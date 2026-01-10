Theo đó, TPBank đã hoàn tất việc mua cổ phiếu ORS phát hành riêng lẻ của Chứng khoán Tiên Phong để tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty này.

Số lượng/tỷ lệ cổ phiếu do TPBank nắm giữ trước khi giao dịch là 30.273.600 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 9,01% vốn điều lệ ORS.

Số lượng cổ phiếu đã mua là 287.931.161 cổ phiếu, gấp gần 10 lần số lượng cổ phiếu ORS do TPBank sở hữu trước khi thực hiện giao dịch.

Với việc vừa hoàn tất giao dịch trên, TPBank đã hoàn tất việc nắm giữ 318.204.761 cổ phiếu ORS, chính thức nắm giữ 51% tổng số lượng cổ phiếu do ORS phát hành.

Giá cổ phiếu ORS giao dịch trong ngưỡng từ 13.000 – 13.900 đồng/cp kể từ đầu tháng 12 đến nay. Để tăng tỷ lệ sở hữu 51% cổ phần tại Chứng khoán Tiên Phong, ước tính TPBank đã phải chi ra hàng nghìn tỷ đồng.

Như vậy, ORS đã chính thức trở thành công ty con của TPBank. Trước đó, ngân hàng có 1 công ty con là Công ty cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát. TPBank cũng là cổ đông lớn tại Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Doji và Công ty cổ phần FPT.

FPT cũng đồng thời là cổ đông sáng lập ngân hàng TPBank. Trong khi đó, Doji trở thành cổ đông lớn tại TPBank sau khi tham gia đợt tái cơ cấu ngân hàng vào năm 2012.

TPBank mới đây cũng công bố thông tin về việc bà Nguyễn Thị Mai Sương có đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị TPBank nhiệm kỳ 2023 – 2028 vì lý do cá nhân. Việc miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Mai Sương sẽ do các cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông của ngân hàng.