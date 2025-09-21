Tại sao người dùng PHEV lại lười sạc?

Trong bối cảnh ô tô điện hóa đang trở thành xu hướng chủ đạo, các mẫu xe hybrid sạc điện (PHEV) được xem là lựa chọn trung hòa giữa động cơ đốt trong truyền thống (ICE) và xe điện chạy pin thuần túy (BEV). Với xe BEV, việc cắm sạc là bắt buộc, thì xe PHEV vẫn có động cơ xăng để vận hành và nạp lại điện cho bộ pin khi cần thiết.

Dòng xe hybrid sạc điện (PHEV) đang được xem là lựa chọn trung hòa giữa động cơ đốt trong truyền thống (ICE) và xe điện chạy pin thuần túy (BEV). Ảnh: Ngô Minh

Chính “sự tiện lợi ” này lại vô tình biến dòng xe PHEV thành một chiếc xe xăng ngốn nhiên liệu hơn mong đợi, nếu người dùng không duy trì thói quen sạc thường xuyên. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng hành vi này xuất phát từ tâm lý ngại cắm sạc.

Các lý do được đưa ra, bao gồm: Người dùng thiếu động lực vì xe vẫn chạy được dù không sạc. Việc sạc pin bị coi là phiền toái, nhất là khi chưa có thói quen. Người mua PHEV chưa hiểu rõ chi phí – lợi ích dài hạn của việc tận dụng điện thay vì xăng.

Từ đó, một câu hỏi đặt ra là "Tại sao lại phải bỏ thêm tiền để mua một chiếc xe PHEV, nếu chỉ dùng như một chiếc xe hybrid bình thường?"

Ứng dụng mới giúp hình thành thói quen sạc pin

Hiểu rõ vấn đề này, Viện Nghiên cứu Toyota (TRI) đã phát triển ứng dụng ChargeMinder - một công cụ dựa trên khoa học hành vi, nhằm “huấn luyện” chủ xe PHEV và BEV hình thành thói quen sạc đúng cách.

Ứng dụng ChargeMinder giúp các chủ xe PHEV và BEV hình thành thói quen sạc đúng cách. Ảnh: Toyota

Theo Toyota, công nghệ "xe xanh" chỉ phát huy hết hiệu quả giảm phát thải khi người dùng sạc đều đặn và hợp lý. ChargeMinder chính là công cụ hỗ trợ để biến thói quen đó thành hành động thực tế.

Ứng dụng này kết hợp thông báo nhắc nhở thông minh dựa trên lịch trình di chuyển và vị trí trạm sạc. Dữ liệu viễn thông từ xe giúp cá nhân hóa khuyến nghị và các trò chơi thử thách cùng phần thưởng để tăng động lực. Cách tiếp cận này giống như ứng dụng theo dõi sức khỏe: không chỉ đưa ra lời khuyên, mà còn tạo cảm giác thành tựu mỗi khi người dùng làm đúng.

Toyota đã tiến hành thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng tại Mỹ và Nhật Bản với tài xế từ 12 thương hiệu xe khác nhau. Kết quả cho thấy tần suất sạc PHEV tăng 10%, mức độ hài lòng của người dùng Mỹ tăng 16%, đạt ngưỡng 100%.

Trong khi tại Nhật Bản, người dùng BEV và PHEV đã tăng 59% số lần sạc trùng giờ cao điểm năng lượng tái tạo, và sạc thêm trung bình 30 phút ban ngày. Điều này chứng minh rằng “cú hích” hành vi nhỏ có thể mang lại tác động lớn, vừa giảm chi phí nhiên liệu, vừa giảm phát thải CO2.

Ý nghĩa đối với thị trường xe điện khí hóa

Theo góc nhìn chuyên gia, bài toán lớn nhất của xe PHEV không nằm ở công nghệ, mà ở con người. Xe hybrid sạc điện chỉ thực sự phát huy lợi thế nếu chủ xe duy trì thói quen sạc thường xuyên.

Toyota đang đi trước bằng cách đầu tư vào giải pháp hành vi, thay vì chỉ tập trung vào phần cứng. Đây cũng là lời nhắc nhở cho toàn ngành ô tô: điện khí hóa không chỉ là pin và động cơ, mà còn là trải nghiệm và kỷ luật sử dụng.

Dù chưa công bố ngày phát hành chính thức, nhiều chuyên gia cho rằng khi được triển khai toàn cầu, ứng dụng ChargeMinder có thể trở thành công cụ quan trọng giúp PHEV và BEV thực sự đóng góp vào mục tiêu giảm phát thải carbon, thay vì chỉ là con số trên lý thuyết.

Theo Carscoops

