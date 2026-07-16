Ngày 15/7, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) và TerraPay ký thỏa thuận hợp tác triển khai dịch vụ chuyển tiền quốc tế. Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái thanh toán toàn cầu của TPBank, đồng thời mang đến cho khách hàng thêm một giải pháp giao dịch xuyên biên giới nhanh chóng, thuận tiện và an toàn.

Lễ ký kết hợp tác giữa TPBank và TerraPay, sáng 15/7/2026

Chuyển tiền trực tiếp giữa các tài khoản chỉ trong vài phút

Theo thỏa thuận hợp tác, TPBank sẽ triển khai dịch vụ chuyển tiền hai chiều giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới trên nền tảng kết nối của TerraPay. Dịch vụ hỗ trợ chuyển tiền trực tiếp từ tài khoản ngân hàng đến tài khoản ngân hàng (account-to-account) và từ tài khoản ngân hàng đến ví điện tử (account-to-wallet), với thời gian xử lý gần như theo thời gian thực tại các hành lang thanh toán được hỗ trợ.

Việc kết nối giữa TPBank và TerraPay được triển khai trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành và đã được báo cáo với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Các giao dịch chuyển tiền đi và đến được kiểm soát chặt chẽ trong suốt quá trình xử lý, đảm bảo an toàn và tuân thủ các yêu cầu về quản lý ngoại hối, phòng, chống rửa tiền.

Khác với phương thức chuyển tiền quốc tế truyền thống thường phải qua nhiều ngân hàng trung gian, giải pháp mới cho phép tiền được chuyển trực tiếp từ tài khoản người gửi tại Việt Nam đến tài khoản hoặc ví điện tử của người nhận ở nước ngoài. Người nhận không cần đến quầy giao dịch để nhận tiền, giúp rút ngắn đáng kể thời gian xử lý và nâng cao trải nghiệm giao dịch.

Giải pháp được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Với khách hàng cá nhân, dịch vụ phù hợp cho các giao dịch như chuyển tiền cho người thân, thanh toán học phí, sinh hoạt phí hoặc các khoản chi tiêu ở nước ngoài. Đối với doanh nghiệp, việc bổ sung thêm phương thức thanh toán quốc tế giúp tăng tính linh hoạt trong giao dịch, tối ưu dòng tiền và hỗ trợ hoạt động thương mại xuyên biên giới.

Mạng lưới thanh toán bao phủ hơn 150 quốc gia

Để triển khai dịch vụ, TPBank lựa chọn hợp tác với TerraPay - công ty công nghệ tài chính toàn cầu thành lập tại Vương quốc Anh năm 2014. Hiện TerraPay vận hành mạng lưới thanh toán tại hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ, kết nối hàng tỷ tài khoản ngân hàng, ví điện tử và thẻ thanh toán trên toàn cầu, đồng thời hỗ trợ giao dịch bằng 85 loại tiền tệ.

Đại diện TerraPay cho biết: "Việt Nam luôn được đánh giá là một trong những thị trường kiều hối và giao thương năng động của khu vực. Hợp tác với TPBank - ngân hàng tiên phong trong đổi mới công nghệ - là cột mốc quan trọng để TerraPay mở rộng sự hiện diện tại Việt Nam. Thông qua việc kết nối hạ tầng số của TPBank với mạng lưới thanh toán toàn cầu của TerraPay, chúng tôi kỳ vọng mang đến cho người dân và doanh nghiệp những trải nghiệm thanh toán xuyên biên giới liền mạch, an toàn và gần như theo thời gian thực".

Trong giai đoạn đầu, dịch vụ sẽ được triển khai tại các thị trường có nhu cầu chuyển tiền lớn với Việt Nam như Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada, Úc, các nước châu Âu, Hàn Quốc, Hong Kong (Trung Quốc) và Nhật Bản. Đây đều là những thị trường có cộng đồng người Việt đông đảo cũng như hoạt động thương mại, đầu tư sôi động với Việt Nam.

Trong thời gian tới, TPBank dự kiến tiếp tục mở rộng dịch vụ sang các thị trường tiềm năng như Trung Đông, Ấn Độ và Thái Lan, góp phần đa dạng hóa các hành lang thanh toán quốc tế và mang đến thêm nhiều lựa chọn giao dịch cho khách hàng.

Đại diện TPBank chia sẻ: "Việc hợp tác với TerraPay giúp TPBank bổ sung thêm một hạ tầng kết nối thanh toán quốc tế có phạm vi rộng và tốc độ xử lý cao, qua đó mở rộng khả năng phục vụ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp có nhu cầu giao dịch xuyên biên giới ngày càng lớn. Đây cũng là một bước đi trong chiến lược phát triển hệ sinh thái tài chính số, mang đến trải nghiệm thanh toán nhanh chóng, thuận tiện và an toàn trên các kênh giao dịch của TPBank".

Việc bổ sung hạ tầng thanh toán của TerraPay không chỉ mở rộng năng lực kết nối quốc tế của TPBank mà còn góp phần nâng cao trải nghiệm giao dịch xuyên biên giới cho khách hàng, với phạm vi tiếp cận rộng hơn, thời gian xử lý nhanh hơn và thêm nhiều lựa chọn thanh toán phù hợp với nhu cầu của từng nhóm khách hàng.

Lệ Thanh