Trong nhiều thập kỷ, động cơ diesel giữ lợi thế ở khả năng tiết kiệm nhiên liệu đường dài, mô-men xoắn lớn phục vụ kéo tải và đi địa hình. Nhưng giờ đây, Toyota tin rằng công nghệ hybrid sẽ làm được điều tương tự, thậm chí vượt trội so với động cơ diesel.

Năm sau, Toyota Land Cruiser sẽ có thêm phiên bản hybrid hiệu suất cao. Ảnh: Drive

Hiện tại, Toyota đang đẩy mạnh phát triển hệ thống Performance Hybrid và công nghệ này đã xuất hiện trên mẫu xe bán tải cỡ lớn Tundra và tới đây sẽ tiếp tục được đưa lên mẫu SUV cỡ lớn đầu bảng của hãng - Toyota Land Cruiser Hybrid 2026.

Hãng xe Nhật Bản cho biết phiên bản động cơ xăng-điện hiệu suất cao của Land Cruiser Hybrid 2026 có thể sánh ngang với các phiên bản máy dầu nhờ khả năng kéo 3.500kg, hiệu suât off-road ưu việt nhưng có lượng khí thải thấp hơn so với động cơ diesel truyền thống. Đây là bước đi chiến lược của Toyota tại các thị trường vẫn chuộng xe máy dầu như Úc.

Trả lời trang Drive, ông Sean Hanley – Giám đốc bán hàng và tiếp thị Toyota Australia nhận định: "Động cơ diesel chỉ còn một thập kỷ quan trọng trước khi bị thay thế."

Trong giai đoạn ngắn và trung hạn, Toyota tiếp tục phát triển hybrid như giải pháp khả thi nhất. Hãng áp dụng chiến lược song song: duy trì cả động cơ xăng và xe hybrid (như RAV4, Corolla, Camry) cho đến khi hybrid đạt doanh số đủ lớn để thay thế hoàn toàn.

Hydro vẫn được xem là nguồn nhiên liệu sạch và đem lại nhiều lợi thế cho phương tiện di chuyển. Ảnh: Drive

Về dài hạn, Toyota đặt cược vào hydro xanh và xe điện pin nhiên liệu (FCEV – Fuel Cell Electric Vehicle) để hoàn thiện quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch khi họ đã quyết định đầu tư mạnh vào hydro từ nhiều năm qua.

Hydro có ưu điểm là sạch, dễ tiếp nhiên liệu, thời gian nạp nhanh như xăng dầu, sản phẩm phụ chỉ là hơi nước, giúp giảm phát thải CO2 rõ rệt, phù hợp xu hướng năng lượng sạch toàn cầu.

Toyota đã phát triển và giới thiệu chiếc xe Toyota Mirai – mẫu FCEV đầu tiên của hãng sử dụng hydro từ năm 2014 và xây dựng các trạm tiếp liệu để chứng minh tính khả thi và thúc đẩy thị trường nhiên liệu sạch. Tuy nhiên, rào cản lớn vẫn là hạ tầng tiếp nhiên liệu hydro chưa phổ biến và chi phí sản xuất "hydro xanh" còn cao.

Kỷ nguyên của động cơ diesel được dự báo sẽ kết thúc trong một thập kỷ tới. Ảnh: Drive

Hanley dự đoán đến năm 2035, hydro sẽ trở nên phổ biến hơn, đủ để thay thế diesel trong nhiều ứng dụng. “Hydro sạch, dễ tiếp nhiên liệu và khi hạ tầng phát triển, giá cả sẽ hợp lý hơn nhiều và người tiêu dùng tin tưởng hơn vào công nghệ xanh”, ông nói.

Như vậy, thông điệp của Toyota rõ ràng, động cơ diesel đang dần mất chỗ đứng, bị kẹp giữa hai hướng phát triển – hybrid trong ngắn hạn và hydro trong dài hạn.

Theo Drive

