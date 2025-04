Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của TPBank

Thông qua kế hoạch lợi nhuận tăng 18%

ĐHĐCĐ TPBank 2025 thông qua kế hoạch kinh doanh năm với mục tiêu kinh doanh theo hướng đa dạng nguồn thu, nâng cao chất lượng tài sản, nhằm đưa lợi nhuận trước thuế đạt 9.000 tỷ đồng, tăng 18% so với năm trước.

Để đạt được mục tiêu, tổng tài sản dự kiến tăng 7,6% lên 450.000 tỷ đồng. Dư nợ cho vay tăng khoảng 20% lên 313.750 tỷ đồng, huy động vốn tăng 12,3% lên 420.000 tỷ đồng.

Chủ tịch HĐQT TPBank Đỗ Minh Phú phát biểu tại đại hội

Ông Đỗ Minh Phú chia sẻ: “Là một trong 16 ngân hàng có tầm quan trọng của hệ thống, TPBank luôn duy trì nền tảng kinh doanh vững chắc và tăng trưởng vững bền. Chúng tôi kiên định theo đuổi chiến lược số hóa toàn diện - từ hạ tầng công nghệ đến mô hình vận hành - nhằm mang đến trải nghiệm tài chính thông minh và cá nhân hóa tới từng khách hàng. Ngay từ quý 1/2025, TPBank đã tiếp tục phát huy bản sắc riêng để tạo bứt phá mạnh mẽ trong kinh doanh, kiến tạo giá trị cho khách hàng, cổ đông và cộng đồng”.

Hiện thực hóa mục tiêu 2025, ngay từ quý 1/2025, TPBank đã ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt hơn 2.100 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu nhập hoạt động của TPBank trong quý 1 đạt gần 4.500 tỷ đồng. Trong đó, thu nhập thuần từ dịch vụ trở thành điểm sáng khi tăng 27% so với quý 1/2024, đẩy tỷ trọng thu nhập dịch vụ trong tổng thu nhập hoạt động lên trên 20%, so với mức 15% cùng kỳ năm trước. Đây là minh chứng rõ nét cho chiến lược kinh doanh giảm dần sự phụ thuộc vào tín dụng của TPBank đang phát huy hiệu quả, nhằm đa dạng hóa nguồn thu, đồng thời giảm thiểu rủi ro và tăng tính bền vững trong kinh doanh.

Tổng huy động vốn quý 1 đạt 337.800 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Trong khi đó, dư nợ thị trường một đạt hơn 271.500 tỷ đồng, tăng mạnh 28% so với quý 1/2024. Riêng cho vay khách hàng đạt hơn 263.100 tỷ đồng, tương ứng tăng 30% so với cùng kỳ 2024. Tỷ lệ tăng trưởng tín dụng quý 1 đạt 3,75%, cao hơn mức trung bình ngành (2,5%; tính đến ngày 25/3). Đây là kết quả tích cực trong bối cảnh ngành ngân hàng mới bắt đầu phục hồi tín dụng.

Chia cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu năm thứ 3 liên tiếp

ĐHĐCĐ 2025 thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt và phương án tăng vốn điều lệ năm 2025. Theo đó, sau khi xét thấy hoạt động kinh doanh của TPBank ổn định, có bề dày phát triển an toàn, lành mạnh cũng như để gia tăng lợi ích cho các cổ đông đã đồng hành cùng Ngân hàng trong suốt thời gian qua, Ngân hàng quyết định thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt 2025.

TPBank đề xuất chia cổ tức 10% bằng tiền mặt (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng) từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ tính đến thời điểm 31/12/2024, theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của Ngân hàng.

Đồng thời, TPBank phát hành tối đa hơn 132 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 5% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền sẽ được nhận thêm 5 cổ phiếu mới). Nguồn thực hiện lấy từ lợi nhuận chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ tính đến thời điểm 31/12/2024, theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của Ngân hàng.

Sau phát hành, vốn điều lệ của TPBank sẽ tăng tối đa 1.320,9 tỷ đồng, từ 26.420 tỷ đồng lên hơn 27.740 tỷ đồng.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp, TPBank thực hiện chia cổ tức bằng cả tiền mặt và cổ phiếu.

Tổng Giám đốc Nguyễn Hưng phát biểu tại đại hội

Tiếp đà tăng trưởng nhờ chiến lược linh hoạt

Năm 2024, TPBank tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng với lợi nhuận trước thuế gần 7.600 tỷ đồng, tăng 36% so với năm trước và vượt kế hoạch. Tỷ lệ lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt trên 17%. Tổng tài sản vượt 418.000 tỷ đồng, tăng 17% so với năm trước. Vốn điều lệ của TPBank tăng lên 26.420 tỷ đồng.

Ngân hàng từng bước chuyển dịch sang mô hình kinh doanh đa dịch vụ, giảm phụ thuộc vào tín dụng. Thu nhập hoạt động của TPBank đạt hơn 18.000 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2023, trong đó thu nhập lãi thuần từ dịch vụ tăng trưởng 47,5%.

Dư nợ tín dụng của TPBank đạt 261.500 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với năm trước, cao hơn mức trung bình ngành.

TPBank khẳng định vị thế ngân hàng số hàng đầu với 2,1 triệu khách hàng mới trong năm, nâng tổng số lên 14,1 triệu khách hàng. CASA đạt gần 54.000 tỷ đồng, tăng 14,4%, nằm trong nhóm tăng trưởng cao nhất hệ thống. Các chỉ số tài chính tiếp tục tích cực: Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đạt hơn 13%, vượt chuẩn Basel III; Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm mạnh xuống còn 34,78%, thể hiện hiệu quả vận hành cải thiện rõ nét.

Năm 2024, TPBank lần thứ hai vào Top 100 thương hiệu tài chính mạnh nhất toàn cầu và giữ vị trí 23 trong danh sách Vietnam 100 do Brand Finance công bố, với giá trị thương hiệu đạt 461 triệu USD (tăng 8%). Ngân hàng lọt Top 4 ngân hàng vững mạnh nhất Việt Nam (The Asian Banker), Top 10 ngân hàng uy tín tại Việt Nam và đứng thứ 5 trong nhóm ngân hàng tư nhân uy tín (Vietnam Report).

Lệ Thanh