Trong những năm gần đây, Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế là một trong những điểm đến đầu tư hấp dẫn tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Theo số liệu của Bộ Tài chính, tổng vốn FDI thực hiện tại Việt Nam năm 2025 đạt hơn 27 tỷ USD, mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Trong bối cảnh đó, nhiều ngân hàng tại Việt Nam đang đẩy mạnh đầu tư công nghệ nhằm nâng cao năng lực phục vụ doanh nghiệp.

TPBank là một trong những ngân hàng theo đuổi chiến lược số hóa sớm và nhất quán, hướng tới xây dựng hệ sinh thái dịch vụ tài chính hiện đại cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Hiện nay, TPBank đang phục vụ hơn 16 triệu khách hàng cá nhân và hơn 120.000 doanh nghiệp, trong đó có hơn 16.000 doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu. Nhiều sản phẩm và dịch vụ tài chính đã được chuyển dịch lên kênh số, cho phép doanh nghiệp thực hiện nhanh chóng các giao dịch như mở tài khoản, bảo lãnh, giải ngân, mua bán ngoại tệ và chuyển tiền trong nước – quốc tế.

Nền tảng ngân hàng số dành cho doanh nghiệp của TPBank được thiết kế với tư duy lấy trải nghiệm người dùng làm trọng tâm, hỗ trợ đa ngôn ngữ Việt – Anh – Trung – Hàn – Nhật, thao tác đơn giản và mang lại trải nghiệm thống nhất trên cả phiên bản web và ứng dụng di động. Điều này giúp các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài, có thể quản lý hoạt động tài chính thuận tiện hơn trong môi trường kinh doanh xuyên biên giới.

Trong lĩnh vực bảo lãnh, TPBank hiện nằm trong Top 5 ngân hàng có doanh thu phí bảo lãnh lớn nhất hệ thống năm 2025. Ngân hàng cũng là một trong những đơn vị tiên phong triển khai bảo lãnh số với quy trình phát hành nhanh, thủ tục tinh gọn và khả năng xử lý hồ sơ trong thời gian ngắn.

Bên cạnh đó, TPBank cung cấp danh mục giải pháp tài chính toàn diện dành cho doanh nghiệp, bao gồm tài khoản thanh toán, tài khoản vốn đầu tư, quản lý tài khoản, dịch vụ chi lương, mua bán ngoại tệ và chuyển tiền quốc tế. Doanh nghiệp có thể thực hiện chuyển tiền quốc tế trực tuyến với nhiều loại ngoại tệ thông qua mạng lưới ngân hàng đại lý rộng khắp, trong đó có cả các giao dịch thanh toán biên mậu bằng đồng CNY. TPBank cũng là đơn vị đầu tiên triển khai QR vạn năng thanh toán qua biên giới, hỗ trợ khách hàng từ Thái Lan, Campuchia và các thị trường UnionPay International nhận tiền tức thì, với lộ trình mở rộng sang Đông Nam Á, Đông Á và Ấn Độ.

Đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, TPBank cung cấp nhiều giải pháp tài trợ thương mại như L/C, chiết khấu chứng từ và các hình thức tài trợ linh hoạt khác, được thiết kế theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Một trong những sản phẩm tín dụng được TPBank tập trung phát triển là gói cấp tín dụng và dịch vụ trọn gói dành cho doanh nghiệp xây lắp – lĩnh vực có quy mô thị trường lớn và gắn với nhiều dự án hạ tầng, công nghiệp và bất động sản. Sản phẩm được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu vốn lưu động, bảo lãnh và các hình thức tài trợ liên quan đến thi công công trình, trên cơ sở đánh giá năng lực thi công của doanh nghiệp, hồ sơ pháp lý dự án và dòng tiền của từng công trình.

Theo đại diện TPBank, giải pháp tài chính cho ngành xây lắp được thiết kế theo hướng trọn gói và phù hợp đặc thù ngành, với chính sách tín dụng linh hoạt, điều kiện tài sản bảo đảm ưu đãi và cơ chế giải tỏa tạm ứng phù hợp với dòng tiền trong quá trình thi công. Nhiều quy trình cũng được số hóa nhằm rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và tăng tính thuận tiện cho doanh nghiệp.

TPBank sở hữu mạng lưới khách hàng doanh nghiệp xây lắp rộng lớn, với thị phần thuộc Top 3 ngân hàng dẫn đầu tài trợ tệp xây lắp. Ngân hàng hiện cung cấp giải pháp tài trợ trọn gói theo vòng đời công trình, bao phủ hầu hết các tiểu phân khúc của ngành xây dựng như hạ tầng giao thông, nhà xưởng khu công nghiệp, bất động sản và các dự án công nghiệp quy mô lớn. TPBank không chỉ đóng vai trò là đơn vị cung cấp vốn mà còn là cầu nối hệ sinh thái, giúp kết nối các doanh nghiệp xây lắp uy tín trong nước với các nhà đầu tư và doanh nghiệp FDI khi triển khai dự án tại Việt Nam.

Bà Nguyễn Lan Hương, Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp TPBank chia sẻ: “Làn sóng đầu tư quốc tế đang mở ra nhiều cơ hội phát triển mới cho nền kinh tế Việt Nam. Với các doanh nghiệp FDI, ngân hàng không chỉ cung cấp dịch vụ tài chính đơn thuần mà cần trở thành đối tác có khả năng đồng hành trong quản trị dòng tiền xuyên biên giới, kết nối hệ sinh thái tài chính toàn cầu và vận hành trên nền tảng số. Với chiến lược lấy công nghệ làm nền tảng và khách hàng làm trung tâm, TPBank sẽ tiếp tục đầu tư mạnh vào hạ tầng số và các giải pháp tài chính chuyên biệt, hướng tới trở thành đối tác tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp quốc tế trong hành trình phát triển lâu dài tại Việt Nam.”

(Nguồn: TPBank)