài ra , khu vực trưng bày của Toyota còn có nhiều khu trò chơi tương tác bổ ích, dễ hiểu, cùng nhiều phần quà hấp dẫn. Các hoạt động này hứa hẹn thu hút nhiều gia đình và đặc biệt là các em nhỏ, giúp các em vừa chơi vừa học, hiểu thêm về an toàn khi tham gia giao thông và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Tiếp tục lan tỏa thông điệp xanh trên khắp Việt Nam

Không chỉ dừng lại ở giải chạy Báo Hà Nội Mới, từ ngày 26 - 30/9, Toyota Việt Nam còn tham gia Triển lãm Kinh tế - Xã hội tại Quảng trường Hùng Vương, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, trong khuôn khổ Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ. Tại triển lãm, gian hàng của Toyota trưng bày 3 mẫu xe Yaris Cross Hybrid, Camry Hybrid TOP và Innova Cross Hybrid, tiếp tục mang công nghệ xanh đến gần hơn với người dân.

Theo đại diện Toyota Việt Nam, việc đồng hành cùng giải chạy Báo Hà Nội Mới hay Triển lãm Kinh tế - Xã hội là một phần trong nỗ lực của Toyota suốt 5 năm qua nhằm giới thiệu và phổ cập dòng xe lai tại Việt Nam. Đây là một bước đi chiến lược, hiện thực hóa cam kết của hãng đồng hành cùng Chính phủ hướng đến mục tiêu trung hòa cacbon vào năm 2050.

Toyota dẫn đầu mảng xe hybrid tại Việt Nam.

Toyota hiện là nhà sản xuất ô tô có dải sản phẩm xe hybrid đa dạng nhất tại thị trường Việt Nam với 7 phiên bản của 6 mẫu xe khác nhau ở tất cả các phân khúc. Doanh số cộng dồn của xe Toyota Hybrid đã đạt hơn 18.700 xe sau 5 năm, chiếm đến 58% thị phần mảng xe hybrid tại Việt Nam. Đặc biệt, Innova Cross là mẫu xe hybrid đang nhận được sự yêu mến từ khách hàng với doanh số dẫn đầu thị trường.

Theo Toyota, xe hybrid có thể giúp tiết kiệm nhiên liệu lên đến 30 - 55% so với phiên bản xăng cùng loại. Mức tiết kiệm này không chỉ giúp giảm chi phí vận hành mà còn góp phần giảm lượng khí thải ra môi trường. Hơn thế nữa, xe hybrid mang đến trải nghiệm lái hứng khởi, di chuyển êm ái trong đô thị nhờ sự kết hợp nhịp nhàng giữa động cơ xăng và điện. Điều đặc biệt quan trọng là khách hàng không cần phải thay đổi thói quen lái xe hay phụ thuộc vào hệ thống trạm sạc, phù hợp với cuộc sống năng động của thế hệ trẻ hiện nay.

Ngọc Minh