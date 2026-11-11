TPHCM sẽ tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm, nhằm giới thiệu các nội dung chính đến cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân.

Chủ tịch UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch công bố Quy hoạch tổng thể thành phố thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm. Hội nghị dự kiến diễn ra ngày 16/11 tại Trung tâm Hội nghị Thiskyhall, phường An Khánh, do lãnh đạo UBND thành phố chủ trì.

Hội nghị sẽ công bố quyết định phê duyệt quy hoạch, giới thiệu các quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển, mô hình không gian, đột phá chiến lược và nhiệm vụ triển khai. Chương trình gồm trình chiếu phim, báo cáo nội dung chính, thuyết minh bản đồ, sơ đồ tổ chức không gian và tham quan khu trưng bày bản đồ, bản vẽ.

Hồ sơ quy hoạch được phép công bố cũng sẽ được công khai, gồm thuyết minh, quy định quản lý, bản đồ, bản vẽ, sơ đồ và dữ liệu điện tử liên quan; không bao gồm nội dung thuộc bí mật nhà nước.

Sáng 16/11, TPHCM sẽ tổ chức hội nghị công bố bản quy hoạch tầm nhìn 100 năm. Ảnh: Nguyễn Huế

Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao xây dựng, cung cấp và duy trì địa chỉ truy cập thống nhất đến hồ sơ, bản đồ và cơ sở dữ liệu quy hoạch chính thức. Đường dẫn phải ổn định, dễ truy cập, có thông tin về nguồn, phiên bản và thời điểm cập nhật.

Việc đăng tải, cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng phải hoàn thành chậm nhất 30 ngày sau khi hồ sơ quy hoạch được đóng dấu xác nhận.

UBND TPHCM giao Văn phòng UBND TP đăng tải thông tin công bố trên Cổng thông tin điện tử; Sở Tài chính đăng tải trên trang thông tin của đơn vị.

UBND các xã, phường, đặc khu có trách nhiệm thường xuyên đăng tải thông tin quy hoạch trên cổng, trang thông tin điện tử địa phương và liên kết đến nguồn dữ liệu chính thức. Các sở, ban, ngành cũng lồng ghép thông tin, công bố trên trang thông tin của cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ.

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM sẽ giới thiệu quy hoạch gắn với hoạt động xúc tiến đầu tư, tiếp xúc nhà đầu tư và các sự kiện liên quan, sử dụng nội dung thống nhất và dẫn liên kết đến cơ sở dữ liệu chính thức.

Quy hoạch TPHCM: Định hướng thêm 7 xã lên phường sau năm 2030 Quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm định hướng sau năm 2030, thành phố có thêm 7 xã lên phường, nâng tổng số lên 149 phường.