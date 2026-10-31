Quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm định hướng sau năm 2030, thành phố có thêm 7 xã lên phường, nâng tổng số lên 149 phường.

Ngày 30/10, tại kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TPHCM đã thông qua Quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm. Theo đó, quy hoạch định hướng sau năm 2030, thành phố có 149 phường và đô thị Côn Đảo, tăng 7 phường so với năm 2030.

Cụ thể, đến năm 2030, hệ thống đô thị TPHCM dự kiến gồm 142 phường và đô thị Côn Đảo. Sau mốc này, thành phố sẽ xem xét nâng cấp thêm các xã đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định để thành lập phường.

Việc nâng cấp được thực hiện trên cơ sở các tiêu chí về quy mô dân số, diện tích tự nhiên và những điều kiện liên quan. Riêng đặc khu Côn Đảo được định hướng phát triển đạt tiêu chí đô thị loại III.

Dự kiến, sau năm 2030, TPHCM sẽ thêm 7 xã lên phường. Ảnh: Nguyễn Huế

Hiện TPHCM có 168 đơn vị hành chính, gồm 113 phường, 54 xã và đặc khu Côn Đảo, với tổng diện tích khoảng 6.772,59 km². Hồi cuối tháng 8, HĐND TPHCM đã thông qua đề án thành lập 29 phường trên cơ sở chuyển nguyên trạng 29 xã hiện hữu. Việc chuyển đổi này không làm thay đổi diện tích tự nhiên, quy mô dân số và tổng số đơn vị hành chính cấp xã của thành phố.

Quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm xác định phương án phát triển hệ thống đô thị và nông thôn mang tính định hướng. Các nội dung sẽ được cụ thể hóa thông qua quy hoạch đô thị, nông thôn, chương trình, kế hoạch phát triển đô thị và phương án sắp xếp đơn vị hành chính được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài ra, quy hoạch cũng đặt mục tiêu đưa thành phố trở thành đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, toàn diện, có vị thế ngang tầm các đô thị hàng đầu thế giới.

Tầm nhìn phát triển được chia thành ba giai đoạn: trở thành đô thị nổi trội của Đông Nam Á; vươn lên thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của châu Á; tiến tới đô thị toàn cầu trong dài hạn.

Về không gian, TPHCM được tổ chức theo mô hình siêu đô thị đa cực, đa trung tâm, chuyển từ cấu trúc cộng gộp sau hợp nhất sang mạng lưới đô thị thống nhất, liên kết chặt chẽ. Cấu trúc tổng thể gồm 5 cực động lực, 5 hệ liên kết chiến lược, 5 trung tâm vệ tinh và 10 vùng quản trị phát triển.

Theo quy hoạch, GRDP TPHCM dự kiến đạt 200-225 tỷ USD vào năm 2030. Ảnh: Nguyễn Huế

Về kinh tế, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân tối thiểu 10%/năm đến năm 2045, sau đó duy trì mức 6%/năm. GRDP dự kiến đạt 200-225 tỷ USD vào năm 2030, 400-450 tỷ USD năm 2035, 1.300-1.700 tỷ USD năm 2045 và 2.000-2.500 tỷ USD năm 2050. Đến năm 2075, GRDP bình quân đầu người phấn đấu đạt tối thiểu 100.000 USD.

Kinh tế số được định hướng chiếm 40% GRDP vào năm 2030 và 60% vào năm 2035. Chỉ số phát triển con người (HDI) đạt khoảng 0,9. Thành phố dự kiến dành 4-5% tổng chi ngân sách hàng năm cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hướng đến phát thải ròng bằng 0 vào năm 2045 và phát triển 200.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030.

Về dân số, quy hoạch dự báo TPHCM có khoảng 18 triệu người vào năm 2030, 20,5 triệu người năm 2035, 25 triệu người năm 2045 và 27 triệu người năm 2050. Quy mô này bao gồm dân số thường trú, tạm trú trên 6 tháng và dân số quy đổi.

TPHCM xác định nhân tài là nguồn lực chiến lược Quy hoạch xác định phát triển nguồn nhân lực và thu hút nhân tài là nguồn lực chiến lược của TPHCM, đáp ứng yêu cầu phát triển các ngành, lĩnh vực và động lực tăng trưởng mới. Thành phố định hướng phát triển thị trường lao động hiện đại, linh hoạt, gắn với chuyển đổi số; liên thông dữ liệu nhân lực, dự báo nhu cầu kỹ năng và kết nối cung - cầu lao động. Đồng thời, đẩy mạnh đào tạo lại, nâng cao kỹ năng, học tập suốt đời và tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp trong đào tạo. Về thu hút nhân tài, thành phố sẽ hoàn thiện cơ chế phát hiện, tuyển dụng, sử dụng và đãi ngộ dựa trên năng lực, hiệu quả đóng góp; ưu tiên nhân lực chất lượng cao trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia quốc tế. Thành phố cũng tăng cường kết nối với các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và dự án trọng điểm, cải thiện môi trường làm việc, nghiên cứu để thu hút và phát huy hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao.

TPHCM chính thức thông qua Quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm HĐND TPHCM chính thức thông qua Quy hoạch tổng thể thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm, với định hướng hình thành 5 cực động lực và 5 trung tâm vệ tinh, mở rộng không gian phát triển sau sáp nhập.

TPHCM hỗ trợ thu nhập đến hơn 265 triệu đồng/tháng để thu hút nhân tài Chuyên gia, nhà khoa học, kỹ sư trẻ tài năng làm việc cho TPHCM theo hợp đồng có thể nhận hỗ trợ ban đầu đến 531 triệu đồng và thu nhập đến 265,5 triệu đồng mỗi tháng.