Trong bức tranh phát triển đô thị TP.HCM, quận 12 từng được xem là khu vực ven đô. Tuy nhiên, với hàng loạt dự án hạ tầng liên kết vùng đang triển khai cùng sự dịch chuyển dòng vốn đầu tư, khu vực này đang bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới.

Tây bắc TP.HCM bứt phá nhờ hạ tầng, trở thành điểm nóng đầu tư mới

Theo Sở GTVT TP.HCM, giai đoạn 2021-2025, thành phố tập trung mạnh vào các dự án giao thông cửa ngõ phía tây bắc. Đáng chú ý, tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) khi hoàn thành sẽ kết nối trực tiếp Quận 12 với trung tâm, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển.

Song song đó, dự án Vành đai 3 - công trình trọng điểm quốc gia - sẽ hình thành trục kết nối TP.HCM với Bình Dương, Đồng Nai và Long An. Quận 12 nằm ngay cửa ngõ đoạn giao thoa này, được kỳ vọng hưởng lợi trực tiếp từ dòng chảy thương mại liên vùng.

Một điểm nhấn khác là nút giao An Sương. Sau nhiều năm thi công, nút giao ba tầng này đã được đưa vào sử dụng, góp phần giải quyết ùn tắc kéo dài và nâng tầm vị thế khu vực. Thực tế, ngay sau khi công trình đi vào vận hành, nhiều dự án bất động sản lân cận, đặc biệt là dòng sản phẩm shophouse An Sương, đã thu hút sự quan tâm nhờ lợi thế kết nối và khả năng kinh doanh.

Hàng loạt hạ tầng đang tái định hình khu tây bắc, mở ra cơ hội cho bất động sản thương mại.

Đáng chú ý, khu vực chợ An Sương - “trái tim thương mại” của Quận 12 - đang nổi lên với các dự án shophouse mặt tiền chợ. Với lưu lượng giao thương nhộn nhịp, lượng người qua lại đông đúc, sản phẩm này vừa mang giá trị an cư vừa mở ra cơ hội kinh doanh bền vững. Giới đầu tư nhận định, shophouse mặt tiền chợ An Sương có thể trở thành điểm sáng mới của khu Tây Bắc, tương tự mô hình thành công ở nhiều chợ đầu mối lớn tại TP.HCM.

Ngoài ra, các dự án như cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, mở rộng Quốc lộ 22, cải tạo Hà Huy Giáp - Quốc lộ 1A… cũng đang được thúc đẩy, góp phần biến quận 12 từ “vùng ven” thành cửa ngõ chiến lược của thành phố.

Dòng vốn đầu tư dịch chuyển về phía tây bắc

Trong bối cảnh khu đông và nam TP.HCM đã bão hòa về giá, dòng vốn đầu tư đang có xu hướng dịch chuyển về Tây Bắc. Quận 12, nhờ mặt bằng giá còn hợp lý và quỹ đất dồi dào, trở thành lựa chọn mới của nhiều nhà đầu tư.

Theo dữ liệu từ một số đơn vị nghiên cứu, trong 6 tháng đầu năm, lượng tìm kiếm bất động sản tại Quận 12 tăng hơn 20% so với cùng kỳ. Không chỉ có nhà đầu tư cá nhân, sự tham gia của các doanh nghiệp phát triển dự án quy mô vừa và lớn cũng ngày càng rõ nét.

Nhà đầu tư dịch chuyển về khu tây bắc, săn tìm cơ hội từ shophouse và đất nền.

Các sản phẩm được quan tâm nhiều nhất hiện nay gồm đất nền, nhà phố thương mại (shophouse) và các dự án khu dân cư ven trục giao thông. Khu vực An Sương nhờ lợi thế thương mại, đang trở thành tâm điểm mới.

Ông Trần Văn Minh, chuyên gia bất động sản độc lập, nhận định: “Dòng vốn có tính chu kỳ. Sau khi khu Đông thiết lập mặt bằng giá mới, khu tây bắc trở thành lựa chọn chiến lược nhờ dư địa tăng trưởng. Quận 12 hiện giống như TP.Thủ Đức cách đây một thập kỷ, khi hạ tầng còn trên giấy nhưng dòng vốn đã bắt đầu đổ về.”

Quận 12 vươn lên thành đô thị vệ tinh chiến lược

So với nhiều quận trung tâm, lợi thế nổi bật của Quận 12 là quỹ đất phát triển còn lớn. Trong khi các quận 1, quận 3, quận 5 gần như không còn diện tích để mở rộng, Quận 12 vẫn có khả năng quy hoạch những khu đô thị quy mô, đồng bộ tiện ích.

Xu hướng giãn dân từ trung tâm cũng đang thúc đẩy Quận 12 trở thành lựa chọn an cư. Với vị trí kết nối Bình Dương, Tây Ninh, khu vực này phù hợp để phát triển các đô thị vệ tinh.

Các dự án shophouse, nhà phố thương mại quanh chợ An Sương được xem là hình mẫu của mô hình đô thị vệ tinh - nơi cư dân có thể vừa ở vừa kinh doanh ngay trong khu vực.

Quận 12 - Quỹ đất rộng và hạ tầng bứt phá mở đường cho đô thị vệ tinh chiến lược.

Chuyên gia nhận định - Quận 12 bước vào “chu kỳ phát triển mới”

Giới chuyên gia cho rằng Quận 12 đang hội tụ đủ ba yếu tố: hạ tầng chiến lược, dòng vốn đầu tư dịch chuyển và quỹ đất dồi dào. Đây là nền tảng để khu vực này bước vào một chu kỳ phát triển mới.

TS. Nguyễn Văn T., chuyên gia quy hoạch đô thị, phân tích: “Bài học từ khu đông cho thấy, khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ, giá trị bất động sản tăng theo cấp số nhân. Quận 12 hiện ở giai đoạn đầu của quá trình này, là thời điểm tốt để các nhà đầu tư cân nhắc chiến lược dài hạn”.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh: “Đầu tư vào hạ tầng và đô thị vệ tinh là xu hướng, nhưng chỉ những sản phẩm bài bản mới có khả năng gia tăng giá trị bền vững”.

Từ một khu vực ven đô, Quận 12 đang định hình lại vị thế trên bản đồ bất động sản TP.HCM. Với hạ tầng liên kết vùng ngày càng đồng bộ, dòng vốn đầu tư dài hạn và sự phát triển của các sản phẩm thương mại như shophouse mặt tiền chợ An Sương, Quận 12 được kỳ vọng sẽ trở thành cực tăng trưởng mới của khu tây bắc TP.HCM trong những năm tới.

Bích Đào