Thời gian qua, TPBank gây chú ý với vai trò Nhà tài trợ chính của chương trình thực tế Em xinh say hi và hai Concert Em xinh say hi tại TP.HCM và Hà Nội (ngày 11/10 tới đây). Đây không chỉ là dịp để lan tỏa thông điệp định vị mới “App TPBank - Tiện ích đỉnh. Sống đỉnh”, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ cho chiến lược chinh phục giới trẻ bằng cảm xúc và phong cách sống của ngân hàng.

TPBank gây ấn tượng tại Em xinh say hi Concert. Ảnh: Vieon

Gen Z ‘cháy’ hết mình cùng sắc tím TPBank tại Em xinh say hi Concert

Xuất hiện tại Em xinh say hi Concert, TPBank khiến khán đài như “nổ tung” với sắc tím thương hiệu phủ kín không gian. Thông điệp “App TPBank - Tiện ích đỉnh. Sống đỉnh” được hàng vạn Xinhiu (những người hâm mộ của chương trình) đồng thanh hô vang, như một lời khẳng định tình cảm dành cho thương hiệu đã đồng hành cùng chương trình suốt 3 tháng.

Với việc chương trình Em xinh say hi liên tục nằm trong nhóm chủ đề thảo luận “hot” trên mạng xã hội suốt thời gian phát sóng, cùng gần 1 tỷ lượt xem quảng cáo thương hiệu TPBank lan tỏa song song, thông điệp “App TPBank - Tiện ích đỉnh. Sống đỉnh” đã trở nên quen thuộc, gần gũi với người tiêu dùng, nhất là với người dùng trẻ.

Thông điệp “App TPBank - Tiện ích đỉnh. Sống đỉnh” được hàng vạn Xinhiu đồng thanh hô vang. Ảnh: Vieon

Khu vực booth TPBank trở thành điểm “check-in” hot tại concert. Các bạn trẻ hào hứng trải nghiệm công nghệ tài chính, nhận quà độc quyền từ nhà băng tím, chơi game tương tác đậm chất số và không quên “quẩy” hết mình theo những điệu nhạc sôi động. Đặc biệt, TPBank tinh tế đem tới hàng vạn món quà với những thông điệp đầy quan tâm.

Booth TPBank trở thành điểm “check-in” hấp dẫn.

Không chỉ “chiều fan”, TPBank còn ghi điểm khi dành nhiều ưu ái cho nghệ sĩ trẻ. Trong suốt thời gian diễn ra chương trình, ngân hàng liên tục mời các gương mặt mới nổi tham gia các hoạt động quảng bá cùng thương hiệu - góp phần tạo điều kiện cho sự xuất hiện dày đặc của nghệ sĩ trước công chúng.

Ngay tại concert, các Xinhiu còn có thể bày tỏ cảm xúc và lời nhắn đến idol tại booth TPBank. Nghệ sĩ nhận được nhiều lượt “thả tim” nhất được trao phần quà: một tuần xuất hiện trên các màn hình OOH lớn, khiến cộng đồng fan vô cùng hào hứng.

Sức lan tỏa vượt khỏi sân khấu

Theo đại diện ngân hàng, điều TPBank thu về sau chương trình đã vượt xa phạm vi ánh đèn sân khấu. Trong suốt thời gian diễn ra chương trình Em xinh say hi, ứng dụng TPBank tăng trưởng bứt phá, có ngày vượt mốc 120.000 lượt tải. TPBank đã tăng gấp 3 lần số lượng thẻ TPBank Mastercard phát hành.

Trên mạng xã hội, TPBank dẫn đầu toàn ngành về chỉ số cảm xúc tích cực trong tháng 7 - 8/2025 và trở thành tâm điểm thảo luận sôi nổi trong cộng đồng fan. Điều đó đến từ việc ngân hàng đã khéo léo mang đến trải nghiệm ngân hàng số trẻ trung, sáng tạo và “chuẩn gu” Gen Z kết hợp với thị hiếu người tiêu dùng để tạo nên những sản phẩm “được lòng” khán giả.

App TPBank với bộ giao diện mang đậm dấu ấn của chương trình Em xinh say hi.

TPBank đã kéo thêm hàng chục ngàn người hâm mộ sử dụng App TPBank nhờ bộ giao diện mang đậm dấu ấn của chương trình Em xinh say hi, với những hình ảnh lung linh của các nghệ sĩ trẻ như Phương Ly, Orange, Lyhan, 52Hz. App TPBank cũng khiến người dùng thích thú khi trải nghiệm bộ thiệp chuyển tiền đáng yêu mang hình ảnh của các nghệ sĩ này, và đặc biệt là những chiếc thẻ thanh toán đa năng Flash 2in1 tặng kèm sticker mang hình ảnh nghệ sĩ - những quà tặng được các fan cực kỳ săn đón.

Khi Vie Channel công bố TPBank tiếp tục đồng hành với đêm concert thứ hai tại Hà Nội vào ngày 11/10 tới, cộng đồng Xinhiu đã vỡ òa niềm vui bởi Đêm 2 là điều mà người hâm mộ đã tha thiết gửi lời mong mỏi tới nhà tài trợ trong suốt 1 tháng trước đó.

TPBank tiếp tục đồng hành với đêm concert thứ hai tại Hà Nội vào ngày 11/10.

Chương trình có thể chỉ kéo dài 3 tháng, concert có thể chỉ diễn ra trong vài đêm, nhưng TPBank đã khéo léo biến những thành công này thành nền tảng để nối dài hành trình thương hiệu. Bằng cách hòa nhịp cùng Gen Z, TPBank không chỉ duy trì sức nóng và sức khỏe thương hiệu, mà còn tạo đà bứt phá rõ rệt ở các chỉ số kinh doanh.

