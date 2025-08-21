“Bài toán” chuyển đổi số toàn diện của doanh nghiệp Việt

Trong bối cảnh nền kinh tế số đang phát triển mạnh mẽ, các doanh nghiệp tại Việt Nam đang đối mặt với bài toán chuyển đổi số toàn diện nhằm bắt kịp tốc độ cạnh tranh toàn cầu. Không còn là một xu hướng nhất thời, chuyển đổi số đã trở thành động lực cốt lõi thúc đẩy hiệu quả vận hành, mở rộng mô hình kinh doanh và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Tuy nhiên, một trong những rào cản lớn nhất mà doanh nghiệp gặp phải chính là bài toán hạ tầng công nghệ thông tin. Việc duy trì hệ thống máy chủ vật lý truyền thống không chỉ tốn kém về chi phí đầu tư và vận hành mà còn thiếu linh hoạt, khó mở rộng và dễ bị gián đoạn khi gặp sự cố.

Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, thị trường điện toán đám mây tại Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng trung bình 26% mỗi năm trong giai đoạn 2020 - 2025. Năm 2024, quy mô thị trường cloud Việt Nam được ước tính chạm ngưỡng 800 triệu USD và tiếp tục tăng trưởng mạnh trong các năm tiếp theo. Điều này phản ánh nhu cầu lớn và cấp thiết từ phía doanh nghiệp đối với các giải pháp hạ tầng số hiện đại, ổn định và dễ thích ứng.

Trong xu thế đó, các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây nội địa đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc đảm bảo dữ liệu được lưu trữ trong nước, tuân thủ quy định pháp lý về an toàn thông tin và góp phần nâng cao năng lực số cho toàn hệ sinh thái doanh nghiệp Việt.

TPCloud - nền tảng hạ tầng đám mây thế hệ mới

Nắm bắt được nhu cầu của DN Việt từ rất sớm, Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phát (TPCOMS) đã đầu tư phát triển dịch vụ TPCloud - một nền tảng hạ tầng đám mây thế hệ mới với tiêu chuẩn quốc tế. TPCloud là một trong những nền tảng cloud nội địa có trung tâm dữ liệu đặt tại Việt Nam, giúp tối ưu độ trễ, tăng tốc độ truyền tải và đảm bảo dữ liệu không rời khỏi lãnh thổ, đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu về an ninh mạng, pháp lý và chính sách nội địa hóa dữ liệu của Chính phủ.

Dịch vụ TPCloud không chỉ đơn thuần cung cấp dịch vụ lưu trữ hay máy chủ ảo, mà còn là một hệ sinh thái công nghệ đầy đủ bao gồm hạ tầng, nền tảng và phần mềm dưới dạng dịch vụ. Doanh nghiệp có thể dễ dàng lựa chọn từ các giải pháp như TPCloud GPU, Backup as a Service, Disaster Recovery, Object Storage, đến các nền tảng container như Kubernetes hay hệ thống phần mềm quản trị TPCloudCAM. Mỗi thành phần đều được xây dựng để đảm bảo tính linh hoạt, khả năng mở rộng và tương thích với đặc thù hoạt động của doanh nghiệp Việt, từ doanh nghiệp khởi nghiệp, tổ chức tài chính, bán lẻ đến các tập đoàn lớn đang tìm kiếm mô hình đa đám mây.

TPCloud là nền tảng đám mây được VMware công nhận là Professional Cloud Provider, đồng thời là đối tác Cloud Verified. Điều này đồng nghĩa với việc TPCloud đã đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về độ ổn định, khả năng tương thích, khả năng phục hồi dữ liệu và bảo mật hệ thống. Việc hợp tác chiến lược cùng các đối tác công nghệ hàng đầu thế giới cũng khẳng định TPCloud không chỉ là giải pháp nội địa mà còn là lựa chọn đẳng cấp quốc tế, được quốc tế hóa trong tiêu chuẩn nhưng lại được nội địa hóa trong khả năng phục vụ.

Một trong những điểm mạnh nổi bật của TPCloud là khả năng giúp doanh nghiệp giải bài toán chi phí. Thay vì phải đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng phòng máy chủ, trang bị hệ thống điều hòa, chống cháy, mua bản quyền phần mềm và thuê nhân sự kỹ thuật, doanh nghiệp giờ đây chỉ cần đăng ký dịch vụ qua nền tảng TPCloud, khởi tạo máy chủ trong vài phút, linh hoạt điều chỉnh cấu hình theo nhu cầu.

Không chỉ tập trung vào công nghệ, TPCloud còn được vận hành bởi đội ngũ kỹ sư Việt Nam giàu kinh nghiệm, sẵn sàng hỗ trợ trực tiếp, hiểu sâu nhu cầu của từng lĩnh vực ngành nghề trong nước. Khác với các nền tảng cloud nước ngoài, việc xử lý sự cố hoặc hỗ trợ kỹ thuật tại TPCloud được đảm bảo theo thời gian thực, với đội ngũ có mặt tại Việt Nam, giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian xử lý, đảm bảo hoạt động kinh doanh không bị gián đoạn.

Trong suốt quá trình hoạt động, Công ty CP Công nghệ Tiên Phát (TPCOMS) liên tục được ghi nhận là thương hiệu công nghệ uy tín tại Việt Nam. Nổi bật trong số đó, TPCOMS đã được vinh danh ba năm liên tiếp trong Top 10 Công ty Công nghệ - Viễn thông uy tín do Vietnam Report bình chọn. Những thành tựu này không chỉ thể hiện năng lực công nghệ mà còn là sự ghi nhận cho triết lý phát triển bền vững, lấy khách hàng làm trung tâm và kiên định với sứ mệnh đồng hành cùng sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp Việt.

Trong giai đoạn mà chuyển đổi số là nền tảng cho mọi chiến lược tăng trưởng, Công ty CP Công nghệ Tiên Phát (TPCOMS) hướng đến trở thành “cánh tay phải” đắc lực giúp doanh nghiệp nhanh chóng thích nghi, mở rộng quy mô linh hoạt, giảm áp lực chi phí và tăng cường khả năng cạnh tranh. Với lợi thế là nền tảng đám mây nội địa có trung tâm dữ liệu tại Việt Nam, được phát triển bởi chuyên gia Việt, hiểu người dùng Việt, dịch vụ TPCloud đang tạo ra một hướng đi riêng biệt, vững chắc và bền vững, trở thành một lựa chọn chiến lược cho các doanh nghiệp Việt Nam trong hành trình số hóa.

