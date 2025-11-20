Chiều 20/11, trước câu hỏi của báo chí về việc nhiều dự án tại TPHCM được phê duyệt chủ trương nhanh nhưng mất nhiều thời gian để triển khai, Ban Giao thông đã làm rõ tiến độ hai dự án lớn nói trên.

Theo Ban Giao thông, cao tốc TPHCM – Mộc Bài (giai đoạn 1) được Thủ tướng phê duyệt chủ trương ngày 2/8/2024. Ngay sau đó, TPHCM chỉ đạo các sở ngành phối hợp chặt chẽ, đồng thời thực hiện song song một số thủ tục như thẩm định, phê duyệt ranh giải phóng mặt bằng và tổ chức đấu thầu sớm các gói tư vấn, rà phá bom mìn. Nhờ đó, dự án thành phần 2 đã hoàn tất đấu thầu thi công và dự kiến khởi công ngày 19/12.

Phối cảnh cao tốc TP.HCM – Mộc Bài do Ban Giao thông TP.HCM cung cấp.

Ban Giao thông đánh giá thời gian chuẩn bị dự án hơn một năm – từ duyệt chủ trương đến khởi công – là phù hợp trong bối cảnh văn bản pháp luật liên tục điều chỉnh, dự án thuộc nhóm A và không được áp dụng cơ chế đặc thù chỉ định thầu. Mục tiêu đưa toàn tuyến vào khai thác năm 2027 vẫn giữ đúng kế hoạch.

Cao tốc TPHCM – Mộc Bài thực hiện theo phương thức PPP và chia thành bốn dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 dự kiến lựa chọn nhà đầu tư, đàm phán hợp đồng BOT từ 11/2025 đến 2/2026, khởi công tháng 3/2026 và hoàn thành cuối năm 2027. Dự án thành phần 2 khởi công tháng 12/2025, hoàn thành tháng 4/2027. Dự án thành phần 3 đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; còn dự án thành phần 4 đang tiếp tục chi trả và bàn giao mặt bằng theo tiến độ.

Với hai đoạn Vành đai 2 (từ cầu Phú Hữu đến Võ Nguyên Giáp và từ Võ Nguyên Giáp đến Phạm Văn Đồng), sau khi HĐND TPHCM thông qua chủ trương đầu tư cuối năm 2023, Ban Giao thông đã triển khai ngay các bước pháp lý. Công tác thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi được thực hiện đồng thời với việc điều chỉnh phương án thoát nước, thi tuyển phương án kiến trúc tại hai nút giao Bình Thái và Phạm Văn Đồng, và cập nhật quy hoạch Vành đai 2 vào quy hoạch TPHCM và TP Thủ Đức.

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng TP Thủ Đức – chủ đầu tư công tác giải phóng mặt bằng – đã lập kế hoạch thu hồi đất với mục tiêu bàn giao các đoạn ưu tiên ngay từ đầu tháng 11/2025. Trong tháng 11, các trường hợp chưa chấp hành sẽ tiếp tục được vận động; nếu không đồng thuận, việc thu hồi đất bằng biện pháp hành chính sẽ tiến hành trong tháng 12/2025.

Ban Giao thông cho biết đang lựa chọn nhà thầu thi công, đồng thời khẳng định hai gói thầu xây lắp phần tuyến thuộc dự án Vành đai 2 sẽ được khởi công ngày 19/12, theo chỉ đạo của UBND TPHCM.