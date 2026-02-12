Trong tâm thức của nhiều người Việt, Toyota không chỉ là hãng xe hơi, biểu tượng của sự bền bỉ và tin cậy, mà còn có sự gắn kết sâu sắc với cộng đồng trên nhiều lĩnh vực: An toàn giao thông, bảo vệ môi trường, văn hóa xã hội, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực. Đặc biệt, các chương trình do hãng thực hiện được duy trì thường niên, tạo ra những dấu ấn bền vững và sức lan tỏa lớn.

“Toyota cùng em học An toàn giao thông”, “Toyota chung tay xanh hóa học đường”, “Hành trình thứ hai của lốp”, “Học bổng Toyota”, “Giải bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup” cho đến những trường học được xây dựng, nhà vệ sinh được xây mới hoặc cải tạo tại các điểm trường vùng sâu vùng xa đã trao gửi những giá trị tích cực đến thế hệ trẻ Việt Nam. Trách nhiệm xã hội ấy còn được thể hiện rõ nét ngay tại địa phương - tỉnh Phú Thọ (Vĩnh Phúc cũ) nơi hãng đặt trụ sở nhà máy.

90 phần quà Tết được Toyota Việt Nam trao tặng cho người dân phường Xuân Hòa.

Từ năm 1997 (chỉ hai năm sau khi được thành lập), Toyota Việt Nam đã triển khai chương trình trao quà Tết cho người dân tỉnh Phú Thọ. Hoạt động này vẫn được duy trì cho đến nay, trở thành nguồn động viên to lớn cả về vật chất và tinh thần cho các gia đình có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tổng Giám đốc Toyota Việt Nam trao quà Tết cho người dân.

Trước thềm Tết Bính Ngọ 2026, Toyota Việt Nam đã phối hợp cùng Công đoàn công ty tổ chức chương trình trao quà Tết cho các gia đình có công với cách mạng và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt tại phường Phúc Yên - nơi đặt trụ sở nhà máy và phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ. 280 suất quà được trao đến đúng người, đúng thời điểm đã góp phần lan tỏa niềm vui, sự ấm áp tới người dân trong những ngày sát Tết.

Bên cạnh chương trình trao quà Tết, nhiều hoạt động hướng đến cộng đồng cũng đã được hãng triển khai tại tỉnh Phú Thọ. Năm 2025, trong khuôn khổ chương trình “Vì một Việt Nam xanh 2025”, hơn 400 cây sao đen và giáng hương đã được trồng và trao tặng cho phường Phúc Yên và phường Xuân Hòa, góp phần phủ xanh đô thị, cải thiện chất lượng không khí và mang đến không gian sống trong lành hơn cho cộng đồng. Cũng trong năm vừa qua, chương trình “Toyota chung tay xanh hóa học đường” và ‘Hành trình thứ hai của lốp” đã trồng cây bóng mát và trao tặng sân chơi khoảng 250m2 cho các em học sinh trường Tiểu học Ngọc Thanh B. Ngoài ra, vòng quốc gia chương trình “Toyota cùng em học An toàn giao thông” tổ chức tại thành phố Việt Trì; xây dựng mới điểm Trường mầm non Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình; xây dựng nhà vệ sinh cho 2 trường THCS Văn Lang và Gia Điền ở huyện Hạ Hòa (Phú Thọ)... những năm trước đó đã góp phần cho sự nghiệp phát triển cộng đồng tại tỉnh Phú Thọ.

Lễ trao học bổng Toyota 2025 tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Không chỉ ở địa phương, những giá trị nhân văn và cam kết bền vững của Toyota đã lan tỏa mạnh mẽ trên khắp mọi miền đất nước khi các hoạt động cộng đồng được triển khai trên phạm vi toàn quốc. Năm vừa qua, hãng đã chia sẻ với đồng bào vùng lũ tại các tỉnh chịu thiệt hại nặng nề Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Thừa Thiên Huế với tổng số tiền 1 tỷ đồng. Cùng với đó, hệ thống đại lý cũng triển khai chương trình thay dầu máy miễn phí cho xe chịu ảnh hưởng do bão lũ, tăng cường công tác cứu hộ, làm việc tăng ca, chung tay cùng người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Trước khi năm 2025 khép lại, hãng cũng đã phối hợp cùng Đại lý Toyota Vinh, Toyota Sông Lam và Toyota Quảng Bình trao tặng 123 suất Học bổng Toyota cho các sinh viên xuất sắc thuộc 5 chuyên ngành Cơ khí, Kỹ thuật, Môi trường, Trí tuệ nhân tạo và Năng lượng tái tạo của 18 trường đại học trên cả nước. Bên cạnh học bổng, Toyota còn trao tặng xe ô tô, thiết bị phục vụ công tác giảng dạy tại các trường, góp phần đào tạo nguồn nhân sự chất lượng cho ngành công nghiệp Việt Nam. Sau khi ra trường, nhiều sinh viên đã có cơ hội việc làm tại Toyota Việt Nam và hệ thống đại lý.

Những đóng góp tích cực cho cộng đồng là bước đệm vững chắc để Toyota hiện thực hóa mục tiêu “trở thành công dân tốt trong cộng đồng sở tại” và góp phần vào sự thịnh vượng chung của toàn xã hội.