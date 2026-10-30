HĐND TPHCM chính thức thông qua Quy hoạch tổng thể thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm, với định hướng hình thành 5 cực động lực và 5 trung tâm vệ tinh, mở rộng không gian phát triển sau sáp nhập.

Trưa 30/10, tại kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TPHCM đã biểu quyết thông qua Quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm. Đây là quy hoạch tổng thể đầu tiên của thành phố sau sáp nhập, làm cơ sở tổ chức không gian phát triển, kết nối hạ tầng và phân bổ nguồn lực trong giai đoạn mới.

Theo đó, quy hoạch được lập trên toàn bộ địa giới hành chính TPHCM, với diện tích khoảng 6.772,59 km², gồm 168 đơn vị hành chính; đồng thời nghiên cứu mối liên kết với Tây Ninh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Lâm Đồng và các không gian biển liên quan.

HĐND TPHCM chính thức thông qua Quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm. Ảnh: Nguyễn Huế

Dân số thành phố dự báo đạt khoảng 18 triệu người vào năm 2030, 25 triệu người năm 2045 và hơn 27 triệu người vào năm 2050, bao gồm dân số thường trú, tạm trú trên 6 tháng và dân số quy đổi.

Với tầm nhìn dài hạn, TPHCM hướng đến trở thành đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện, có vị thế ngang tầm các đô thị hàng đầu thế giới. Thành phố đặt mục tiêu trở thành trung tâm tài chính, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và giao lưu quốc tế, có sức hấp dẫn đối với nhân tài, doanh nghiệp và các nguồn lực phát triển.

5 cực động lực dẫn dắt phát triển

Không gian kinh tế TPHCM được tổ chức theo 5 cực động lực, mỗi cực đảm nhận những chức năng chủ lực, có khả năng dẫn dắt và lan tỏa phát triển.

Trong đó, cực lõi trung tâm dịch vụ tài chính quốc tế hình thành trên nền trung tâm đô thị lịch sử hiện hữu, tập trung các chức năng quản trị, tài chính, dịch vụ toàn cầu, kinh tế tri thức và văn hóa sáng tạo.

Cực đổi mới sáng tạo phía Đông gồm Thủ Đức, Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, kết nối với Long Thành, tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, nghiên cứu, giáo dục đại học và khởi nghiệp.

Cực công nghiệp - logistics phía Bắc tập trung tại Thủ Dầu Một, Bến Cát, Bàu Bàng và các khu vực liên quan. Định hướng phát triển là chuyển từ các khu công nghiệp đơn chức năng sang hệ sinh thái tích hợp công nghiệp, logistics, đô thị và dịch vụ.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TPHCM. Ảnh: Phước Sáng

Ở phía Nam, cực cảng biển - thương mại tự do - công nghiệp năng lượng trải từ Châu Đức đến Long Sơn, Phú Mỹ và khu cảng biển Cần Giờ, hướng đến hình thành cửa ngõ giao thương quốc tế của thành phố và cả nước.

Cực đô thị, giáo dục, y tế phía Tây có trọng tâm tại khu vực huyện Bình Chánh cũ, trong không gian từ xã Bình Hưng đến xã Hóc Môn. Khu vực này được định hướng phát triển các đô thị đồng bộ, gắn với trung tâm giáo dục, đào tạo và y tế chuyên sâu, góp phần phân bố lại dân cư, giảm áp lực cho khu vực lõi trung tâm.

5 trung tâm vệ tinh và mạng lưới liên kết

Bổ trợ cho 5 cực động lực là 5 trung tâm vệ tinh gồm Côn Đảo, Long Hải - Hồ Tràm, Hóc Môn - Củ Chi, Bàu Bàng và Bắc Tân Uyên. Các trung tâm này được định hướng tăng khả năng cung cấp việc làm, dịch vụ và hạ tầng tại chỗ, hạn chế tình trạng tập trung quá mức vào khu vực lõi.

Quy hoạch đồng thời tổ chức 5 hệ liên kết chiến lược và 10 vùng quản trị phát triển. Trong đó, mạng lưới đường sắt đô thị, giao thông công cộng khối lượng lớn và mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) giữ vai trò kết nối các cực động lực và trung tâm đô thị.

Long Hải - Hồ Tràm (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) được xác định là một trong 5 trung tâm vệ tinh trong Quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm. Ảnh: Nguyễn Huế

Song song với phát triển hạ tầng giao thông, thành phố chú trọng bảo vệ các hành lang xanh, hệ thống sông nước, rừng ngập mặn Cần Giờ và không gian biển đảo. Đây là những yếu tố quan trọng nhằm tăng khả năng trữ nước, kiểm soát ngập và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, TPHCM tiếp tục phát triển bệnh viện cửa ngõ, cụm y tế chuyên sâu, trục kết nối y tế - du lịch; đồng thời đẩy mạnh y tế dự phòng, y tế cơ sở và chuyển đổi số. Thành phố đặt mục tiêu đạt 45 giường bệnh và 35 bác sĩ/10.000 dân vào năm 2045.

Về an sinh xã hội, quy hoạch hướng đến mục tiêu đưa TPHCM trở thành một trong những thành phố đáng sống nhất thế giới vào năm 2045.

Thành phố cũng định hướng phát triển các khu chức năng đặc thù với cơ chế, chính sách vượt trội, tạo không gian thử nghiệm chính sách mới, thu hút nguồn lực chất lượng cao và thúc đẩy các ngành, lĩnh vực mũi nhọn.

Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh đề nghị UBND TP, sau khi tiếp thu đầy đủ ý kiến các bộ, ngành Trung ương và được Chủ tịch UBND TP phê duyệt quy hoạch tổng thể, khẩn trương cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch và lộ trình thực hiện phù hợp từng giai đoạn. Trong đó, cần xác định rõ nhiệm vụ ưu tiên, công trình hạ tầng then chốt, nguồn lực và trách nhiệm của từng đơn vị. Các sở, ban, ngành và chính quyền 168 xã, phường, đặc khu phải rà soát nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm các quyết định về đất đai, đầu tư, hạ tầng và phát triển đô thị phù hợp với quy hoạch.

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